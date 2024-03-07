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في اليوم العالمي للمرأة.. الاحتلال قتل 9 آلاف سيدة منذ بداية الحرب

3/7/2024 11:22:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أصدرته ليل الخميس / الجمعة ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ان إسرائيل قتلت 9 آلاف سيدة منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، منهن الأمهات والحوامل والكوادر الصحية.

وبينت الوزارة في بيانها : في القطاع 60 ألف سيدة حامل يعانين سوء التغذية والجفاف وانعدام الرعاية الصحية المناسبة.

واردفت الوزارة : النساء يشكلن 49% من سكان القطاع معظمهن في سن الإنجاب ونحو 5 آلاف سيدة يلدن شهريا في ظروف "قاسية وغير آمنة ولا صحية" نتيجة القصف والتشريد.
وقالت الوزارة ان نساء القطاع يتعرضن "لأسوأ كارثة إنسانية" من القتل والتشريد والاعتقال والموت جوعا جراء الحرب الإسرائيلية.

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