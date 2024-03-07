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سنتكوم: انزال جوي اضافي للمساعدات الانسانية الى غزة بالتعاون مع الاردن

3/7/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 3 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الخميس انها قامت بالتعاون مع الاردن بانزال جوي مشترك للمساعدات الانسانية على شمال قطاع غزة وذلك لتوفير الاغاثة الاساسية للمدنيين المتضررين من النزاع المستمر.
وذكرت (سنتكوم) في بيان صحفي ان العملية المشتركة شملت طائرات (سي-130) التابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في الإنزال الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.
واضاف البيان انه تم اسقاط أكثر من 36800 وجبة في شمال غزة وهي منطقة ذات حاجة ماسة مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.
واشار الى ان عمليات الإنزال الجوي الإنسانية تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة والاردن لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان غزة مؤكدا انه سيتم تنظيم عمليات اخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.
وقال ان تلك العمليات تعد جزءا من جهد مستمر لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات البرية.
وذكر البيان ان السفيرة الامريكية لدى الاردن يائل لمبرت التقت مع عسكريين أردنيين وأمريكيين يوم امس الاول خلال عملهم معا لتقديم هذه المساعدات الحيوية.
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد اكد في تصريح سابق التزام واشنطن ببذل قصارى جهدها للحصول على المزيد من المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة.
يذكر ان الإدارة الأمريكية اكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة.(النهاية)

ا م م / س ع م



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