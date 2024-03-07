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الناتو: السويد رسميا العضو 32 في الحلف

3/7/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل 7 - 3 (كونا) -- أعلن حلف شمالي الأطلسي (ناتو) أن السويد أصبحت اليوم الخميس رسميا العضو رقم 32 في الحلف وذلك بعد عامين المفاوضات وبعد 200 عام من الحياد العسكري قضاها البلد الاسكندنافي القابع في شمال أوروبا والمجاور لروسيا.
وقال الناتو في بيان له إن علم السويد سيرفع إلى جانب أعلام الحلفاء الـ 31 الآخرين في حفل سيقام في مقر الناتو ببروكسل يوم الإثنين المقبل ( 11 مارس 2024) وفي قيادة بالحلف في جميع أنحاء أوروبا.
واعتبارا من اليوم الخميس (7 مارس 2024) تصبح السويد العضو رقم 32 في حلف شمالي الأطلسي بعد أن أودعت وثيقة انضمامها للناتو لدى حكومة الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة.
وقال الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي ينس ستولتنبرغ في البيان "هذا يوم تاريخي. فالسويد ستأخذ مكانها الصحيح على طاولة حلف شمال الأطلسي وستؤدي دورها كاملا في تشكيل سياسات الناتو وقراراته".
وأضاف "بعد أكثر من 200 عام من عدم الانحياز تتمتع السويد الآن بالحماية الممنوحة لها بموجب المادة الخامسة وهي الضمانة النهائية لحرية الحلفاء وأمنهم".
وأضاف أن السويد ستقدم للحلف قوات مسلحة ذات قدرة عالية وصناعة دفاعية من الدرجة الأولى" مشددا على أن انضمام السويد للحلف سيجعل الناتو أقوى والسويد أكثر أمنا والتحالف برمته أكثر أمنا".
وقال إن باب الناتو لا يزال مفتوحا لا يزال مفتوحا و"لكل دولة الحق في اختيار طريقها". (النهاية)

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