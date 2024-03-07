اربد: أمسية شعرية بعنوان المقاومة فكر ومنهج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 آذار (بترا)- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في مقر نادي الفنانين في إربد مساء اليوم الخميس أمسية شعرية بعنوان "المقاومة فكر ومنهج"، بحضور رئيس المنتدى الأديب سامر المعاني، وحشد من المهتمين بالشأن الثقافي.
وقدم الروائي محمد فتحي المقداد خلال الأمسية مداخلات شعرية وأدبية حول نصرة غزة ومفاهيم المقاومة، بينما قرأ الشاعر نضال الرفاعي قصائد وطنية قومية خاطبت الروح والضمير مما يعانيه الشعب الفلسطيني وما يحيط بهم من وجع ودمار من خلال عدو حقود وحرب لا تعرف الهدنة، كما قدم الشاعر غسان تهتموني قصائد عن الشهيد.
وأختتم فعاليات الأمسية الشاعر حسين الترك بقصائد حملت لسان الإنسان الفلسطيني الباحث عن الأمل بالوطن، وهو الذي يحمل كرامة الأمة وخط الدفاع الأول عن قضاياه ومقدساته الإسلامية.
--(بترا)
ع ع/م ق/ع ط
07/03/2024 22:46:43
MENAFN07032024000117011021ID1107951321
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