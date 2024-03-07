Friday, 08 March 2024 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

3/7/2024 11:22:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقتي الطبقة وسنجر في مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.
وأفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات قفين في طولكرم والسموع جنوب الخليل وعوريف جنوب نابلس وعزون شرق قلقيلية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.
وفي وقت سابق -الخميس- استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا، بينهم أسرى سابقون و4 نساء.
وكان الشهيد أصيب قبل يومين عندما فتحت قوات الاحتلال النار على فلسطينيين خلال اقتحامها قرية بورين، جنوبي نابلس.
وفي نابلس أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين واصلوا منذ صباح اليوم إغلاق حاجز "صرة"، جنوب غرب المدينة، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعاد فتح الحاجز أمام الفلسطينيين، عقب إغلاقه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف المراسل أن المستوطنين يعتصمون أمام الحاجز لمنع المركبات الفلسطينية من المرور.
في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينيا في طوباس وطولكرم وبيت لحم والخليل. وبين المعتقلين أسرى سابقون و4 نساء إحداهن الأسيرة السابقة الصحفية بشرى الطويل.
وارتفع بذلك عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 7490، منذ بدء الحرب على غزة.
من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 240 سيدة من الضفة الغربية المحتلة وأراضي 1948.
وبمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق للثامن من مارس/آذار، قال النادي في بيان، إن "العام الحالي هو الأكثر دموية من جانب إسرائيل بحقّ النساء الفلسطينيات".

MENAFN07032024000072011014ID1107951278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث