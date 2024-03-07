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الرئيس الأوكراني يزور تركيا غدا الجمعة

3/7/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 7 - 3 (كونا) -- أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجري غدا الجمعة زيارة رسمية إلى تركيا يبحث خلالها تطورات الحرب في بلاده واتفاق الحبوب.
وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم الخميس أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيبحث مع ضيفه الأوكراني العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف البيان أنه خلال زيارة زيلينسكي ستتم مناقشة قضايا الحرب الأوكرانية ـ الروسية واتفاق شحن الحبوب والبحث عن سلام دائم في المنطقة بالتفصيل.(النهاية)

ا ع س / ه س ص



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