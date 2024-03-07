خبراء أمميون يحذرون من تصاعد العنف في الهند قبل الانتخابات البرلمانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 7 - 3 (كونا) -- حذر مجموعة من الخبراء بالأمم المتحدة اليوم الخميس من تزايد الهجمات على الأقليات الدينية والعرقية والمرأة والصحفيين والناشطين بالمجتمع المدني في الهند داعين الحكومة إلى اتخاذ "إجراءات تصحيحية عاجلة" قبل الانتخابات التشريعية المقررة هذا العام.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره في جنيف مجموعة من الخبراء والمقررين الخاصين للأمم المتحدة أبرزهم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم و المقررة الخاصة المعنية لحرية الدين والمعتقد نزيلة غانيا رجحوا فيه "تصاعد العنف في الفترة السابقة للانتخابات".
وأشار الخبراء إلى "تزايد التقارير المتعلقة بالعنف وجرائم الكراهية المرتكبة ضد الأقليات والتحريض على التمييز والعنف والقتل التعسفي وأعمال العنف التي ترتكبها جماعات متطرفة إضافة إلى هدم المنازل الممنهج بحق الاقليات والتشريد التعسفي بسبب المشاريع الإنمائية الضخمة وتسجيل العديد من حالات الاختفاء القسري".
كما ندد الخبراء ب"استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومضايقتهم واحتجازهم تعسفا فضلا عن استخدام مؤسسات رسمية للدولة لقمع المعارضين السياسيين".
ودعا الخبراء الهند إلى "الالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان" معربين عن أسفهم من "نقص تجاوب السلطة مع مطالبهم ومراسلاتهم حول هذه الانتهاكات".
وفي نفس السياق دعا الخبراء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة رصد تطور حالة حقوق الإنسان في الهند داعين مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية إلى النظر في اتخاذ تدابير لمنع الانتهاكات. (النهاية)
ا م خ / ه س ص
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