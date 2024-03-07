طعن جماعي.. شاب سريلانكي يقتل 6 أشخاص في كندا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اتهمت الشرطة الكندية، الخميس، طالباً سريلانكياً (19 عاما) بطعن وقتل ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال من عائلة سريلانكية.
وقال قائد شرطة أوتاوا إريك ستابس، إن المتهم كان يعيش مع الضحايا واستخدم سلاحاً حاداً أو أداة تشبه السكين في الواقعة.
وأضاف ستابس أن المتوفين هم سريلانكيون، ومن بينهم أمّ (35 عاماً)، وابن (7 سنوات)، وابنة (4 سنوات)، وابنة (عامان)، وطفلة (شهران ونصف)، وأحد المعارف (40 عاما)، أما الضحية السابعة، وهو الزوج، لا يزال في المستشفى مصابا بجروح خطيرة ولكنها لا تهدد حياته، وفقا لرويترز.
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