حزب الله يعلن مقتل جنود إسرائيليين في المطلة والاحتلال يقصف قرى لبنانية

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن حزب الله مساء الخميس، مقتل جنود إسرائيليين وإصابة آخرين إثر استهدافه تموضعا لهم في مستوطنة المطلة، في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مبنيين عسكريين تابعين للحزب في زبقين جنوبي لبنان.



وقال حزب الله في بيان، إن مقاتليه استهدفوا "‏أماكن تموضع جنود العدو في مستوطنة المطلة، وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‏وجريح"، دون تحديد عددهم. ‏‏



وأشار إلى أن هجومه جاء "ردا على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها على بلدة عيترون".



كما أعلن حزب الله في بيان آخر، "استهداف ‏‏موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بـالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة".



وأكد حزب الله في بيان منفصل أنه استهدف قوة لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع الكرنتينا بمسيّرتين، مؤكدا أنه أصاب "الهدف بدقة".



وفي وقت سابق الخميس، قال حزب الله إن عناصره "استهدفوا مربض الزاعورة الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية بعد أن قصفوا مقرًا مستحدثًا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".



كما ذكر أن مقاتليه "استهدفوا موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة". ‏



قصف إسرائيلي



في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف مبنيين عسكريين لحزب الله بجنوب لبنان، واعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الجماعة وخرقت حدود إسرائيل.



وقال الجيش في تصريح مكتوب "أغارت طائرات مقاتلة على مبنيين عسكريين تابعين لمنظمة حزب الله في منطقة عيترون، وفي منطقة عيتا الشعب".



وأضاف "على مدار الساعات الأخيرة، تم رصد عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي إسرائيل في منطقة رأس الناقورة، وفي منطقة يعارا والجليل الأعلى"، مؤكدا أن الجيش هاجم مصادر النيران بنيران المدفعية.



وأكد الجيش أنه اعترض في وقت سابق الخميس مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله، تم رصد خرقها للحدود من الأراضي اللبنانية إلى منطقة برعام في الجليل الأعلى.



وقال شهود عيان إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة مجدل زون، وأخرى على محيط بلدة طلوسة جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا مستهدفا بالصواريخ بلدتي عيترون وعيتا الشعب، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي علما الشعب والناقورة.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، مما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية وفق مصادر فلسطينية وأممية.