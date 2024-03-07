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موسم تخفيضات رمضان يجدد جدل الحقيقة والتلاعب

3/7/2024 11:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد إعلان وزارة التجارة عن بدء موسم التخفيضات استعدادًا لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر الجدل المتكرر حول ما إن كانت التخفيضات التي تتبعها عدد من المحال التجارية مجرد تصريف لبضائع قديمة، أو تخفيضات وهمية لمنتجات أسعارها مبالغ فيها أساسًا والتخفيض فيها يعيدها تقريبًا إلى قيمتها الحقيقية، أم أنها تخفيضات حقيقية تعد بمثابة الفرصة المتاحة لاغتنام شراء الاحتياجات بسعر أقل.
وتتبايت رؤية المستهلكين للتخفيضات التي يتم الإعلان عنها في المواسم، مثل الموسم الرمضاني، حيث يرى أبو نايف أن كثيرًا منها مجرد عروض وهمية، وتقتصر السلع المخفضة على تلك المنتجات التي لا تتمتع بجودة عالية، ويبرر ذلك بأن التخفيضات لا تشمل سلع الماركات المعروفة، فيما ترى سوسن اليامي وهي عاملة في محل تجاري أن التخفيضات الموسمية لشهر رمضان المبارك حقيقية، وتؤكد أن اختيار التجار لتخفيض سلع بعينها يتم بناء على دراسة، كما لا يمكنهم تجاهل الرقابة المستمرة من قبل وزارة التجارة، وهي تؤكد أن السلع المخفضة ذات جودة عالية وخالية من العيوب، وأن المحلات على الأخص الكبيرة منها تخشى على سمعتها ومكانتها في السوق، وتسعى دائمًا للمحافظة على عملائها من خلال مواسم التخفيضات.
أزمة ثقة
يرى عبدالرحمن محمد أن كثيرا من المحلات تعلن عن تخفيضات قد تصل إلى نسب كبيرة لإغراء المستهلكين بهدف الترويج لتجارتها والتخلص من سلعها الراكدة وتنشيط الطلب عليها عن طريق الإعلانات البراقة، لكن في الحقيقة لا تشمل تلك التخفيضات البضائع والسلع الجيدة.
ويتفق عبدالله سليمان في أن التخفيضات الموسمية وهمية وغالبًا ما تكون من هامش الربح، وليس من سعر المنتج الحقيقي، لكنه استثنى وقال ((إذا وجدت تخفيضات حقيقية فهي تكون على القطع والمنتجات الرديئة التي تستخدم كطعم لاصطياد الزبائن، حيث تجذب المستهلك الذي يضطر لشراء بقية الاحتياجات بسعرها العادي غير المخفض من نفس المكان توفيرًا للوقت والجهد)).
فيما يبدي علي أحمد عدم ثقته بالتخفيضات بعدما اشترى أداة كهربائية بتخفيض، لكنه اكتشف أن زميلا له في العمل اشتراها دون تخفيض من محل آخر وبسعر أقل مما دفعه هو.
التخفيضيات حقيقية
خلاف المستهلكين، يؤكد ناصر حسين دغمل، وهو صاحب أحد المحلات التجارية على أن التاجر يحرص على أن يكون صادقًا مع عملائه، وبالتالي لا يمكنه أن يتوقع أن يحتفظ بهم إذا ما أعلن عن تخفيضات وهمية.
وأشار إلى أن كل صاحب منشأة تجارية يحرص على أن يميز سلعته عن المنافسين بطريقة تجارية مدروسة تكون جاذبة للمتسوقين، وقال ((لذا يتم اختيار الأصناف لدينا بناء على المنتجات المطلوبة والمستهلكة من قبل العميل والتي تشكل مبيعات أكثر ويتم تخفيض سعرها بناء على ذلك)).
وأضاف ((نعمل على التخفيضات بصفة مستمرة، لكننا نركز عليها أكثر في المواسم، ولا أتوقع أن هناك تخفيضات وهمية في ظل وجود جولات تفتيشية مستمرة من قبل وزارة التجارة)).
ويشدد علي أحمد، وهو بائع في محل للألبسة على أن التخفيضات المعلن عنها حقيقية مئة بالمئة، وقال ((يحرص التاجر على رفع أرقام مبيعاته وتدوير رأس ماله وعدم إبقاء البضائع مكدسة لمواسم أخرى لأنها ستفقد قيمتها مع الوقت)).
وتابع ((كوننا محل لبيع الألبسة لا بد لنا من مواكبة كل ما هو جديد في عالم الموضة الذي تتغير فيه الموضة تبعًا للمواسم سواء من حيث اللون أو التصميم، لذلك نسعى في كل موسم لتقديم عروض مميزة لعملائنا قبل انتهاء فترة موضة الموسم، وبالتالي على المستهلك أن يعد موسم التخفيضات ((فرصة)) له وليس ((مصيدة)))).
رقابة
تمارس وزارة التجارة رقابة ورصدا للمخالفات التجارية، وتطبق الأنظمة بحق المخالفين، وبيّن مصدر في الوزارة أن فروعها تقوم بجولات استباقية في كل فترة وموسم، وعند اشتباه أي مشتك بوجود مخالفة ما، فيمكنه إبلاغ مركز البلاغات التجاري، وقال ((هنا يبدأ دورنا في الشخوص إلى الموقع والتأكد من الفواتير السابقة والمنتجات المخفضة، وهل كتب عليها السعر قبل وبعد التخفيض، إضافة إلى نسبة التخفيض والتحقق من وجود التصريح الخاص بالتخفيض)).
وبين أن ثمة فروق بين العروض والتخفيضات، وأن على المستهلك أن ينتبه إلى الأمر، وقال ((العروض ليس لها تصريح معين، وتعد قرارًا داخليًا يعود إلى المنشأة، ولا تُعمل لها دعاية أو إعلان إلا داخل المنشأة فقط على عكس التخفيضات التي تستلزم الالتزام بجملة من الضوابط)).
الحد الأدنى
تركت وزارة التجارة للمنشأة التجارية مسألة تحديد مقدار التخفيضات التي تريد تطبيقها، ولكن وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري يجب ألا يقل المعدل العام للتخفيضات عن 10%.
ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح ((الباركود)) الظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل ((نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة)).
ضوابط التخفيضات التجارية
ـ لا يجوز للمُنشآت التجاريّة إجراء تخفيضات شاملّة أو جزئيّة إلا بعد الحصول على ترخيص
ـ تحديد مُدّة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها
ـ تحديد قائمة المُنتَجات المخفضة يبين بها السعر الفعلي لكل مُنتَج وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض
ـ إرفاق ما يثبت بأن التاجر باع بالسعر الفعلي المُحدّد بقائمة السلع على فترات مختلفة
ـ يجب ألا يقل المُعدّل العام للتخفيضات عن 10 % من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات.
ـ في حال زيادة التخفيضات على 30 عن% من سعر بيع المُنتَج قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يُقدّم الفواتير التي تُثبت أنه باع بذلك السعر في فتّرات مُختلفة
ـ على المحل وضع بطاقات على المُنتَجات التي يشملها التخفيض تبين السعر قبل التخفيض وبعده
ـ لا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأيّة وسيلة من الوسائل قبل الموعد المُحدّدة لبدئها بأكثر من 15 يومًا

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