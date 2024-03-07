موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3141144 الكويت - وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري يؤكد في لقاء نظمته جمعية الصحفيين الكويتية بالتعاون مع وزارة الإعلام على دور الإعلام السعودي والكويتي في بيان قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين التي هي في أفضل مستوياتها على مر التاريخ.
3141096 القاهرة - الهلال الأحمر الكويتي يعلن وصول فريق طبي يضم استشاريين وجراحين كويتيين إلى مدينة العريش المصرية استعدادا لدخول قطاع غزة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين.
3141109 الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت لقرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 3500 وحدة استيطانية غير شرعية جديدة في الضفة الغربية بالإضافة إلى استمرار محاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس.
3141145 القاهرة - الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعلن تعيين مرشح دولة الكويت محمد العجيري أمينا عاما مساعدا للجامعة.
3141177 بروكسل - حلف شمالي الأطلسي (ناتو) يعلن أن السويد أصبحت رسميا العضو رقم 32 في الحلف وذلك بعد عامين من المفاوضات وقرنين من الحياد العسكري قضاهما البلد الاسكندنافي المجاور لروسيا.
3141163 واشنطن - مسؤول كبير بالبيت الأبيض يقول للصحفيين إن الاحتلال الإسرائيلي جهز بطلب من الولايات المتحدة معبرا بريا جديدا إلى شمال غزة مباشرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
3141178 واشنطن - الجيش الأمريكي ينزل جوا مساعدات إنسانية على شمال قطاع غزة بالتعاون مع الأردن. (النهاية)
ه س ص
MENAFN07032024000071011013ID1107951325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.