Friday, 08 March 2024 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طعن جماعي.. شاب سريلانكي يقتل 6 أشخاص في كندا

3/7/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اتهمت الشرطة الكندية، الخميس، طالباً سريلانكياً (19 عاما) بطعن وقتل ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال من عائلة سريلانكية.
وقال قائد شرطة أوتاوا إريك ستابس، إن المتهم كان يعيش مع الضحايا واستخدم سلاحاً حاداً أو أداة تشبه السكين في الواقعة.
وأضاف ستابس أن المتوفين هم سريلانكيون، ومن بينهم أمّ (35 عاماً)، وابن (7 سنوات)، وابنة (4 سنوات)، وابنة (عامان)، وطفلة (شهران ونصف)، وأحد المعارف (40 عاما)، أما الضحية السابعة، وهو الزوج، لا يزال في المستشفى مصابا بجروح خطيرة ولكنها لا تهدد حياته، وفقا لرويترز.

MENAFN07032024000072011014ID1107951283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث