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الأمم المتحدة: الوضع في غزة يجب أن يبقينا مستيقظين في الليل

3/7/2024 11:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الخميس، إن الوضع في غزة يجب أن يبقينا مستيقظين في الليل.
وأشار غريفيث في منشور عبر“إكس”، إلى خطورة الوضع في غزة مع دخول الهجمات الإسرائيلية على القطاع شهرها السادس.
وذكر غريفيث، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة.
وقال“الأطفال يموتون من الجوع”.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية سمحت فقط بدخول نصف بعثات المساعدات، البالغ عددها 224 مهمة، إلى قطاع غزة، في فبراير/ شباط الماضي، فضلا عن إعاقة عمليات توزيع المساعدات.
ودعا المسؤول الأممي، إلى وقف إطلاق النار والامتثال لقواعد الحرب، وقيام الأمم المتحدة بواجبها في إنقاذ الأرواح.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى“الإبادة الجماعية”.

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