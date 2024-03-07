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الفلسفة بين النظر والعمل هل تضاءل دورها في عصر العلم

3/7/2024 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) يتساءل الكثيرون ولا يتوقفون عن السؤال: لـم الفلسفة؟! والحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في السؤال عينه! ذلك أن العقل الإنساني فُطِر على التساؤل؛ ومن ثمّ فهو قادر على محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات... ومنها: ما حقيقة الوجود ككل، وما حقيقة وجود الإنسان، وما حقيقة هذا العالم الطبيعي بكل ما فيه من أشياء وكائنات، وما علة هذا الوجود والموجودات وما مصيرها؟! ماذا تعني الحرية وكيف أمارسها؟ وهل تصح حياة الإنسان الفرد من دون شعوره بإمكانية أن يفعل أو يقول أي شيء بحرية؟! ما شكل المجتمع الإنساني السوي، وكيف تتحقق العدالة والمساواة بين البشر في أي مجتمع سياسي؟! إلى آخر هذه التساؤلات الحائرة والمعلقة.
وبالطبع فإن النمط العقلي الذي تمت به الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها هو ما سُمّي منذ العصر اليوناني بـ((الفلسفة))، وإن كان الأصل اللغوي والمعنى الاصطلاحي يعودان إلى الشرق القديم، وبخاصة في مصر القديمة.
لقد ابتدع فلاسفة اليونان القدامى التمييز بين اللوجوس logos وتعني العقل أو الكلمة أو القانون، والبراكسيس praxis وتعني العمل أو التطبيق. وتراوحت الفلسفة اليونانية بين الاتجاهين، وتطورت بهما على يد أعلامها. فاعتُبر التيار السفسطائي رائداً للاتجاه الأول، بينما اعتُبر بارمنيدس وأفلاطون رائدَيْن للاتجاه الثاني. وقد انتمى كل الفلاسفة عبر تاريخ الفلسفة الطويل إلى أحد هذَيْن الاتجاهين.
وعلى الرغم مما قامت به الأديان من خلال أسفارها المقدسة من تقديم إجابات واضحة عن تلك التساؤلات الفلسفية وغيرها، إلا أنه ما زالت لدى الإنسان بقية منها حول حقيقة نفسه وطبيعة المشكلات التي يواجهها، والتي تتجدَّد بتجدُّد الزمان والظروف، وحول كيفية تكوين المجتمع الإنساني الناجح القادر على صنع التقدم واستدامته، وشكل الفنون والآداب، وكيف تصنع الحسّ الإنساني وتنمي ذوقه، وطبيعة الأخلاق المناسبة لكل عصر، وما إذا كان ينبغي أن تختلف أخلاق الإنسان من عصر إلى آخر، أم ينبغي أن تظل القيم الأخلاقية ثابتة، على الرغم من اختلاف بيئة البشر وزمانهم؟!
هنا يبرز الدور المتجدد لفلاسفة كل عصر؛ فهم يعبرون عن هذه التساؤلات ويكشفون من خلالها عن مواطن الضعف والقصور، ومن ثم يحاولون إيجاد السبل لحلها حتى تصبح حياة الإنسان في هذا العصر أو ذاك، وبحسب ظروفه، أكثر قرباً من الكمال المنشود. إنهم المنوط بهم دائماً الدفع بحركة مجتمعاتهم إلى الأمام عبر تقديم الأفكار الجديدة التي تسهم في نقل الحضارة الإنسانية من حال إلى حال أفضل؛ إنهم إذن دعاة التغيير في عصرهم منذ قديم الزمان. ولعل نظرة سريعة إلى تاريخ الحضارة الإنسانية تؤكد لنا ذلك، وبما لا يدع مجالاً للشك في أهمية الدور الحضاري للفلسفة الذي قام به رهط من الفلاسفة الكبار عبر العصور على الصعيدين النظري والعملي.
فجر الضمير الأخلاقي للإنسان
منذ فجر الحضارة الإنسانية، بلور المفكر المصري القديم ((بتاح حوتب)) في القرن السابع والعشرين قبل الميلاد أول رؤية أخلاقية حول إصلاح فضائل الذات والمجتمع، وقدم أوّل مذهب أخلاقي أساسه ضبط النفس لدرجة اعتبر معها المؤرخون كتابه ((مخطوط الحكمة)) فجر تكوين الضمير الأخلاقي للإنسان. وأتى بعد ذلك أخناتون الملك الفيلسوف في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وطوّر عقيدة المصريين القدامى حينما رفض عقيدة التعدد وتجسيد الآلهة، ودعا إلى عبادة إله واحد ليس كمثله أحد.
وهكذا فعل فلاسفة اليونان بعد ذلك، حيث نقلوا البشرية من عصر التفكير العملي المختلط بالأسطورة إلى عصر التفكير العلمي والإبداع النظري. لقد أبدع أرسطو علم المنطق لضبط التفكير العقلي والعلمي عند الإنسان، ومن ثم نجح في القضاء على الفكر السفسطائي الفوضوي الذي كاد اليونانيون يغرقون فيه من دون أن يستطيعوا التمييز بين الحق والباطل، أو بين الصواب والخطأ.
وجاءت العصور الوسطى وظهر الإسلام وجاء فلاسفته ليسهموا برؤاهم الفلسفية الثاقبة حول التوفيق بين الفلسفة والدين بتأكيدهم على أن الحق لا يضاد الحق، وأن الله الذي أرسل لنا وحي السماء على لسان نبينا محمد (ص) هو نفسه الذي ميزنا بالعقل، وجعله مناط التكليف، وأساس الحرية والإرادة، وأداة الاجتهاد في فهم الشريعة والإيمان بها، ومن ثم نجحوا في إقناع المسلمين بأهمية علوم المنطق والفلسفة، وبأن يتخذوا منها منهجا للتفكير الصحيح، ونقطة انطلاق للإبداع العلمي، وأساساً للتقدم الحضاري الذي قاد أوروبا بعد ذلك إلى عصر النهضة والتنوير.
ولقد صنع فلاسفة الغرب المحدثون الأمر عينه بالنسبة إلى حضارتهم التي ذوت وكادت تموت طوال القرون الوسطى المظلمة؛ فدعا مكيافيلّلي في كتابه ((الأمير)) (1515م) في مطلع القرن السادس عشر إلى فصل الدين عن الدولة حتى يتمكن الحكام من ممارسة الحكم على أساس تحقيق الأهداف السياسية الاقتصادية والاجتماعية لمواطني الدولة من دون خشية عقاب الكنيسة ومن دون الارتماء في أحضانها. وواكبت ذلك حركة الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر 1517م. وقد ترتب عن هذا وذاك تطوّر الفكر السياسي الأوروبي بعد ذلك، وظهور فلاسفة العقد الاجتماعي من توماس هوبز إلى جان جاك روسو، مروراً بفيلسوف الليبرالية الأكبر جون لوك.
رواد عصر التنوير والحداثةوما إن أشرف القرن السادس عشر على نهايته ليبدأ القرن السابع عشر حتى ظهر في أوروبا فيلسوفان عظيمان هما رينيه ديكارت في فرنسا وفرنسيس بيكون في إنجلترا، اللذان حملا على عاتقهما ريادة عصر التنوير والحداثة. كتب الأول كتابيه ((مقال عن المنهج)) و((التأملات)) للتعبير عن منهجه العقلي الجديد وكيفية تطبيقه في إصلاح تفكير الإنسان وممارسته لحريته العقلية في الفهم والتفسير والتعبير، بدءاً من مقولته الشهيرة إن ((العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس)) والقاعدة الأولى من قواعده العقلية المنهجية التي تنص على ((أنه لا يقبل شيئاً قط على أنه حق ما لم يتبين له بالبداهة والوضوح أنه كذلك)). وتأثُّراً بديكارت ومنهجه العقلي، أطلق الإنسان الأوروبي عقله الفردي في كل اتجاه ليبدع ويكتشف حقائق الوجود والإنسان بعيداً عن الأفكار الجامدة الموروثة، مستفيداً من ذلك المنهج العقليّ، ومن التوجيهات العلمية الأخرى لديكارت التي دعا فيها للسيطرة على الطبيعة من أجل تحسين حياة الإنسان وجودتها.
أما فرنسيس بيكون، فقد كتب ((الأورجانون الجديد)) لينتقد المنطق الأرسطي القديم ويهدم الطريقة المدرسية الجامدة في التعليم. فدعا إلى منهج علمي جديد يقوم على جانبين، أحدهما سلبي نقدي يتخلص المرء فيه من كل ما علق بذهنه من أوهام نتيجة التأثر بالتعاليم والنظريات العلمية القديمة والتمسك الجامد بها، حيث كشف للجميع أنهم يقعون في الأوهام نتيجة التمسك بهذه الآراء والنظريات القديمة التي لا تستند إلى منهج عقلي وعلمي سليم بقدر ما تعتمد على ترهات واصطلاحات لغوية عديمة الجدوى والفائدة، والجانب الآخر إيجابي يستند ببساطة، بعد التخلص من هذه المعارف والنظريات القديمة، إلى النظر إلى الظواهر الطبيعية نفسها، وملاحظتها كما تحدث في الواقع، ومن ثم يتم تصنيف هذه الملاحظات، للوصول إلى العلة المُفسِّرة للظاهرة. عُرِف هذا المنهج لدى بيكون، ومن بعده لدى جون ستيوارت ميل وديفيد هيوم وغيرهم بالمنهج الاستقرائي التجريبي. وهو المنهج الذي نقل الأوروبيين إلى ما سُمّي ولايزال بـ((عصر العلم)) وترتب عنه، وعن تطبيقاته وتطوراته، كل التطورات العلمية والاختراعات التي حققت التقدم المذهل للحياة الإنسانية منذ ذلك التاريخ حتى الآن.
ويُخطئ من يظن أن دور الفلسفة قد تضاءل في عصر العلم، لأنه ببساطة لا علم بلا فلسفة؛ فالتقدم العلمي مرهون بوجود علماء يملكون عقليات فلسفية قادرة على تقديم الفروض العقلية الخلاقة لحل المشكلات الناتجة عن التطورات العلمية بصورتها التراكمية التقليدية. وقد اعترف كثير من العلماء بفضل الفلسفة والفلاسفة عليهم مثل ألبرت أينشتاين الذي قال إن أستاذه هو فيثاغورث (وهو فيلسوف يوناني عاش في القرن السادس قبل الميلاد)، وقد تعلم منه أن الفهم الصحيح للطبيعة لا يكون إلا عبر عالم العدد وعلوم الرياضيات.
عصر الفلسفة التطبيقية وعلى كل حال، فقد أصبحنا نعيش منذ ستينيات القرن الماضي عصر الفلسفة التطبيقية التي تولدت عنها فروع جديدة للفلسفة تتواكب، بل تقود وتوجه التطورات العلمية المعاصرة مثل: فلسفة البيئة، فلسفة السياسة، فلسفة القانون، فلسفة الأخلاق الطبية والبيولوجية وأخلاقيات البحث العلمي، فلسفة الحضارة وحوار الحضارات، فلسفة المستقبل، منطق المعرفة العلمية والتفكير الناقد، فلسفة الإنترنت والفضاء الإلكتروني، فلسفة الذكاء الاصطناعي.. إلخ. ولعل من أحدث فروع الفلسفة التطبيقية المعاصرة التي يمكن الإشارة إليها والتنبيه إلى أهميتها لحياتنا المعاصرة ما سمي منذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي بالاستشارة الفلسفية أو العلاج بالفلسفة، مع أنها كفكرة وكممارسة قديمة قِدَم الفلسفة ذاتها، وليس أدل على ذلك من تلك المقولة الشهيرة ((إن حياة غير مختبرة/ مفحوصة غير جديرة بأن تعاش)) وهي مقولة نُقِشَت من ضمن أربع مقولات على واجهة معبد دلفي في أثينا القديمة، وهي تحثنا على مساءلة أمور حياتنا ووضعها تحت الاختبار والاستكشاف، للوصول إلى مستوى جيد للحياة. وتعتبر الاستشارة الفلسفية حركة جديدة في الفلسفة، وإن كانت جذورها تعود إلى سقراط والحوار الديالكتيكي الذي اتبعه مع شباب أثينا لتعليمهم الحق والخير والجمال. كل ما هنالك أن المصطلح اتخذ أبعاداً جديدة معاصرة مع ظهور مفاهيم مثل الاستشارة الفلسفية والعيادة الفلسفية والمستشار الفلسفي والمقاهي الفلسفية.. إلخ. إن الاستشارات