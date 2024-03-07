الناتو: السويد رسميا العضو 32 في الحلف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل 7 - 3 (كونا) -- أعلن حلف شمالي الأطلسي (ناتو) أن السويد أصبحت اليوم الخميس رسميا العضو رقم 32 في الحلف وذلك بعد عامين المفاوضات وبعد 200 عام من الحياد العسكري قضاها البلد الاسكندنافي القابع في شمال أوروبا والمجاور لروسيا.
وقال الناتو في بيان له إن علم السويد سيرفع إلى جانب أعلام الحلفاء الـ 31 الآخرين في حفل سيقام في مقر الناتو ببروكسل يوم الإثنين المقبل ( 11 مارس 2024) وفي قيادة بالحلف في جميع أنحاء أوروبا.
واعتبارا من اليوم الخميس (7 مارس 2024) تصبح السويد العضو رقم 32 في حلف شمالي الأطلسي بعد أن أودعت وثيقة انضمامها للناتو لدى حكومة الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة.
وقال الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي ينس ستولتنبرغ في البيان "هذا يوم تاريخي. فالسويد ستأخذ مكانها الصحيح على طاولة حلف شمال الأطلسي وستؤدي دورها كاملا في تشكيل سياسات الناتو وقراراته".
وأضاف "بعد أكثر من 200 عام من عدم الانحياز تتمتع السويد الآن بالحماية الممنوحة لها بموجب المادة الخامسة وهي الضمانة النهائية لحرية الحلفاء وأمنهم".
وأضاف أن السويد ستقدم للحلف قوات مسلحة ذات قدرة عالية وصناعة دفاعية من الدرجة الأولى" مشددا على أن انضمام السويد للحلف سيجعل الناتو أقوى والسويد أكثر أمنا والتحالف برمته أكثر أمنا".
وقال إن باب الناتو لا يزال مفتوحا لا يزال مفتوحا و"لكل دولة الحق في اختيار طريقها". (النهاية)
ح ت ص / ه س ص
MENAFN07032024000071011013ID1107951328
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.