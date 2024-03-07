Friday, 08 March 2024 07:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اربد: أمسية شعرية بعنوان المقاومة فكر ومنهج

3/7/2024 11:30:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 7 آذار (بترا)- نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في مقر نادي الفنانين في إربد مساء اليوم الخميس أمسية شعرية بعنوان "المقاومة فكر ومنهج"، بحضور رئيس المنتدى الأديب سامر المعاني، وحشد من المهتمين بالشأن الثقافي.
وقدم الروائي محمد فتحي المقداد خلال الأمسية مداخلات شعرية وأدبية حول نصرة غزة ومفاهيم المقاومة، بينما قرأ الشاعر نضال الرفاعي قصائد وطنية قومية خاطبت الروح والضمير مما يعانيه الشعب الفلسطيني وما يحيط بهم من وجع ودمار من خلال عدو حقود وحرب لا تعرف الهدنة، كما قدم الشاعر غسان تهتموني قصائد عن الشهيد.
وأختتم فعاليات الأمسية الشاعر حسين الترك بقصائد حملت لسان الإنسان الفلسطيني الباحث عن الأمل بالوطن، وهو الذي يحمل كرامة الأمة وخط الدفاع الأول عن قضاياه ومقدساته الإسلامية.
--(بترا)
ع ع/م ق/ع ط
07/03/2024 22:46:43

MENAFN07032024000117011021ID1107951321

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث