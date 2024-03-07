وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء السويدي سبل دعم اوكرانيا بعد انضمام بلاده للناتو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 3 (كونا) -- أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس مباحثات مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون تناولت القضايا والموضوعات التي تهم حلف شمال الاطلسي (ناتو).
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي ان الوزير بلينكن استقبل اليوم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ووزير خارجيته توبياس بيلستروم في "المناسبة التاريخية" لايداع وثيقة انضمام السويد الى حلف شمال الاطلسي (ناتو).
وأضاف ميلر أن بلينكن هنأ خلال اللقاء رئيس الوزراء السويدي لانضمام بلاده رسميا لحلف الناتو لتصبح البلد ال32 في الحلف.
واوضح ان الجانبين ناقشا كيف يمكن للسويد ان تساهم على الفور في أولوليات حلف الناتو والاستعدادات لقمة دول الحلف في واشنطن شهر يوليو المقبل.
وأشار إلى أن الطرفين بحثا كذلك سبل دعم اوكرانيا في حربها ضد روسيا وتعميق التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والسويد.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هنأ في بيان اليوم السويد لانضمامها رسميا لحلف شمال الأطلسي مؤكدا ان الناتو الذي يعد "درعا ضد العدوان" سيكون بذلك "اقوى من أي وقت مضى".
كما رحب وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن في بيان منفصل بانضمام السويد الى حلف الناتو مؤكدا ان ذلك "يعكس جاذبية قيمنا الديمقراطية المشتركة ورؤيتنا المشتركة لعالم مفتوح تحكمه القواعد والحقوق والمسؤوليات".
وأعلن الناتو منذ قليل أن السويد أصبحت اليوم الخميس رسميا العضو رقم 32 في الحلف وذلك بعد عامين من المفاوضات وبعد 200 عام من الحياد العسكري قضاها البلد الاسكندنافي القابع في شمال أوروبا والمجاور لروسيا.
وقال الناتو في بيان له إن علم السويد سيرفع إلى جانب أعلام الحلفاء الـ 31 الآخرين في حفل سيقام في مقر الناتو ببروكسل يوم الإثنين المقبل ( 11 مارس 2024) وفي قيادة بالحلف في جميع أنحاء أوروبا. (النهاية)
ا م م / ه س ص
MENAFN07032024000071011013ID1107951326
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