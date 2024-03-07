الأهلي يتفوق على سحاب ضمن دوري المحترفين

الأهلي يتفوق على سحاب ضمن دوري المحترفين
التاريخ
3/7/2024 11:30:20 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 آذار (بترا)- تفوق فريق الأهلي لكرة القدم على نظيره سحاب ضمن الأسبوع الرابع عشر من مرحلة اياب دوري المحترفين لكرة القدم.
وتفوق الاهلي في اللقاء الذي اقيم على ستاد عمان الدولي بهدف دون رد سجله ماهر الشحري.
وبهذا الفوز رفع الاهلي رصيده الى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد سحاب عند 10 نقاط في المركز قبل الاخير.
وتستكمل مباريات الاسبوع غدا الجمعة بلقاء يجمع الرمثا والحسين اربد، وآخر يجمع شباب العقبة والجليل.
--(بترا)
ض ع/م ق/ع ط
07/03/2024 22:49:23
MENAFN07032024000117011021ID1107951322
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