اربد: أمسية شعرية بعنوان المقاومة فكر ومنهج

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 آذار (بترا)- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في مقر نادي الفنانين في إربد مساء اليوم الخميس أمسية شعرية بعنوان "المقاومة فكر ومنهج"، بحضور رئيس المنتدى الأديب سامر المعاني، وحشد من المهتمين بالشأن الثقافي.

وقدم الروائي محمد فتحي المقداد خلال الأمسية مداخلات شعرية وأدبية حول نصرة غزة ومفاهيم المقاومة، بينما قرأ الشاعر نضال الرفاعي قصائد وطنية قومية خاطبت الروح والضمير مما يعانيه الشعب الفلسطيني وما يحيط بهم من وجع ودمار من خلال عدو حقود وحرب لا تعرف الهدنة، كما قدم الشاعر غسان تهتموني قصائد عن الشهيد.

وأختتم فعاليات الأمسية الشاعر حسين الترك بقصائد حملت لسان الإنسان الفلسطيني الباحث عن الأمل بالوطن، وهو الذي يحمل كرامة الأمة وخط الدفاع الأول عن قضاياه ومقدساته الإسلامية.

--(بترا)

ع ع/م ق/ع ط

07/03/2024 22:46:43