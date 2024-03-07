تقنيات لإدارة الحشود في المسجد النبوي

(MENAFN
- Al Watan) ستلعب التقنية دورًا مؤثرًا في إدارة الحشود في شهر رمضان المبارك المقبل في المسجد النبوي وفي باقي الأيام من خلال توجيه الزائرين والمصلين إلى استخدام التقنية في معرفة المواقع المزدحمة، والحجز المسبق للصلاة بالروضة الشريفة، إضافة إلى استخدام الشاشات الإلكترونية ببث الرسائل والإرشادات للمصلين، وكذلك الإبلاغ عن تحويل المسارات وامتلاء المسجد النبوي عند الذروة.
وتساهم التقنية بشكل فعال في توجيه المصلين بمختلف اللغات من خلال استخدامهم لها والاستعانة فيها بترجمة الخطب والبحث عن الكتب في مكتبة المسجد النبوي وحجوزات المواصلات والنقل الترددي ومعرفة الزحام في المواقف والدفع.
تطبيقات تقنية
تعمل تطبيقات مثل ((نسك)) و((زائرون)) إضافة إلى تطبيق ((حافلات المدينة)) إلى تنظيم الحشود في المسجد النبوي، ومعرفة المواعيد والحجوزات والمواقع المزدحمة، إضافة الى استخدام التقنية من قبل الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال الشاشات الكبيرة والصغيرة الموجودة في ساحات المسجد النبوي وعلى أبواب المسجد للتعريف بالمواقع المزدحمة وتوجيه الإرشادات.
ويشكل تطبيق ((نسك)) أحد أهم التطبيقات التي يتطلب من المعتمر والمصلي والزائر عند زيارته للمسجد النبوي استخدامه للحجز للصلاة في الروضة الشريفة، حيث دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من داخل المملكة ومن جميع دول العالم كافة إلى الاستفادة من تطبيق ((اعتمرنا)) الذي أصبح باسم ((نسك)).
ويهدف التطبيق إلى تيسير قدوم المعتمرين من أنحاء العالم كافة وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة إلكترونيًا، وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع الدينية والتاريخية بالمملكة لزيارتها، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ملايين المستخدمين
حقق تطبيق ((اعتمرنا)) منذ إطلاقه عددًا من الأرقام بحسب آخر إحصائية، منها تسجيل أكثر من 21.5 مليون حاج ومعتمر، وإصدار أكثر من 34.4 مليون تصريح لأداء نسك العمرة، علاوة على إصدار 6.4 ملايين تصريح للصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.
فيما بلغ إجمالي أعداد جنسيات ضيوف الرحمن المسجلين في التطبيق 213 جنسية من جميع دول العالم.
فيما يعمل تطبيق ((زائرون)) على عدة خدمات لزوار المسجد النبوي منها خدمة إشغال المصليات بالمسجد النبوي وهي تقدم للزائر خريطة حالة إشغال المصليات بالمسجد النبوي، وخدمة مواقيت الصلاة وهي تضيف للزائر معرفة مواقيت الصلاة الخاصة باليوم ومعرفة الأئمة والمؤذنين والسير الخاصة بهم لكل صلاة.
كما تقدم للزائر خدمة تنظيم التصاريح الخاصة بخدمات الزائر بمكان موحد، وتتيح خدمة الروضة الشريفة للزائر بمحتوى زيارة الروضة الشريفة من خلال خطوات مصورة ومقطع فيديو ومعرفة المكان الخاص بالخدمة، إضافة إلى خدمة آداب الزيارة وآداب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال خطوات بشكل مصور ومقطع فيديو، وخصصت خدمة بث مباشر لخطبة الجمعة للزوار مع إتاحة الترجمة الفورية لباقي اللغات.
تيسير الوصول
يقدم تطبيق ((زائرون)) خدمة تيسير الوصول وهي خدمة تضيف للزائر تيسير الوصول لأبواب المسجد النبوي ومعالمه ومرافقه من خلال البحث (مسح الرمز، بحث جوجل، رسم المسارات، حفظ الموقع، خريطة معالم المسجد)، كما يضم التطبيق خدمة للزائر من محتوى إثرائي لكل معلم للمسجد بشكل مختصر لإثراء تجربته خلال الزيارة، ويتيح خدمة للزائر عن طريق خريطة تفاعلية توضح توسعة المسجد النبوي على مر العصور ومعرفة أعداد المرافق داخل المسجد النبوي بشكل مصور.
وتحرص الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي على توفير خدمات متكاملة للزوار من خلال تنظيم أعمال الحشود في الممرات والساحات، وتيسير مهام الحشود أثناء تزايد الأعداد لضمان انسيابية الحركة وتسهيل الوصول لأروقة المسجد النبوي.
وبناء على تزايد الأعداد بشهر رمضان تقوم الإدارة بتنظيم أعمال الزيارة للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، وتنظيم الصلاة في الروضة الشريفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما تعمل على التنسيق مع الإدارات الأخرى في تقديم الخدمات عند الزيارة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة، إضافة إلى وضع الجداول الزمنية للأعمال والخدمات الخاصة بالزيارة للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة، والتنسيق مع الجهات المختصة في تنظيم أعمال حجوزات الزيارة للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة.
وتقوم بتحديد المسارات ووضع خطة بالزيارة والصلاة في الروضة الشريفة والتنظيم والإشراف على المسارات لتحقيق انسيابية الحركة وعدم التداخل بينهم، وحصر أعداد الزوار للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة، والتعاون مع الإدارات لتوفير الكوادر البشرية من المترجمين لخدمة زائرين المسجد النبوي، كما تشرف على نقاط الفرز والتعقيم وتهيئة المواقع وتجهيزها للزوار والتأكد من سلامة الممرات.
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