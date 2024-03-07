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وزارة العدل الامريكية:اعتقال جندي من الجيش لتسريب معلومات حكومية حساسة

3/7/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 3 (كونا) -- أعلنت زارة العدل الأمريكية عن اعتقال محلل استخبارات يعمل في الجيش الأمريكي اليوم الخميس لاتهامات ضده حول تسريب معلومات "حساسة" خاصة بقطاع الدفاع الوطني والعمل لصالح دولة أجنبية.
وقالت الوزارة في بيان لها "أن الجندي الأمريكي كوربين شولتز تلقى رشوة لتقديم معلومات حكومية حساسة لصالح دولة اجنبية" لم يكشف عن اسمها.
الا ان بيان الوزارة كشف عن أن المتهم كوربين شولتز سعى للحصول على معلومات مهمة خاصة بتايوان والصين.
من جانبه قال مساعد وزير العدل ماثيو أولسن في تصريح تضمنه البيان ان اعتقال الجندي "يظهر أن مثل هذه الخيانة لا تجدي نفعا ووزارة العدل ملتزمة بالكشف عن ومحاسبة أولئك الذين يحنثون بيمينهم (الوظيفية) بحماية أسرار أمتنا".
وحسب لائحة الاتهام فقد تآمر الجندي شولتز منذ يونيو 2022 حتى وقت اعتقاله مع شخص قدم نفسه على أنه يعيش في هونغ كونغ ويعمل في شركة استشارات جيوسياسية مقرها في الخارج.
وأوضحت الوزارة أن المتهم سعى للكشف على مواد بينها خطط وخرائط تتعلق بقطاع الدفاع الأمريكي "للاعتقاد بأنه يمكن استخدامها لإيذاء الولايات المتحدة أو استخدامها لصالح دولة أجنبية".
وتتضمن الوثائق التي زود بها الجندي شولتز شريكه معلومات حول الأسلحة الأسرع من الصوت ودراسات حول التطور المستقبلي للجيش الأمريكي و"دراسات عن دول كبرى مثل جمهورية الصين الشعبية". (النهاية)

ع س ج / س ع م



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