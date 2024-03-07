سنتكوم: انزال جوي اضافي للمساعدات الانسانية الى غزة بالتعاون مع الاردن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 3 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الخميس انها قامت بالتعاون مع الاردن بانزال جوي مشترك للمساعدات الانسانية على شمال قطاع غزة وذلك لتوفير الاغاثة الاساسية للمدنيين المتضررين من النزاع المستمر.
وذكرت (سنتكوم) في بيان صحفي ان العملية المشتركة شملت طائرات (سي-130) التابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في الإنزال الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.
واضاف البيان انه تم اسقاط أكثر من 36800 وجبة في شمال غزة وهي منطقة ذات حاجة ماسة مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.
واشار الى ان عمليات الإنزال الجوي الإنسانية تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة والاردن لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان غزة مؤكدا انه سيتم تنظيم عمليات اخرى في المستقبل لتقديم المعونة للشعب الفلسطيني.
وقال ان تلك العمليات تعد جزءا من جهد مستمر لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات البرية.
وذكر البيان ان السفيرة الامريكية لدى الاردن يائل لمبرت التقت مع عسكريين أردنيين وأمريكيين يوم امس الاول خلال عملهم معا لتقديم هذه المساعدات الحيوية.
وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد اكد في تصريح سابق التزام واشنطن ببذل قصارى جهدها للحصول على المزيد من المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في غزة.
يذكر ان الإدارة الأمريكية اكدت مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصول المساعدات إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة.(النهاية)
ا م م / س ع م
MENAFN07032024000071011013ID1107951327
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