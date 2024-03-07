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الاحتلال ينصب الحواجز الحديدية على الطرق المؤدية للمسجد الأقصى

3/7/2024 11:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحواجز الحديدية على الطرق المؤدية للمسجد الأقصى لعرقلة المصلين ومنعهم من وصولهم إلى المسجد وأداء صلاة الجمعة فيه.
من جانبها، قالت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، إنها ترفض القيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وتدعو لاستمرار الحراك الشعبي المناصر لقطاع غزة والضفة الغربية.

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