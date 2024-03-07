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تقنيات لإدارة الحشود في المسجد النبوي

3/7/2024 11:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ستلعب التقنية دورًا مؤثرًا في إدارة الحشود في شهر رمضان المبارك المقبل في المسجد النبوي وفي باقي الأيام من خلال توجيه الزائرين والمصلين إلى استخدام التقنية في معرفة المواقع المزدحمة، والحجز المسبق للصلاة بالروضة الشريفة، إضافة إلى استخدام الشاشات الإلكترونية ببث الرسائل والإرشادات للمصلين، وكذلك الإبلاغ عن تحويل المسارات وامتلاء المسجد النبوي عند الذروة.
وتساهم التقنية بشكل فعال في توجيه المصلين بمختلف اللغات من خلال استخدامهم لها والاستعانة فيها بترجمة الخطب والبحث عن الكتب في مكتبة المسجد النبوي وحجوزات المواصلات والنقل الترددي ومعرفة الزحام في المواقف والدفع.
تطبيقات تقنية
تعمل تطبيقات مثل ((نسك)) و((زائرون)) إضافة إلى تطبيق ((حافلات المدينة)) إلى تنظيم الحشود في المسجد النبوي، ومعرفة المواعيد والحجوزات والمواقع المزدحمة، إضافة الى استخدام التقنية من قبل الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال الشاشات الكبيرة والصغيرة الموجودة في ساحات المسجد النبوي وعلى أبواب المسجد للتعريف بالمواقع المزدحمة وتوجيه الإرشادات.
ويشكل تطبيق ((نسك)) أحد أهم التطبيقات التي يتطلب من المعتمر والمصلي والزائر عند زيارته للمسجد النبوي استخدامه للحجز للصلاة في الروضة الشريفة، حيث دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين القادمين من داخل المملكة ومن جميع دول العالم كافة إلى الاستفادة من تطبيق ((اعتمرنا)) الذي أصبح باسم ((نسك)).
ويهدف التطبيق إلى تيسير قدوم المعتمرين من أنحاء العالم كافة وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة إلكترونيًا، وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية من خلال تهيئة المواقع الدينية والتاريخية بالمملكة لزيارتها، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ملايين المستخدمين
حقق تطبيق ((اعتمرنا)) منذ إطلاقه عددًا من الأرقام بحسب آخر إحصائية، منها تسجيل أكثر من 21.5 مليون حاج ومعتمر، وإصدار أكثر من 34.4 مليون تصريح لأداء نسك العمرة، علاوة على إصدار 6.4 ملايين تصريح للصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.
فيما بلغ إجمالي أعداد جنسيات ضيوف الرحمن المسجلين في التطبيق 213 جنسية من جميع دول العالم.
فيما يعمل تطبيق ((زائرون)) على عدة خدمات لزوار المسجد النبوي منها خدمة إشغال المصليات بالمسجد النبوي وهي تقدم للزائر خريطة حالة إشغال المصليات بالمسجد النبوي، وخدمة مواقيت الصلاة وهي تضيف للزائر معرفة مواقيت الصلاة الخاصة باليوم ومعرفة الأئمة والمؤذنين والسير الخاصة بهم لكل صلاة.
كما تقدم للزائر خدمة تنظيم التصاريح الخاصة بخدمات الزائر بمكان موحد، وتتيح خدمة الروضة الشريفة للزائر بمحتوى زيارة الروضة الشريفة من خلال خطوات مصورة ومقطع فيديو ومعرفة المكان الخاص بالخدمة، إضافة إلى خدمة آداب الزيارة وآداب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال خطوات بشكل مصور ومقطع فيديو، وخصصت خدمة بث مباشر لخطبة الجمعة للزوار مع إتاحة الترجمة الفورية لباقي اللغات.
تيسير الوصول
يقدم تطبيق ((زائرون)) خدمة تيسير الوصول وهي خدمة تضيف للزائر تيسير الوصول لأبواب المسجد النبوي ومعالمه ومرافقه من خلال البحث (مسح الرمز، بحث جوجل، رسم المسارات، حفظ الموقع، خريطة معالم المسجد)، كما يضم التطبيق خدمة للزائر من محتوى إثرائي لكل معلم للمسجد بشكل مختصر لإثراء تجربته خلال الزيارة، ويتيح خدمة للزائر عن طريق خريطة تفاعلية توضح توسعة المسجد النبوي على مر العصور ومعرفة أعداد المرافق داخل المسجد النبوي بشكل مصور.
وتحرص الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي على توفير خدمات متكاملة للزوار من خلال تنظيم أعمال الحشود في الممرات والساحات، وتيسير مهام الحشود أثناء تزايد الأعداد لضمان انسيابية الحركة وتسهيل الوصول لأروقة المسجد النبوي.
وبناء على تزايد الأعداد بشهر رمضان تقوم الإدارة بتنظيم أعمال الزيارة للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، وتنظيم الصلاة في الروضة الشريفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما تعمل على التنسيق مع الإدارات الأخرى في تقديم الخدمات عند الزيارة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة، إضافة إلى وضع الجداول الزمنية للأعمال والخدمات الخاصة بالزيارة للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة، والتنسيق مع الجهات المختصة في تنظيم أعمال حجوزات الزيارة للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة.
‏ وتقوم بتحديد المسارات ووضع خطة بالزيارة والصلاة في الروضة الشريفة والتنظيم والإشراف على المسارات لتحقيق انسيابية الحركة وعدم التداخل بينهم، وحصر أعداد الزوار للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة في الروضة الشريفة، والتعاون مع الإدارات لتوفير الكوادر البشرية من المترجمين لخدمة زائرين المسجد النبوي، كما تشرف على نقاط الفرز والتعقيم وتهيئة المواقع وتجهيزها للزوار والتأكد من سلامة الممرات.

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