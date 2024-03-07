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الحداثة تصيب القرقيعان بالفتور

3/7/2024 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أهازيج جميلة، وقرع أبواب، وفرحة بريئة في عيون الأطفال، تقابلها ابتسامات الكبار، وما بينهما يتم توزيع الحلوى والهدايا.
هذا ملخص ما يحدث في ((قرقيعان)) منتصف شهر شعبان، تلك العادة التراثية التي تتوارثها الأجيال منذ القدم، ليس في مناطق المملكة فحسب، وإنما في دول الخليج كافة.
واختلفت مسميات القرقيعان في دول الخليج، كما اختلفت بعض العادات، لكن الفرحة بقيت واحدة، وإن كانت التطورات الأخيرة قد أثرت قليلا على القرقيعان، وأصابته بما يمكن أن نسميه بعض الفتور.
في ليلة القرقيعان، تمتلئ الشوارع والأزقة بالأطفال والكبار، مرتدين الأزياء الشعبية، وترتفع أصواتهم بالأهازيج التراثية القديمة.
ويستعد الأطفال للمناسبة منذ وقت مبكر، ويتأهبون لها بشغف، فيختارون ملابسهم التراثية بعناية مع تأمين أكياس القرقيعان المنوعة والمزينة، يجمعون فيها الحلوى والهدايا، ويزين الأهالي الشوارع والبيوت بالإضاءات الملونة لأجل مناسبة ينتظرونها مرتين في العام، المرة الأولى ليلة النصف من شعبان، والثانية ليلة النصف من رمضان.
بعض الحداثة
لا بد من الإشارة إلى أن هناك حداثة طرأت على النسيج التواصلي في المجتمعات، وهذه الحداثة حملت بعض التغيير في عادات ((القرقيعان))، التي أصابها فتور نسبي، حيث تغيرت الأشكال والطريقة، لتدخل عالم ((المودرن))، فبدلاً من طرق الأطفال الأبواب وطلب القرقيعان كما هي العادة القديمة، حلت مكانها الاحتفالات الخاصة بالقرقيعان، وسط أجواء مختلفة في الشوارع والأحياء، والأماكن العامة.
تغيير المسمى
عن عادات القرقيعان المختلفة ومسمياتها، يقول الباحث الاجتماعي، عبدالرسول الغريافي، متحدثًا عن القرقيعان في القطيف: يشتهر القرقيعان عند أهالي القطيف باسم ((الناصفة))، لحلوله بالتزامن مع منتصف الشهر، إذن هي ناصفة للشهر، والناصفة اسم فاعل على وزن ((فاعلة))، وقد اسندت للمؤنث، إشارة إلى ليلة منتصف الشهر من شعبان، وكذلك في منتصف رمضان، ومنها يشتق الفعل ((ناصف)) و((يناصف)).
وتابع: من مسميات القرقيعان أيضًا ((قريقشون))، وقيل في الماضي أن أصلها يعود إلى كلمتين؛ الأولى ((قَرَّتْ)) والثانية ((الشؤون))، والمقصود بـ((الشؤون)) النفوس والقلوب، ومنها يُشتَق الفعل ((قرقشوا)).
وأضاف: أما الاسم الأكثر شيوعًا في الخليج، فهو((القرقيعان)) وهذه الكلمة مشتقة من أصل عبارة حجازية قديمة، مكونة من كلمتين، وهما ((قر)) و((عان))، والعان يُقْصَد العين أو العينين، وهي دعاء بـ((قرة العين)).
قرة العين
أكمل الغريافي: من المعروف عند العرب عامة، والمسلمين خاصة، عند المباركة بالمولود الجديد إنه يُقال لأهل المولود ((أقر الله عيناك)) و((قرة الأعين))، وكذلك بالحجازي القديم ((قر عاين))، وقد ذكر القرآن الكريم قرة الأعين المرتبطة بالأولاد في أكثر من موضع، حيث قال: ((وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ))؛ أي أنها كانت تتوسل إليه بأن لا يقتله، لكي يتخذوه ولدًا، وتقر به أعينهم، حيث أردفت قائلة: ((لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا)).
