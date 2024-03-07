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بايدن: بوتين لن يتمكن من الانتصار في أوكرانيا

3/7/2024 11:22:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتمكن من الانتصار في أوكرانيا.
وأضاف بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس أن إدارته لن ترسل جنودا أميركيين إلى أوكرانيا.

وألقى الرئيس الأميركي جو بايدن فجر الجمعة الخطاب السنوي عن حال الاتحاد، والذي يأتي في مرحلة مفصلية في المسيرة السياسية للديموقراطي البالغ 81 عاما، مع سعيه لإقناع الناخبين المترددين بقدرته على هزيمة الجمهوري دونالد ترامب في المواجهة المرجحة بينهما في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
واستغل بايدن خطابه لمهاجمة ترامب الذي يخطط "للانتقام والقصاص"، وفق مقتطفات وزعها البيت الابيض، بينما قدم للناخبين المترددين والمشككين صورة متفائلة عن العودة الاقتصادية لأميركا.
وحاول المرشح الديموقراطي في الخطاب الأهم في مسيرته السياسية الطويلة تهدئة المخاوف المتزايدة بين الناخبين بشأن عمره من خلال تقديم نفسه على أنه البديل الوحيد لترامب المناهض للديموقراطية.
وقدّم البيت الأبيض للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي إحاطة حول الخطاب السنوي للرئيس جو بايدن عن حال الاتحاد الخميس، وسط سعي حملته الانتخابية المستمر للتواصل مع الناخبين الشبان.
لكن حدثا كخطاب حال الاتحاد رغم أهميته في عالم السياسة الأميركية يكافح لإحداث اختراق في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشبان الذين يبتعدون إلى حد كبير عن التغطيات السياسية التقليدية.
ويعد خطاب هذا العام حاسما بالنسبة للزعيم البالغ 81 عاما والذي يواجه تشكيكا بسبب سنه المتقدم بينما يحاول إقناع الناخبين المترددين بقدرته على هزيمة الجمهوري دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض إنه في محاولة لجذب جمهور جديد، عقد مسؤولون اجتماعات مع عشرات من المؤثرين في سعيهم للترويج للخطاب على الإنترنت.
وقال مسؤول الخميس إن البيت الأبيض استضاف نحو 70 من الناشرين وصانعي المحتوى الرقميين والمؤثرين الذين لديهم نحو 100 مليون متابع في الأيام الأخيرة.
وأضاف المسؤول "الهدف من هذه الأحداث هو إطلاع صنّاع المحتوى على ما سيتم تغطيته في خطاب حال الاتحاد للوصول إلى جمهور لا يتعامل مع وسائل الإعلام التقليدية".
ولأول مرة سيتم بث خطاب حال الاتحاد مباشرة على تطبيق انستغرام حيث يملك حساب البيت الأبيض 19 مليون متابع.
والخطاب متاح أيضا على موقع فيسبوك ومنصة اكس التي مالت للجناح اليميني منذ استحواذ ايلون ماسك عليها عام 2022.
ولم يذكر البيت الأبيض تطبيق تيك توك الذي تملكه شركة صينية ويعد الأكثر شعبية بين المستخدمين الصغار في السن الذين يستهدفهم بايدن.
والأربعاء قدم البيت الأبيض مشروع قانون في الكونغرس الأميركي من شأنه أن يخيّر تيك توك بين الانفصال عن شركة "بايت دانس" الصينية التي تملكه أو مواجهة الحظر.
أميركاأميركا وبايدنمتظاهرون يستغلون خطاب حالة الاتحاد لمطالبة بايدن بالضغط لوقف النار بغزة
واعتبر تيك توك أن "هذا التشريع له نتيجة محددة سلفا: حظر كامل لتيك توك في الولايات المتحدة (...) وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد".
وكان البيت الأبيض متقلبا في التعامل مع تيك توك بسبب محاولته الموازنة بين شعبية التطبيق الذي يبلغ عدد مستخدميه 170 مليونا في الولايات المتحدة ومخاطره الأمنية المحتملة كشركة صينية.
والشهر الماضي، قام بايدن بتصوير أول مقاطع فيديو قصيرة له على المنصة تناول فيها موضوعات خفيفة راوحت بين السياسة والرياضة.

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