الفلسفية تساعد في فهم حاجات المرء الأساسية للتواصل مع الآخرين، لاستكشاف شعوره الذاتي، وفهم ردود أفعاله العاطفية والمعرفية والسلوكية. كما أنها تعمل على زيادة الوعي الذاتي، والتسلح بالمهارات اللازمة للتعامل مع أنماط الحياة المختلفة، وإدارة العلاقات الإنسانية وحسن توجيهها. كما أنها تولد لديهم شعوراً أكبر بالمعنى والسيطرة والتحكم في مجريات حياتهم، ومن ثم الشعور بالرضا. إن الكثير من المشكلات التي ينظر إليها خطأ على أنها مشكلات نفسية وتوصف على أنها أمراض نفسية إنما هي في واقع الحال مجرد هزات فكرية تمر بالإنسان في لحظات كثيرة من حياته، ويكون عاجزاً عن إدراك كنهها بشكل صحيح فيتجاهلها أو يتخذ إزاءها قرارات متسرعة تسبب له الكثير من المشكلات في حياته. وكم يكتشف الفرد مدى بساطتها لو أنه عرضها وناقشها مع ما ندعوه بالمستشار الفلسفي الآن.
إن الفلاسفة ليسوا أبداً كما يتهمون من قبل البعض بكونهم بعيدين عن الواقع، بل هم طليعة النخبة المبدعة القادرة على بلورة ثقافة العصر الذي يعيشونه وإدراك صورتها العامة، مع كشف طبيعة التطور الذي تتجه إليه البشرية في ما بعد. وهم أيضاً الذين يحددون صورة هذا التطور وآلياته؛ ولا غرو، فالحقيقة أن الفلاسفة برؤاهم الفلسفية المتجددة، هم الذين نقلوا البشر دوماً بأفكارهم ومناهجهم ومذاهبهم الفلسفية الجديدة من عصر إلى عصر، ومن صورة معينة من التقدم إلى صورة أخرى أكثر تقدُّماً؛ وكما أوضحنا في ما سبق، فقد كانت صورة الفلسفة والعلم في العصر اليوناني ماثلة في كتابات سقراط وأفلاطون وأرسطو. كما كانت أفكار ورؤى بيكون وديكارت المنهجية والفلسفية هي التي نقلت الأوروبيين من العصور المظلمة إلى عصر الأنوار والتقدم الفلسفي والعلمي في العصر الحديث. وهذا هو نفسه ما حدث في الحضارة العربية الإسلامية إذ لم تتبلور صورتها في صنع التقدم للبشر أجمعين إلا على يد الفلاسفة والعلماء المسلمين الذين نجحوا في التحوّل من عصر النقل عن الآخرين إلى عصر الإبداع الفلسفي والعلمي غير المسبوق بدافعٍ من دينهم الإسلامي الذي حضّهم على إبداع الجديد وارتياد كل مجالات الحياة وآفاقها.
ختاماً نقول إن ثمة علاقة لا تنفصم بين تأملات فلاسفة العصر الحالي وإبداعات علمائه. فقضايا التقدم الإنساني وتحدياتها المتوالية والمتنامية يتشارك الآن في تأملها ووضع الحلول المناسبة لها الفلاسفة والعلماء على حد سواء، مثل قضايا البيئة، وأخلاقيات البحث العلمي، ومعالجة المشكلات الناجمة عن التطورات العلمية في مجالات الاستنساخ وزرع الأعضاء والهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي.. إلخ. وكما تبين لنا في ما سبق أنه لا علم من دون فلسفة، ولا فلسفة من دون علم، حيث التشارك والتعاون بين إبداعات الفلاسفة والعلماء هو ما يقود قاطرة التقدم الإنساني دوماً إلى المزيد والمزيد من الإنجازات والنجاحات المبهرة، فكذلك لا نظر من دون عمل، ولا عمل من دون نظر، حيث إن النظر - وهو التأمل العقلي في القضايا والمشكلات - لا يكون أولاً وأخيراً إلا بغرض الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في حياتنا العملية في مجالات الحياة كافة.
*أكاديمي ورئيس الجمعية الفلسفية المصرية
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق

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