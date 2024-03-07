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مسلسلات رمضان 2024 ألوان درامية وسباق للظفر بالمشاهدين

3/7/2024 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) سيشهد الموسم الدرامي الرمضاني 2024 سباقًا ضاريًا تدخله القنوات الفضائية بتنوع كبير في العروض والأعمال الفنية، وبمشاركة عدد كبير من النجوم السعوديين والخليجيين والعرب.
وحسب خارطة الأعمال فإنها ستأتي في قوالب مختلفة من التشويق، والدراما الاجتماعية، والتاريخية، والكوميديا، والفانتازيا وغيرها.
ولا تقتصر الأعمال الرمضانية هذا العام على الأعمال التي تمتد على 30 حلقة فقط، بل ذهبت بعض الأعمال لتقتصر فقط على 15 حلقة.
وتضم خارطة المسلسلات الرمضانية هذا العام ـ حسب رصد لـ((الوطن)) أكثر من 27 عملًا خليجيًّا، و30 مصريًا، و25 سوريًّا يبث أغلبها على منصات watch it، شاهد، وقنوات sbc، وmbc، وروتانا خليجية، وغيرها من القنوات.
تاريخ وموروث
سعوديًا وخليجيًا، تعود الأعمال التاريخية إلى الظهور بقالب مختلف كنوع من المقاربة بين الماضي والحاضر، كما هو الحال مع مسلسل ((غالية البقمية)) الذي يتحدث عن قائدة اشتهرت ببطولاتها، حيث استمدت شجاعتها من صحراء الجزيرة العربية وهزمت الاتراك في 3 معارك حاسمة.
المسلسل يعرض على قناة sbc، ببطولة كل من إلهام علي، وعبدالمحسن النمر، والنجمين السوريين سلوم حداد ورشيد عساف.
وفي الإطار التراثي يحاكي مسلسل ((الفرج بعد الشدة)) حقبة زمنية مؤثرة في مجتمع الكويت الذي عانى الجوع والمرض والكساد بين نهاية الستينيات وبداية السبعينيات.
ويضم طاقم العمل غازي حسين وعبدالإمام عبدالله، ويعرض على قناة mbc.
ومثله كذلك المسلسل الكويتي التراثي ((سحيلة بنت عديم أم الخلاجين)) المستوحى من الأساطير الشعبية، ويتناول قصة امرأة قوية وثرية تمر بعدد من الصراعات، وهو من بطولة زهرة الخرجي ويعرض على قناة الكويت.
وعلى نفس النمط التراثي مسلسل ((خيوط المعازيب)) للفنان عبدالمحسن النمر، و((الجذوع)) لإبراهيم الحساوي.
قضايا مجتمعية شائكة
حكايا المجتمع والمرأة تتصدر حبكة سيناريوهات المسلسلات الجديدة التي تتناول القضايا المجتمعية الشائكة في عدة حكايات منها مسلسل ((زوجة واحدة لا تكفي)) بطولة هدى حسين ويبث في mbc 1، ومنصة شاهد، ومسلسل ((بعد غيابك عني)) بطولة إلهام الفضالة ويبث على قناة الكويت دراما، وأبو ظبي.
وكذا مسلسلات ((منت رايق))، ((بيت العنكبوت)) و((سنين العشرة))، و((ملفات منسية))، و((يس عبدالملك))، و((هود الليل))، و((من كثر حبي لك))، و((قلم رصاص))، و((ورثة بن عاقول))، و((الخن))، و((رمادي))، و((بطن وظهر))، و((زمن العجاج))، و((جنى تصعد المنصة))، و((متحف يدي))، و((ذاكرة قلب))، و((خطة باء))، و((جاك العلم))، و((سكة سفر 2))، و((هم يضحك)).
ومن الأعمال الكوميدية المسلسل الكويتي ((مرضي ودحام)) بطولة عبدالناصر الدرويش ويبث على mbc وأبو ظبي، والمسلسل السعودي ((شباب البومب)) ويبث على روتانا خليجية.
أعمال مصرية
تتنوع منصات بث المسلسلات المصرية التي تختلف في تصنيفها بين حكايا الصعيد المصري وقصص المجتمع والقوالب الكوميدية وحتى التاريخية، ومنها مسلسل ((الحشاشين)) الذي يلعب بطولته كريم عبدالعزيز ويعرض على قناة DMC.
