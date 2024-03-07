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رمضان.. الأمر أكبر من الصوم

3/7/2024 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)12 ساعة لمدة 30 يوما جديرة بخوضها من خلال 3 محاور: الصحة البدنية، والصحة النفسية، والإيمان.
(2)
بحسب مجلة Science Signaling العلمية فقد توصل مجموعة من العلماء من معهد ((سكريبس)) للأبحاث إلى استنتاج بأن ((الجوع المعتدل)) يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والخرف، وتحدثوا عن زيادة متوسط العمر ولكن هذا الأمر محسوم ((لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)).
(3)
وقالت دراسات إن الصيام لفترة من 8 إلى 12 أسبوعا تؤثر في الحد من الكوليسترول الكلي، وتنظيم نسب الجلوكوز في الدم، وتأكسد البروتين مما ينتج الطاقة، وبالتالي تعزيز جودة الصحة النفسية، لذا نحب رمضان، لأنه يمنحنا برنامجا مكثفا، وثقافة، لتعزيز الصحة، والنظام الغذائي، بعد عام من البطش بالصحون.
(4)
الصحة النفسية بحاجة للصوم، ويؤكد ((المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية)) في الرياض، أن الصيام يبدد المشاعر السلبية مثل الاكتئاب والقلق والغضب والإرهاق بشكل إيجابي، حيث يُعزز الحالة المزاجية الإيجابية، وتناول الغذاء الصحي يؤثر في الأداء اليومي في العمل، ما ينعكس على الحيوية وزيادة الإنتاج والشعور بالإنجاز والثقة بالنفس، ويحد من الشعور بالخوف، كما يؤكد المركز أن الصيام يُعزز بدوره الوازع الديني والقدرة على التسامح والشعور بالرضا وتهذيب النفس، والصبر.
(5)
العلاقة مع الله بحاجة لمراجعة مستمرة، ورمضان يمنحك الفرصة، وهو فرصة رائعة للعودة إلى ((القرآن الكريم)) - المهجور للأسف -، هذا الدستور العظيم، وكتاب الحلول، والخلاص، والسلوى، لذا فالعزاء لكل من يهذوه هذ الشعر، العزاء لكل من لا يتوقف، ويتدبر، ويبكي.
(6)
عندما تتعامل مع رمضان بتفكر، وتأمل، وإنسانية.. ستتمنى لو كانت السنة كلها رمضان.

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