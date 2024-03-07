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صحة غزة تناشد توفير وحدات الدم لإنقاذ حياة المرضى والجرحى

3/7/2024 11:30:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 7 آذار (بترا)- ناشدت وزارة الصحة في غزة بالعمل وبشكل عاجل على توفير وحدات الدم ومكوناتها من كافة فصائل الدم نظرا للحاجة الماسة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.
وقالت الوزارة مساء اليوم الخميس عبر حساباتها في مواقع التواصل: نناشد كافة المؤسسات الدولية والعربية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر في الدول العربية والإسلامية وكذلك الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، بالعمل وبشكل عاجل على توفير وحدات الدم ومكوناتها من كافة فصائل الدم نظرا للحاجة الماسة لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.
وأضافت الوزارة، نعاني من عدم توفر المواد الأساسية للتبرع بالدم سواء حقائب الدم الفارغة أو مواد الفحص الفيروسية وكذلك فحوص فصائل الدم، إذ أن أبناء شعبنا في قطاع غزة قد تبرعوا بأكثر من 40000 وحدة دم خلال العدوان رغم الظروف القاسية التي يعيشونها من نزوح وتجويع.
وأهابت الوزارة بكافة الجهات ذات العلاقة الاستجابة العاجلة لمناشدتها وإرسال كميات كبيرة من وحدات الدم المنقذة لحياة الجرحى والمرضى في قطاع غزة.
--(بترا )
رصد/ي أ/م ق / ع ط
07/03/2024 22:52:04

MENAFN07032024000117011021ID1107951323

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