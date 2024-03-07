مسلسلات رمضان 2024 ألوان درامية وسباق للظفر بالمشاهدين

(MENAFN
- Al Watan) سيشهد الموسم الدرامي الرمضاني 2024 سباقًا ضاريًا تدخله القنوات الفضائية بتنوع كبير في العروض والأعمال الفنية، وبمشاركة عدد كبير من النجوم السعوديين والخليجيين والعرب.
وحسب خارطة الأعمال فإنها ستأتي في قوالب مختلفة من التشويق، والدراما الاجتماعية، والتاريخية، والكوميديا، والفانتازيا وغيرها.
ولا تقتصر الأعمال الرمضانية هذا العام على الأعمال التي تمتد على 30 حلقة فقط، بل ذهبت بعض الأعمال لتقتصر فقط على 15 حلقة.
وتضم خارطة المسلسلات الرمضانية هذا العام ـ حسب رصد لـ((الوطن)) أكثر من 27 عملًا خليجيًّا، و30 مصريًا، و25 سوريًّا يبث أغلبها على منصات watch it، شاهد، وقنوات sbc، وmbc، وروتانا خليجية، وغيرها من القنوات.
تاريخ وموروث
سعوديًا وخليجيًا، تعود الأعمال التاريخية إلى الظهور بقالب مختلف كنوع من المقاربة بين الماضي والحاضر، كما هو الحال مع مسلسل ((غالية البقمية)) الذي يتحدث عن قائدة اشتهرت ببطولاتها، حيث استمدت شجاعتها من صحراء الجزيرة العربية وهزمت الاتراك في 3 معارك حاسمة.
المسلسل يعرض على قناة sbc، ببطولة كل من إلهام علي، وعبدالمحسن النمر، والنجمين السوريين سلوم حداد ورشيد عساف.
وفي الإطار التراثي يحاكي مسلسل ((الفرج بعد الشدة)) حقبة زمنية مؤثرة في مجتمع الكويت الذي عانى الجوع والمرض والكساد بين نهاية الستينيات وبداية السبعينيات.
ويضم طاقم العمل غازي حسين وعبدالإمام عبدالله، ويعرض على قناة mbc.
ومثله كذلك المسلسل الكويتي التراثي ((سحيلة بنت عديم أم الخلاجين)) المستوحى من الأساطير الشعبية، ويتناول قصة امرأة قوية وثرية تمر بعدد من الصراعات، وهو من بطولة زهرة الخرجي ويعرض على قناة الكويت.
وعلى نفس النمط التراثي مسلسل ((خيوط المعازيب)) للفنان عبدالمحسن النمر، و((الجذوع)) لإبراهيم الحساوي.
قضايا مجتمعية شائكة
حكايا المجتمع والمرأة تتصدر حبكة سيناريوهات المسلسلات الجديدة التي تتناول القضايا المجتمعية الشائكة في عدة حكايات منها مسلسل ((زوجة واحدة لا تكفي)) بطولة هدى حسين ويبث في mbc 1، ومنصة شاهد، ومسلسل ((بعد غيابك عني)) بطولة إلهام الفضالة ويبث على قناة الكويت دراما، وأبو ظبي.
وكذا مسلسلات ((منت رايق))، ((بيت العنكبوت)) و((سنين العشرة))، و((ملفات منسية))، و((يس عبدالملك))، و((هود الليل))، و((من كثر حبي لك))، و((قلم رصاص))، و((ورثة بن عاقول))، و((الخن))، و((رمادي))، و((بطن وظهر))، و((زمن العجاج))، و((جنى تصعد المنصة))، و((متحف يدي))، و((ذاكرة قلب))، و((خطة باء))، و((جاك العلم))، و((سكة سفر 2))، و((هم يضحك)).
ومن الأعمال الكوميدية المسلسل الكويتي ((مرضي ودحام)) بطولة عبدالناصر الدرويش ويبث على mbc وأبو ظبي، والمسلسل السعودي ((شباب البومب)) ويبث على روتانا خليجية.
أعمال مصرية
تتنوع منصات بث المسلسلات المصرية التي تختلف في تصنيفها بين حكايا الصعيد المصري وقصص المجتمع والقوالب الكوميدية وحتى التاريخية، ومنها مسلسل ((الحشاشين)) الذي يلعب بطولته كريم عبدالعزيز ويعرض على قناة DMC.
