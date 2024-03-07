في اليوم العالمي للمرأة.. الاحتلال قتل 9 آلاف سيدة منذ بداية الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أصدرته ليل الخميس / الجمعة ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ان إسرائيل قتلت 9 آلاف سيدة منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، منهن الأمهات والحوامل والكوادر الصحية.
وبينت الوزارة في بيانها : في القطاع 60 ألف سيدة حامل يعانين سوء التغذية والجفاف وانعدام الرعاية الصحية المناسبة.
واردفت الوزارة : النساء يشكلن 49% من سكان القطاع معظمهن في سن الإنجاب ونحو 5 آلاف سيدة يلدن شهريا في ظروف "قاسية وغير آمنة ولا صحية" نتيجة القصف والتشريد.
وقالت الوزارة ان نساء القطاع يتعرضن "لأسوأ كارثة إنسانية" من القتل والتشريد والاعتقال والموت جوعا جراء الحرب الإسرائيلية.
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