ما يستمر مسلسل ((الكبير أوى 8)) في سباق رمضان لسنة جديدة وهو من بطولة أحمد مكى ويعرض على قناة ON، ومثله مسلسل ((بيت الرفاعي)) بطولة أمير كرارة ويعرض كذلك على قناة ON، ومسلسل ((حق عرب)) بطولة أحمد العوضى على قناة ON، أما مسلسل ((المعلم)) بطولة مصطفى شعبان فيعرض حصريًا على قناة الحياة.
ويتواجد أيضًا في موسم دراما رمضان 2024، مسلسل ((إمبراطورية ميم)) من بطولة خالد النبوي ويعرض على قناة DMC، فيما يعرض مسلسل ((صيد العقارب)) بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC، وكذا مسلسل ((محارب)) بطولة حسن الرداد على قناة CBC، بينما مسلسل ((صدفة)) الذي تلعب بطولته ريهام حجاج فيعرض على قنوات CBC وDMC والحياة.
15 حلقة
في خانة مسلسلات الـ15 حلقة يعرض مسلسل ((جودر)) على قناة ON، ومسلسل ((مسار إجباري)) بطولة أحمد داش وعصام عمر ويعرض على قنوات ON وCBC والحياة، فيما يعرض مسلسل ((فراولة)) من بطولة نيللي كريم على قناة DMC، إضافة إلى مسلسل ((بابا جه)) بطولة أكرم حسنى ويعرض على قناة DMC، ويعرض مسلسل ((سر إلهي)) بطولة روجينا حصريًا على قناة CBC.
أبرز المسلسلات
من أبرز المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال الموسم الرمضاني، مسلسل ((عتبات البهجة)) للفنان الكبير يحيى الفخراني، ويعرض على قناة DMC، وكذلك مسلسل ((بدون سابق إنذار)) من بطولة آسر ياسين ويعرض على قناة DMC، ومسلسل ((مليحة)) بطولة دياب وميرفت أمين ويعرض على قنوات الحياة وCBC وON. ويعرض ((مسلسل كامل العدد +1)) وهو من بطولة دينا الشربيني على قناة ON، ومسلسل ((لحظة غضب)) من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين وهو من أعمال Watch it الأصلية فيعرض حصرياً على شاشة المنصة في رمضان. وكذلك يقدم الموسم الرمضاني مسلسلات ((العتاولة)) بطولة أحمد السقا، و((جري الوحوش)) بطولة نضال الشافعي، والمسلسل الكوميدي ((خالد نور وولده نور خالد)) الذي يلعب بطولته كريم محمود عبدالعزيز وشيكو، و((لانش بوكس)) لغادة عادل، و((نعمة الافوكاتو)) لأحمد زاهر ومي عمر، و((المداح)) لحمادة هلال، و((صلة رحم)) من بطولة إياد نصار، و((ورد)) من بطولة حنان مطاوع، و((اشغال شقة)) بطولة هشام ماجد.
أعمال سورية لبنانية
تتنوع الأعمال السورية اللبنانية في هذا الموسم، ففي إطار اجتماعي كوميدي يحكي مسلسل ((أختي وخلفتها)) قصة ترك زوجة لزوجها بعد اكتشاف زواجه الثاني منتقلة لبيت أخيها، وهو من بطولة عمر زوربا وهند حامد، أما مسلسل ((قصة لونا)) فتدور أحداثه حول قصة حب تنشأ في مركز علاج السرطان، بطولة لونا بشارة، ومنذر رياحنة.
وعن العادات والتقاليد تتمحور حكايا مسلسل (العيدروس) بطولة نادرة عمران وخالد الغويري، ويتناول مسلسل ((النسيان)) قضية وجود السوريين في لبنان بطولة سيرين عبد النور وقيس الشيخ نجيب. ومن بين المسلسلات السورية المنتظر كذلك مسلسل ((نظرة حب))، و((نقطة وانتهى))، و((تاج))، و((ولاد بديعة))، و((العربجي)) في جزئه الثاني، و((المهرج))، و((شر البلية))، و((المعبر))، و((كسر عضم)) في موسمه الثاني، و((الصديقات القططـ))، و((كانون))، و((حبو بعض))، و((مال القبان))، و((بيت أهلي))، و((ترانزيت))، و((عزك يا شام))، و((السراديب))، و((اغمض عينيك))، و((حارة القبة)) في جزئه الثالث.

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