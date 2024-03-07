Friday, 08 March 2024 07:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبراء أمميون يحذرون من تصاعد العنف في الهند قبل الانتخابات البرلمانية

3/7/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 7 - 3 (كونا) -- حذر مجموعة من الخبراء بالأمم المتحدة اليوم الخميس من تزايد الهجمات على الأقليات الدينية والعرقية والمرأة والصحفيين والناشطين بالمجتمع المدني في الهند داعين الحكومة إلى اتخاذ "إجراءات تصحيحية عاجلة" قبل الانتخابات التشريعية المقررة هذا العام.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره في جنيف مجموعة من الخبراء والمقررين الخاصين للأمم المتحدة أبرزهم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم و المقررة الخاصة المعنية لحرية الدين والمعتقد نزيلة غانيا رجحوا فيه "تصاعد العنف في الفترة السابقة للانتخابات".
وأشار الخبراء إلى "تزايد التقارير المتعلقة بالعنف وجرائم الكراهية المرتكبة ضد الأقليات والتحريض على التمييز والعنف والقتل التعسفي وأعمال العنف التي ترتكبها جماعات متطرفة إضافة إلى هدم المنازل الممنهج بحق الاقليات والتشريد التعسفي بسبب المشاريع الإنمائية الضخمة وتسجيل العديد من حالات الاختفاء القسري".
كما ندد الخبراء ب"استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومضايقتهم واحتجازهم تعسفا فضلا عن استخدام مؤسسات رسمية للدولة لقمع المعارضين السياسيين".
ودعا الخبراء الهند إلى "الالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان" معربين عن أسفهم من "نقص تجاوب السلطة مع مطالبهم ومراسلاتهم حول هذه الانتهاكات".
وفي نفس السياق دعا الخبراء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة رصد تطور حالة حقوق الإنسان في الهند داعين مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية إلى النظر في اتخاذ تدابير لمنع الانتهاكات. (النهاية)

ا م خ / ه س ص



MENAFN07032024000071011013ID1107951331

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث