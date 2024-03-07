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هل تُمنح إدارات التعليم صلاحيات إلغاء الفصل الثالث؟

3/7/2024 11:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) مع توجه نحو 6 ملايين طالب وطالبة في مراحل التعليم العام (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، منذ الأحد الماضي، إلى مقاعد الدراسة، حيث بدأوا الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، تجدد الحديث عن هذا الفصل الثالث، حيث اقترح عدد من المعنيين بالعملية التعليمية منح مديري التعليم في مناطق المملكة عددا من الصلاحيات، لاتخاذ ما يرونه مناسبا حول نظام الفصول الثلاثة إما باستمرارها أو إلغائها حسب ما تراه كل إدارة مناسبا، وذلك أسوة بعدد من الجامعات والكليات والمعاهد التي بدأت فعليا في تطبيق الأمر، وأسوة كذلك بمنح تلك الإدارات صلاحيات إقرار تأجيل أو إلغاء الدراسة حسب مقتضيات الحالة الجوية.
ووجد الفصل الثالث كثيرا من الجدل، حيث طالب مجلس الشورى وصوّت معظم أعضائه على إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة في الجامعات والكليات وبالتعليم العام، وهي مطالبة قوبلت بترحيب واسع من كثير من الأهالي، مواطنين ومقيمين، وكذلك من المعلمين والمعلمات في معظم المدارس والجامعات.
إعلان الاستمرارية
على خلاف مطالبة ((الشورى))، فوجئ كثيرون بإعلان وزارة التعليم استمرار تطبيق نظام الفصول الثلاثة بعد أن وافق مجلس الوزراء على اعتماد ((القواعد المنظمة للتقويم الدراسي)) للعام الدراسي 1445 هجريا.
وأعلنت الوزارة إعادة تقييم لتطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام، بما يؤدي إلى توصيات تدعم استمرار تطبيقه وتطويره أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه، موعزة بإجراء مشروع تقييم لعملية تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام، وبناء ما أسمته ((مصفوفة)) للإيجابيات والسلبيات، للنظر بها، واتخاذ القرار على ضوئها.
وأشارت الوزارة إلى أن قرارها بهذا الشأن يأتي من منطلق حرصها على متابعة التطورات المستهدفة من برنامج تنمية القدرات البشرية في منظومة التعليم العام، الذي يتضمن مبادرة تحويل العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية.
وقد أعلنت الوزارة أواخر 2021 خطة تضمّنت تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول، مدة كل فصل 13 أسبوعا بدلًا من 36، تتخللها 12 إجازة في أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يوما غير إجازة العام الدراسي. كما تضمنت الخطة زيادة عدد ساعات التعليم في المرحلة الابتدائية بواقع 176 ساعة إضافية، بزيادة 22%.
وكانت الغاية من تلك الخطة سد الفجوة بين النظام التعليمي في المملكة وبين الدول العالمية في عدد الأيام الفعلية للدراسة، والاستفادة من تجارب طبقت هذا النظام مثل ألمانيا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة.
نظام موحد
رأى الموجه الطلابي صالح مصلح آل عباس أن منح إدارات التعليم صلاحية اتخاذ قرار اعتماد نظام الفصول الثلاثة أو العودة إلى نظام الفصلين مسألة صعبة للغاية. وقال: ((قرار نظام الفصول وعددها هو قرار موحد، وبالتالي لا يتناسب مع الطرح بمنح الصلاحيات لمديري التعليم في المناطق لاتخاذ قرار بشأنه، فهو قرار موحد، ويجب تطبيقه من قِبل الإدارات مجتمعة في المملكة)).
وأضاف: ((يظل نظام الفصول الدراسية الثلاثة نظاما جديدا وخاضعا للتقييم من قِبل الوزارة، وسيتم اعتماده أو الرجوع لنظام الفصلين الدراسيين حين الانتهاء الكامل من مراجعة إيجابيات وسلبيات كل نظام. ففي حين يرى بعض أولياء الأمور أن نظام الفصول الثلاثة يمثل إرهاقا ماديا ومعنويا لهم، إلا أنه في المقابل يتخلله عدد من الإجازات المطولة التي تجدد النشاط والحيوية. كما أن عدد الأيام الدراسية هو نفسه سواء في نظام الفصلين أو الفصول الثلاثة)).
وتابع مصلح: ((في الميدان هناك ضغط لتكوين لجان الاختبارات وتهيئة الطلاب لها، ووضع الأسئلة وتصحيحها ثلاث مرات في العام بدل الاكتفاء بمرتين في العام الدراسي، ويعد هذا من أبرز السلبيات التي حدثت في نظام الفصول الدراسية الثلاثة)).
عبء ثقيل
تعتقد المعلمة صباح محمد الفقير أن الفصل الدراسي الثالث شكّل عبئا ثقيلا على الوزارة، جازمة أن منح صلاحيات إقراره من عدمه لمديري التعليم سيكون أنسب.
وقالت: ((أعتقد أن منح مديري التعليم أو حتى مديري المدراس صلاحية اعتماد الدراسة في فصلين دراسيين أسوة بما تم في الجامعات مع إعادة الإجازات كما كانت سيكون مناسبا، خصوصا أن نظام الفصل الثالث لم يجد قبولا ورغبة من قِبل الطلاب وأولياء أمور، ولا حتى كوادر التعليم، لأنه لم يشكّل إضافة هادفة للتعليم)).
وتابعت صباح: ((مشكلة هذا النظام أنه مرهق، ولم يشهد أي تغيير في المناهج بما يعود بالفائدة)).
