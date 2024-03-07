الرئيس الأوكراني يزور تركيا غدا الجمعة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 7 - 3 (كونا) -- أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجري غدا الجمعة زيارة رسمية إلى تركيا يبحث خلالها تطورات الحرب في بلاده واتفاق الحبوب.
وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم الخميس أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيبحث مع ضيفه الأوكراني العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف البيان أنه خلال زيارة زيلينسكي ستتم مناقشة قضايا الحرب الأوكرانية ـ الروسية واتفاق شحن الحبوب والبحث عن سلام دائم في المنطقة بالتفصيل.(النهاية)
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