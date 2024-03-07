الاحتلال ينصب الحواجز الحديدية على الطرق المؤدية للمسجد الأقصى

الاحتلال ينصب الحواجز الحديدية على الطرق المؤدية للمسجد الأقصى
التاريخ
3/7/2024 11:22:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز الحديدية على الطرق المؤدية للمسجد الأقصى لعرقلة المصلين ومنعهم من وصولهم إلى المسجد وأداء صلاة الجمعة فيه.
من جانبها، قالت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، إنها ترفض القيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وتدعو لاستمرار الحراك الشعبي المناصر لقطاع غزة والضفة الغربية.
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