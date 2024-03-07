صحة غزة تناشد توفير وحدات الدم لإنقاذ حياة المرضى والجرحى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- ناشدت وزارة الصحة في غزة بالعمل وبشكل عاجل على توفير وحدات الدم ومكوناتها من كافة فصائل الدم نظرا للحاجة الماسة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.
وقالت الوزارة مساء اليوم الخميس عبر حساباتها في مواقع التواصل: نناشد كافة المؤسسات الدولية والعربية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر في الدول العربية والإسلامية وكذلك الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، بالعمل وبشكل عاجل على توفير وحدات الدم ومكوناتها من كافة فصائل الدم نظرا للحاجة الماسة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.
وأضافت الوزارة، نعاني من عدم توفر المواد الأساسية للتبرع بالدم سواء حقائب الدم الفارغة أو مواد الفحص الفيروسية وكذلك فحوص فصائل الدم، إذ أن أبناء شعبنا في قطاع غزة قد تبرعوا بأكثر من 40000 وحدة دم خلال العدوان رغم الظروف القاسية التي يعيشونها من نزوح وتجويع.
وأهابت الوزارة بكافة الجهات ذات العلاقة الاستجابة العاجلة لمناشدتها وإرسال كميات كبيرة من وحدات الدم المنقذة لحياة الجرحى والمرضى في قطاع غزة.
--(بترا )
رصد/ي أ/م ق / ع ط
07/03/2024 22:52:04
MENAFN07032024000117011021ID1107951323
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