وفي موضع آخر، حين وضعت مريم نبي الله عيسى، فقد جاءها النداء: ((فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا))، فمن الواضح أن قرة العين مرتبطة بالولد، حيث إنها: ((فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا))، مضيفًا: فغالبًا ما كانت العرب يهنئون أهل المولود الجديد بذكر عبارة ((قرة الأعين)) (الاسم)، وقرت الأعين (الفعل)، مبينًا، عبارة قرة العين مرتبطة أيضًا بتهنئة الرسول (ص)، حين رُزق بحفيده الأول الحسن بن علي في منتصف شهر رمضان.
عادة الجباية
تطرق الغريافي إلى عادات القرقيعان أو الناصفة، ورأى أنها متقاربة في دول الخليج، وقال: هناك عادات للقرقيعان في الخليج، أقرب إلى محافظة القطيف من غيرها، مثل عادات القرقيعان في مملكة البحرين، من حيث الفلكلور المتبع، الذي ينشده الأطفال هنا وهناك، كما أن هناك كثيرًا من العادات التي اندثرت، مثل عادة ((الجباية))، وكذلك طريقة جمع البركة، حيث كان الأطفال في الماضي يحملون الخريطة، وهي كيس أبيض مصنوع من قماش سميك، هذا الكيس يثبت في أعلاه شريط لتعليقه على رقبة الطفل، وهي من قماش يعرف بـ((كُل والبس))، وسميت بذلك لأنها غالبًا ما كانت تصنع من أكياس الطحين بعد تفريغها.
الحلوى والهدايا
أوضح الغريافي، من عادات بعض أهالي الخليج أنهم ينتظرون كل مجموعة من الأطفال يأتون إليهم، وهم ينشدون ويدعون لأولاد أهل البيت بالسلامة وطول العمر، فتأتي ربة البيت إليهم، وتوزع عليهم الحلوى والهدايا، أو تنثرها في المكان، وهكذا ينتقلون من بيت إلى آخر.
أما العادات المتبعة في القطيف في القرقيعان فتتلخص في جلوس رب البيت أو ربة البيت عند باب منزلهم، وتوزع ما تيسر من الحلوى والهدايا على الأطفال، وتشمل الهدايا الموزعة ((الكسكبال)) أو ((السبال))، وهو الفول السوداني غير المحمص، يجمعه الأطفال من كل منزل بمقدار حفنة، وبهذا يجمعون الكثير منه.
وأضاف: ما يحصده الطفل، يسمى ((ناصفة))، ويقول الطفل ((هذه ناصفتي.. وتلك ناصفتها))، والبعض في الماضي كان يوزع بعض الحلويات مع الكسكبال ((السكسبال))، والبعض يوزع قطعة نقدية، وكان في العادة يتجمع بعض أطفال العائلة من الأولاد والبنات لتبدأ مسيرتهم من بيوتهم معًا، دون ان يتفرقوا، وبعض المناطق في قرى ومدن وحارات القطيف، تبدأ ناصفاتهم في وقت العصر، أما الغالبية منهم فيبدؤون الناصفة بعد أذان المغرب.
استعداد وتحضير
تؤكد أم عبدالله أن القرقيعان ليس فرحة للأطفال فقط، وتقول: نستعد نحن الكبار لهذه المناسبة، فنحضر الهدايا والحلوى، وننتظر أن يطل علينا الصغار يطرقون الباب ويدعون ويهزجون، ولا أجد أجمل من فرحتهم حين نغدق عليهم الهدايا والحلوى التي أحرص على وجودها منذ وقت مبكر بانتظار قدومهم لتويعها عليهم.
القرقيعان
ـ عادة متوارثة في الخليج.
ـ تصادف ليلة المنتصف من شعبان والمنتصف من رمضان.
ـ أخذت مسماها من ((قرة العين)).
ـ يطرق الأطفال خلالها الأبواب ويغنون الأهازيج.
ـ يوزع الأهالي خلالها على الأطفال الهدايا والحلوى.

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