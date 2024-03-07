وزارة العدل الامريكية:اعتقال جندي من الجيش لتسريب معلومات حكومية حساسة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 3 (كونا) -- أعلنت زارة العدل الأمريكية عن اعتقال محلل استخبارات يعمل في الجيش الأمريكي اليوم الخميس لاتهامات ضده حول تسريب معلومات "حساسة" خاصة بقطاع الدفاع الوطني والعمل لصالح دولة أجنبية.
وقالت الوزارة في بيان لها "أن الجندي الأمريكي كوربين شولتز تلقى رشوة لتقديم معلومات حكومية حساسة لصالح دولة اجنبية" لم يكشف عن اسمها.
الا ان بيان الوزارة كشف عن أن المتهم كوربين شولتز سعى للحصول على معلومات مهمة خاصة بتايوان والصين.
من جانبه قال مساعد وزير العدل ماثيو أولسن في تصريح تضمنه البيان ان اعتقال الجندي "يظهر أن مثل هذه الخيانة لا تجدي نفعا ووزارة العدل ملتزمة بالكشف عن ومحاسبة أولئك الذين يحنثون بيمينهم (الوظيفية) بحماية أسرار أمتنا".
وحسب لائحة الاتهام فقد تآمر الجندي شولتز منذ يونيو 2022 حتى وقت اعتقاله مع شخص قدم نفسه على أنه يعيش في هونغ كونغ ويعمل في شركة استشارات جيوسياسية مقرها في الخارج.
وأوضحت الوزارة أن المتهم سعى للكشف على مواد بينها خطط وخرائط تتعلق بقطاع الدفاع الأمريكي "للاعتقاد بأنه يمكن استخدامها لإيذاء الولايات المتحدة أو استخدامها لصالح دولة أجنبية".
وتتضمن الوثائق التي زود بها الجندي شولتز شريكه معلومات حول الأسلحة الأسرع من الصوت ودراسات حول التطور المستقبلي للجيش الأمريكي و"دراسات عن دول كبرى مثل جمهورية الصين الشعبية". (النهاية)
ع س ج / س ع م
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