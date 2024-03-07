الوطنية لشؤون المرأة الأردنية تنظم سردية نسوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 7 آذار (بترا)– نظّمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني اليوم الخميس، فعالية"سردية نسوية"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، هدفت إلى تسليط الضوء على تاريخ الحركة النسوية في الأردن ونضال المرأة الفلسطينية.

وقالت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة في كلمة مسجلة، إن المرأة في العالم ورغم ما حققته من إنجازات في جميع المجالات، ما زالت تعاني من تحديات لا يمكن تجاهلها في ظل تداعيات الصراعات والأزمات الاقتصادية منذ عام 2020، والتراجع المقلق في التمويل والعجز السنوي في الإنفاق على تدابير المساواة بين الجنسين والذي يقدر بنحو 360 مليار دولار.

وأضافت سموها، أن اليوم العالمي للمرأة يصادف هذا العام، في وقت تتجسد فيه معاناة المرأة والفتيات في غزة بسبب الحرب التي يشهدها القطاع، والتي فرضت على المرأة الفلسطينية واقعًا أكثر معاناة وإيلامًا وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة تفقد بسببها المرأة هناك كل يوم حياتها وأرضها ومنزلها وعائلتها.

وأكدت سموها، أن ما يزيد من خطورة وضع المرأة في القطاع ويفاقم معاناتها، توقف وشح التمويل للمؤسسات المعنية بتقديم المساعدات والخدمات لجميع الغزيين بما فيها المعنية بحقوق المرأة، ما يزيد حجم المعاناة، في ظل استمرار الحرب والمجازر رغم النداءات المتكررة للمنظمات الدولية لوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

ولفتت سموها إلى الظروف القاسية التي تعيشها المرأة الغزية في ظل النزوح والتهجير القسري داخل القطاع، إذ تفقد امرأة وفتاة حياتهما كل ساعة، فيما أجبرت مليون امرأة وفتاة على النزوح، وتترقب 60 ألف امرأة حامل مصيرها برعب، وتلد أخريات في ظروف غير صحية ومهينة وخطيرة، وأصبحت 3 آلاف امرأة معيلة لأسرهن بحسب تقدير المنظمات الدولية.

وأكدت سموها، أن المرأة الغزية ورغم ما تعانيه من صعوبات وظلم وعدوان، أثبت أنها صلبة وقوية، ومصرة على الحياة، تتحدى أوجاعها ومتمسكة بأرضها وحقها في العيش الكريم، مؤكدة التضامن معها تقديرا لتضحياتها الجليلة في سبيل وطنها وأرضها وأسرتها.

وخلال كلمتها الافتتاحية، حيّت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي، كافة الأردنيات على جهودهن في كل موقع، مشيدة بما حققته من إنجازات واسهامات ملموسة في النهوض بالمجتمع وتنميته.

وأكدت، أن ما تم تحقيقه من إنجازات ما هو إلا ثمار للعمل بجهود وطنية تشاركية، اذ حرصت اللجنة منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثين عاماً برئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال على العمل مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت علي "نحتفي اليوم بما تحقق خلال مسيرة المرأة الأردنية من إنجازات عديدة في عهد جلالة الملك، والذي أولى اهتمامًا كبيرا بتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع والوطن على مدار خمسة وعشرين عاماً".

وبينت، أن يوم المرأة هذا العام يمر وسط مشاعر الحزن والأسى، في ظل ما تعيشه المرأة الفلسطينية من جرائم القتل والإبادة وسياسات التجويع، في وقت نستذكر فيه كل فخر واعتزاز إنجازات ومساهمات المرأة الأردنية.

وحيّت علي الصمود البطولي للمرأة الفلسطينية في وجه أبشع ما عرفته البشرية من جرائم ضد الإنسانية وابادة جماعية تمارس بحق غزة وأهلها ونساءها وأطفالها.

بدورها، قالت أمين عام تجمع لجان المرأة الأردني ربا مطارنة، أنه لطالما كان النضال النسائي في الأردن وفلسطين مشتركًا يجمع بين قوة الإرادة والصمود في وجه التحديات، مبينة أن نضال النساء في الأردن وفلسطين والعالم العربي هو جزء من تاريخ أمتنا العربية الذي سُطّر على أيدي العديد من المناضلات، وشكّل مصدر إلهامٍ لأجيال سابقة وقادمة.

من حانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن مناسبة اليوم العالمي للمرأة هذا العام، تأتي في ظروف استثنائية، نتيجة مشاهد الدمار والقتل التي يتسبب بها العدوان الغاشم على الأشقاء في عموم فلسطين وخاصة قطاع غزة.

وأكدت، أن التوجيهات الملكية بتحديث المنظومة السياسية والتي بدأت بتعديل الدستور وإقرار قوانين الأحزاب والانتخاب؛ إنجازات مشهود لها على الصعيد السياسي، وتعطي فرصة أكبر لمشاركة المرأة الأردنية في العمل العام.

واعربت عن الإعتزاز بما حققته الحركة النسوية في المملكة من مكتسبات، من خلال تخصيص الكوتا النسائية، مؤكدة أهمية الإنجازات المشرفة التي حققتها المرأة الأردنية، وتتزامن مع بواكير المئوية من عمر الدولة الأردنية وانخراطها في العمل الخيري والاجتماعي عبر مسيرة طويلة.

وقالت، إن المواثيق الدولية تخلت عن نساء فلسطين، إذ تشهد نساء فلسطين في ظل العدوان الغاشم على غزة حرمانهن من أبسط حقوق الحياة في الطعام والشراب والدواء.

وأكدت دور الموقف الرسمي والشعبي الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعم و للقضية الفلسطينية والسند للأشقاء الفلسطينيين، مشيرة في هذا الاطار لمشاركة جلالته بالإنزال الجوي للمساعدات إلى اخوتنا في قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم وايصال المساعدات الاغاثية والانسانية لهم.

وقالت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين خولة العرموطي، إن ما نعيشه في هذه الأيام في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية في غزة، يشكل فرصة حقيقية لإعادة هيكلة مسيرتنا كنساء أردنيات يطمحن إلى تحقيق المساواة والعدالة في كافة المجالات خاصة في هذه المرحلة التاريخية التي تسير فيها عجلة تمكين المرأة بأسرع مما كانت عليه من عقود بفضل دعم جلالة الملك عبد الله الثاني.

وكانت رئيسة لجنة المرأة والاسره في مجلس النواب زينب البدول، أكدت أهمية التحولات التي شهدتها الدولة الأردنية في الأدوات السياسية والمطلبية للمنظمات النسائية الأردنية والتي تم توجيهها نحو المطالبات الحقوقية والتنموية.

وقالت، إن التحولات الدولية أسهمت في إعادة تشكيل الخطاب النسائي الأردني الذي يتسم بالنضال الحقوقي والإصلاح التشريعي.

وتخللت الفعالية سرديات وعرض لتجارب نسوية عديدة، تناولت خلالها عبلة أبو علبة بدايات الحركة النسوية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي في الأردن، فيما اشارت ليلى نفاع إلى تاريخ العمل النسائي الأردني الفلسطيني، وعرضت آمنة الزعبي تاريخ تأسيس الإتحاد النسائي، واتحاد المرأة الأردني.

وتحدثت هيفاء البشير حول تجربة العمل الإجتماعي في مسيرة المرأة الأردنية، مثلما عرضت هيام كلمات مراحل تأسيس وتطور اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة باعتبارها أول أمين عام للجنة.

كما تناولت المقدم طبيب علياء خليفات من الخدمات الطبية الملكية، دور المرأة الأردنية في القوات المسلحة، وجهودها في تقديم العون الطبي الإنساني للأشقاء في قطاع غزة.

وتم خلال الفعالية اطلاق دليل الجهات المقدِمة للحماية من العنف والمهيأ للأشخاص، بمبادرة مشتركة بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وجمعية تمكين لحقوق الصم،

يستند الدليل على الدليل المعد سابقاً من قبل اللجنة بالتعاون مع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف.

واطلع الحضور الذي ضم شخصيات نسوية وعضوات في مجلسي النواب والأعيان اضافة الى ممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام المحلية، على معرض صور الذي يعكس سرديات الفعالية بمقتطفات بصرية تبرز تاريخ المرأة الأردنية.

--(بترا)

م ق/ ع ط



07/03/2024 23:38:49