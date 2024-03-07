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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء السويدي سبل دعم اوكرانيا بعد انضمام بلاده للناتو

3/7/2024 11:30:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 3 (كونا) -- أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس مباحثات مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون تناولت القضايا والموضوعات التي تهم حلف شمال الاطلسي (ناتو).
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في بيان صحفي ان الوزير بلينكن استقبل اليوم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون ووزير خارجيته توبياس بيلستروم في "المناسبة التاريخية" لايداع وثيقة انضمام السويد الى حلف شمال الاطلسي (ناتو).
وأضاف ميلر أن بلينكن هنأ خلال اللقاء رئيس الوزراء السويدي لانضمام بلاده رسميا لحلف الناتو لتصبح البلد ال32 في الحلف.
واوضح ان الجانبين ناقشا كيف يمكن للسويد ان تساهم على الفور في أولوليات حلف الناتو والاستعدادات لقمة دول الحلف في واشنطن شهر يوليو المقبل.
وأشار إلى أن الطرفين بحثا كذلك سبل دعم اوكرانيا في حربها ضد روسيا وتعميق التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والسويد.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هنأ في بيان اليوم السويد لانضمامها رسميا لحلف شمال الأطلسي مؤكدا ان الناتو الذي يعد "درعا ضد العدوان" سيكون بذلك "اقوى من أي وقت مضى".
كما رحب وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن في بيان منفصل بانضمام السويد الى حلف الناتو مؤكدا ان ذلك "يعكس جاذبية قيمنا الديمقراطية المشتركة ورؤيتنا المشتركة لعالم مفتوح تحكمه القواعد والحقوق والمسؤوليات".
وأعلن الناتو منذ قليل أن السويد أصبحت اليوم الخميس رسميا العضو رقم 32 في الحلف وذلك بعد عامين من المفاوضات وبعد 200 عام من الحياد العسكري قضاها البلد الاسكندنافي القابع في شمال أوروبا والمجاور لروسيا.
وقال الناتو في بيان له إن علم السويد سيرفع إلى جانب أعلام الحلفاء الـ 31 الآخرين في حفل سيقام في مقر الناتو ببروكسل يوم الإثنين المقبل ( 11 مارس 2024) وفي قيادة بالحلف في جميع أنحاء أوروبا. (النهاية)

ا م م / ه س ص



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