ما يستمر مسلسل ((الكبير أوى 8)) في سباق رمضان لسنة جديدة وهو من بطولة أحمد مكى ويعرض على قناة ON، ومثله مسلسل ((بيت الرفاعي)) بطولة أمير كرارة ويعرض كذلك على قناة ON، ومسلسل ((حق عرب)) بطولة أحمد العوضى على قناة ON، أما مسلسل ((المعلم)) بطولة مصطفى شعبان فيعرض حصريًا على قناة الحياة.
ويتواجد أيضًا في موسم دراما رمضان 2024، مسلسل ((إمبراطورية ميم)) من بطولة خالد النبوي ويعرض على قناة DMC، فيما يعرض مسلسل ((صيد العقارب)) بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC، وكذا مسلسل ((محارب)) بطولة حسن الرداد على قناة CBC، بينما مسلسل ((صدفة)) الذي تلعب بطولته ريهام حجاج فيعرض على قنوات CBC وDMC والحياة.
15 حلقة
في خانة مسلسلات الـ15 حلقة يعرض مسلسل ((جودر)) على قناة ON، ومسلسل ((مسار إجباري)) بطولة أحمد داش وعصام عمر ويعرض على قنوات ON وCBC والحياة، فيما يعرض مسلسل ((فراولة)) من بطولة نيللي كريم على قناة DMC، إضافة إلى مسلسل ((بابا جه)) بطولة أكرم حسنى ويعرض على قناة DMC، ويعرض مسلسل ((سر إلهي)) بطولة روجينا حصريًا على قناة CBC.
أبرز المسلسلات
من أبرز المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال الموسم الرمضاني، مسلسل ((عتبات البهجة)) للفنان الكبير يحيى الفخراني، ويعرض على قناة DMC، وكذلك مسلسل ((بدون سابق إنذار)) من بطولة آسر ياسين ويعرض على قناة DMC، ومسلسل ((مليحة)) بطولة دياب وميرفت أمين ويعرض على قنوات الحياة وCBC وON. ويعرض ((مسلسل كامل العدد +1)) وهو من بطولة دينا الشربيني على قناة ON، ومسلسل ((لحظة غضب)) من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وهو من أعمال Watch it الأصلية فيعرض حصرياً على شاشة المنصة في رمضان. وكذلك يقدم الموسم الرمضاني مسلسلات ((العتاولة)) بطولة أحمد السقا، و((جري الوحوش)) بطولة نضال الشافعي، والمسلسل الكوميدي ((خالد نور وولده نور خالد)) الذي يلعب بطولته كريم محمود عبدالعزيز وشيكو، و((لانش بوكس)) لغادة عادل، و((نعمة الافوكاتو)) لأحمد زاهر ومي عمر، و((المداح)) لحمادة هلال، و((صلة رحم)) من بطولة إياد نصار، و((ورد)) من بطولة حنان مطاوع، و((اشغال شقة)) بطولة هشام ماجد.
أعمال سورية لبنانية
تتنوع الأعمال السورية اللبنانية في هذا الموسم، ففي إطار اجتماعي كوميدي يحكي مسلسل ((أختي وخلفتها)) قصة ترك زوجة لزوجها بعد اكتشاف زواجه الثاني منتقلة لبيت أخيها، وهو من بطولة عمر زوربا وهند حامد، أما مسلسل ((قصة لونا)) فتدور أحداثه حول قصة حب تنشأ في مركز علاج السرطان، بطولة لونا بشارة، ومنذر رياحنة.
وعن العادات والتقاليد تتمحور حكايا مسلسل (العيدروس) بطولة نادرة عمران وخالد الغويري، ويتناول مسلسل ((النسيان)) قضية وجود السوريين في لبنان بطولة سيرين عبد النور وقيس الشيخ نجيب. ومن بين المسلسلات السورية المنتظر كذلك مسلسل ((نظرة حب))، و((نقطة وانتهى))، و((تاج))، و((ولاد بديعة))، و((العربجي)) في جزئه الثاني، و((المهرج))، و((شر البلية))، و((المعبر))، و((كسر عضم)) في موسمه الثاني، و((الصديقات القططـ))، و((كانون))، و((حبو بعض))، و((مال القبان))، و((بيت أهلي))، و((ترانزيت))، و((عزك يا شام))، و((السراديب))، و((اغمض عينيك))، و((حارة القبة)) في جزئه الثالث.
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