وأكملت: ((إن كان لا بد من التيرم الثالث، فهناك حلول جذرية يستطيع الجميع التجاوب معها، وهو جعل هذا التيرم خاصا بتنمية مهارات الطلاب والطالبات مثل التدريب على السباحة وركوب الخيل ولعب الكرة للطلاب، وتلبية ميول الطالبات، بحيث يكون لدينا ما يمكن تسميته ((الفصل الدراسي المهاري)) بين الفصلين اللذين يسميان الفصلين الدراسيين المعرفيين)).
مناقشة الفكرة
يقول مدير ثانوية الفارابي، الدكتور تركي علي الشريف: ((سبق للوزارة أن ناقشت نظام الفصول الثلاثة، وتم طرح فكرة منح مديري التعليم صلاحيات هذا الأمر، ولكن كان قرار الاستمرارية هو الأنسب ليُعمل به ويتم تطبيقه)).
وأضاف: ((لا شك أن الفصل الثالث مرهق جدا بالنسبة للطلاب بشكل واضح للجميع، وذلك على المستويين المادي والذهني، وقد تم إرسال عدة استبيانات لأولياء الأمور استخلصت أنه مرهق ومكلف ماديا، وقد أثر سلبيا على مستويات الطلاب)).
وتابع د. تركي: ((من أبرز الصعوبات التي تواجه الطلاب للأسف تدني مستوياتهم في المواد، لشعورهم بالملل، وكثرة تأخرهم، وعدم تأديتهم المهام والأنشطة، وتأثر تقييمهم سلبيا، وتدني نسب التفوق العلمي)).
وواصل: ((أما أبرز ما يواجهه الكادر التعليمي والإداري في الفصل الثالث فهناك نقاط كثيرة يمكن الحديث عنها، من أهمها تدني مستوى الطلاب بسبب التشبع التعليمي، وعدم القيام بالمهام التي يطلبها المعلم، وكذلك صعوبة التواصل مع الطلاب في أثناء الحصص الدراسية حتى مع تغيير طرق التدريس، لخلق بيئة جديدة للطلاب، ولا ننسى انتشار ظاهرة الغياب في الفصل الثالث بكثرة، ما يصعب على المعلم إنهاء خطته الدراسية حسب الفترة الزمنية المحددة له. كما أن المعلم يكون عرضة للمشاحنات مع الطالب سيئ السلوك)).
معاناة مستمرة
يوضح المعلم تركي أحمد الفقير أن الطلاب لم يعتادوا حتى الآن نظام الفصول الثلاثة.
وقال: ((ربما يحتاج الطلاب إلى سنوات عدة حتى يعتادوا مثل هذا النظام بعد سنوات طويلة جدا من اعتياد النظام التقليدي ذي الفصلين الدراسيين، ولا شك أن معظم الطلاب والطالبات يعانون كثيرا الإرهاق الذهني والجسدي بحكم طول العام الدراسي الذي تتخلله كثير من الإجازات، بالإضافة إلى الإرهاق المادي لأولياء الأمور)).
وتابع: ((تبدو آراء الأغلبية من أولياء الأمور غير متقبلة هذا النظام المرهق الممتد طيلة العام باستثناء شهرين من السنة فقط. كما عادت الدراسة خلال شهر رمضان، وفيها مشقة على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور كذلك. ناهيك عن التملل والتشبع الذي يسببه هذا النظام للطلاب. وقد لمسنا فعلا أن هناك طلابا تشبعوا بالروتين، بحيث تمر عليهم لحظات لا يصبحون فيها قادرين على تلقي أي شيء في القاعة الدراسية، ويكتفون من اليوم الدراسي فقط بالحضور والانصراف)).
صلاحيات الجامعات والمعاهد
أيدت المعلمة فاطمة الحسن مقترح منح مديري التعليم صلاحية إقرار نظام الفصول الثلاثة في مدارسهم من عدمه أسوة بما تم في عدد من الجامعات والكليات والمعاهد، مشيرة إلى أن إدراج فصل ثالث في النظام التعليمي كان أمرا متعبا للغاية ذهنيا وجسديا.
وقالت: ((بداية الفصل الثالث هذا العام تأتي متزامنة مع بداية الشهر الفضيل، وللأمانة لا يخفى على الجميع أن الأهالي وأولياء الأمر لم يتقبلوا هذا الفصل الذي نلاحظ فيه كثرة وازدياد الغياب المتكرر، وبالتالي تدني المستوى التعليمي)).
انقسام في الآراء
مقابل ما تراه تقية صلاح البيطار، وهي ربة منزل وأم لخمسة طلاب، من إيجابية في التوصيات التي رفعها أعضاء مجلس الشورى، وتصويت معظمهم لمصلحة توصية يطلبون فيها من وزارة التعليم إلغاء نظام الفصول الثلاثة، يرى محمد عبدالله الكستبان، وهو ولي أمر، أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة كفكرة يبقى مناسبا جدا، فله إيجابياته الكثيرة التي تعود على الطلاب والطالبات، وسيكون مردودهم معه أفضل، وكذلك تحصيلهم الدراسي، مع وجود اختبارات أكثر للطالب.
وتعود البيطار لتخالفه الرأي، إذ تقول: ((صدمنا بقرار الوزارة الاستمرار في نظام الفصول الثلاثة، وهو نظام أرهقنا، وأرهق أبناءنا وبناتنا ذهنيا وجسديا. كما حملنا ما لا نطيق من أعباء مالية، وسبب تشتتا للطلاب، وأرهق المعلمين مع ملاحظة تدني مستويات الطلاب والطالبات، حيث أسهمت كثرة الإجازات القصيرة في كثرة الغياب وعدم الاهتمام)).
وتمنت البيطار أن يحمل العام الدراسي القادم أخبارا سارة بالعودة إلى نظام الفصلين، أو منح الصلاحيات لمديري التعليم باتخاذ ما يرونه مناسبا حول ذلك.

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