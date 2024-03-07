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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

3/7/2024 11:30:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA))
3141144 الكويت - وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري يؤكد في لقاء نظمته جمعية الصحفيين الكويتية بالتعاون مع وزارة الإعلام على دور الإعلام السعودي والكويتي في بيان قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين التي هي في أفضل مستوياتها على مر التاريخ.




3141096 القاهرة - الهلال الأحمر الكويتي يعلن وصول فريق طبي يضم استشاريين وجراحين كويتيين إلى مدينة العريش المصرية استعدادا لدخول قطاع غزة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين.




3141109 الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت لقرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 3500 وحدة استيطانية غير شرعية جديدة في الضفة الغربية بالإضافة إلى استمرار محاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس.




3141145 القاهرة - الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعلن تعيين مرشح دولة الكويت محمد العجيري أمينا عاما مساعدا للجامعة.





3141177 بروكسل - حلف شمالي الأطلسي (ناتو) يعلن أن السويد أصبحت رسميا العضو رقم 32 في الحلف وذلك بعد عامين من المفاوضات وقرنين من الحياد العسكري قضاهما البلد الاسكندنافي المجاور لروسيا.




3141163 واشنطن - مسؤول كبير بالبيت الأبيض يقول للصحفيين إن الاحتلال الإسرائيلي جهز بطلب من الولايات المتحدة معبرا بريا جديدا إلى شمال غزة مباشرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.






3141178 واشنطن - الجيش الأمريكي ينزل جوا مساعدات إنسانية على شمال قطاع غزة بالتعاون مع الأردن. (النهاية)

ه س ص




MENAFN07032024000071011013ID1107951325

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