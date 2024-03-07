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تأثيرات هيغل في الفلسفة الغربية المعاصرة

3/7/2024 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل أن يُصدر كتابه الأساسي: ((فينومينولوجيا الروح)) سنة 1807، كان هيغل قد عاش أحداثًا مهمة على المستوى الشخصي، وكان شاهدًا على أحداثٍ مُهمّة أيضًا على المستوى العام، ففي سنة 1799 توفي والده ليحصل على ميراثٍ مُتواضع ساعده على تهيئة نفسه لوظائف جامعية، وفي سنة 1801، عُيِّن أستاذًا مُساعدًا في جامعة ((يينّا)) الألمانية.
وبعد ذلك بسنة واحدة، أسس مع شيلينغ ((الجريدة النقدية للفلسفة))، وعند تعيينه أستاذًا ممتازًا للفلسفة سنة 1805، اندلعت حرب ((الأباطرة الثلاثة))، وفي معركة ((أوسترليتز)) الشهيرة حقَّق الجيش الفرنسي الكبير بقيادة نابليون بونابرت انتصارًا ساحقًا على الجيشَيْن النمساوي والروسي، وفي تلك السنة نفسها توفي فردريك شيلر، الذي كانت تربطه بـ((هيغل)) علاقة صداقة تعود إلى أيام الدراسة الجامعية، تمامًا مثلما كان الحال بالنسبة إلى الشاعر هولدرلين.
وفي سنة 1806، أعلنت بروسيا الحرب على فرنسا، وعند دخول الجيش الفرنسي مدينة ((يينّا))، شاهدَ هيغل من نافذة غرفته نابليون على صهوة حصانه، فنطقَ بقولته الشهيرة: ((ها إنّي أرى روحَ العالَم على صهوة حصان))، وقد اقتحمَ الجنودُ الفرنسيّون بيتَ هيغل وراحوا يعبثون بالأثاث، ويُحطمون كل ما يقع بين أيديهم، ولمّا لاحَظ هو وسامًا رفيعًا على صدر أحد الضباط، قال له: ((الذي على صدره وسام رفيع مثل وسامك، يتوجب عليه أن يحترم عالِمًا ألمانيًا مُسالِمًا)). وعلى الرغم من أنهم كفوا عن عَبَثِهم بالبيت، إلّا أنّ الجنود الفرنسيين لم يَخرجوا منه إلا بعدما انتهوا من شربِ كل الخمور الموجودة فيه، بعد ذلك غادرَ هيغل المدينة المحتلَّة ومعه نسخة من ((فينومينولوجيا الروح)) ((ظاهريات العقل))، الذي سيكون منذ ذلك الحين مَرجعًا أساسيًا في تاريخ الفلسفة الغربية، إليه سيعود كلُّ الفلاسفة، وكلُّ المُفكرين بقطع النَّظر عن توجُّهاتهم واختلافاتهم.
الأمر الأوّل الذي تتوجّب الإشارة إليه هو أنّه في الفترة التي كان فيها هيغل يُدَرِّسُ في جامعة ((يينّا))، عَرفت ألمانيا حَدَثًا آخر تمثَّل في رحلةٍ إلى بلدان أمريكا اللّاتينيّة قامَ بها مواطنٌ مشهور من برلين يُدعى ألكسندر فون هومبولت (1769 - 1859) ليعود من هناك بخارطةٍ مُفصَّلة عن تلك البلدان، وبتصويرٍ دقيق للأزهار والطيور، والناس الذين التقى بهم في مُختلف المناطق التي زارها. كما أنّه أَنجز العديد من الاكتشافات العِلميّة، وأعادَ إحياء كلمة ((الكون))، كما في معناها في الفلسفة اليونانيّة القديمة، وكلّ هذا سيكون له تأثير على هيغل قبل أن يشرع في كتابة مؤلَّفه المذكور.
ومن المؤكَّد أيضًا أنّ هيغل استعانَ بالمؤلَّفات الفلسفيّة التي صَدرت في عصره، أو قَبله، ومنها على سبيل المثال مجلَّدان مُخصَّصان لتاريخ الفلسفة، صدرَ الجزء الأول منهما في أواخر القرن الثامن عشر، وصَدَرَ الجزء الثاني في بدايات القرن التّاسع عشر.
ويقول الفرنسي جان- بيار لوفافر، الذي نقل ((فينومينولوجيا الروح)) إلى لغة موليير: إن الفكرة التي كانت مُهيمنة على العقد الأخير من القرن الثامن عشر، لم تكُن تتعلق بوحدة تطوُّر الكائن الفرد والسلالة اللّذَيْن لم يكونا قد وُجدا بعد، وإنّما بتاريخ تطوُّر الفرد منذ أن كان جنينًا في بطن أمّه وحتى وفاته، وبتاريخ البشريّة، وتحديدًا في مراحله الكبيرة الفلسفيّة والدّينيّة من منظورٍ متفائل، انطلاقًا من فلسفة الأنوار، أي إنّ الفكر يمضي في اتجاه النور، وفي اتجاه الوعي، وفي اتجاه الوضوح، وفي اتجاه الحريّة، وكلّ هذا كان حاضرًا لدى فلاسفة نهايات القرن الثامن عشر، أي كانط وليسينغ وهردر وكوندورسي، من هذا الجانب لم يكُن هيغل مختلفًا عن الفلاسفة المُتقدّم ذكرهم، لكن ما سوف يتميّز به هو فينومينولوجيا العقل، أي تتبُّع العقل خطوة خطوة، وهو يتدرّجُ في مُغامرته الفكريّة انطلاقًا من اليقين المحسوس وحتى المعرفة المُطلقة، وذلك باستعمال ديناميكية تاريخ الفلسفة. الشبان الهيغليون
بعد وفاة هيغل سنة 1830، أصبحت فلسفتُهُ الفلسفةَ الرسميّة لبروسيا، وقد ظنّ الكثيرون من المُهتمّين بشؤون الفلسفة أنّه ليس بالإمكان مستقبلاً ((تجاوزها)) و((انتقادها))، والإتيان بما يُعارضها ويُخالفها، إلّا أن أفكار هيغل سرعان ما خرجت من الدوائر الرسميّة والأكاديميّة لتُصبح في قلب كلّ المعارك، وفي سائر المُناقشات الفكريّة والفلسفيّة والأدبيّة والسياسيّة والاجتماعيّة وحتّى الاقتصاديّة. وأهمّ مَن مَثَّلها في العقدَيْن الأخيرَيْن من النصف الأوّل من القرن التّاسع عشر هُم أولئك الذين أصبحوا يُسمّون بـ((الشبّان الهيغليّين))، وهُم في أغلبهم يُجسّدون ((الحركة الثوريّة)) التي تَستند إلى صاحب ((فينومينولوجيا الروح)) الذي كان يرى أنَّ من بين الصّفات التي تتميَّز بها فترة الشباب هي التعلُّق بما هو غريب، والتّوق إلى المستقبل والشغف به، ورفْض العالَم كما هو، والرغبة الجامحة في تغييره، أمّا القدامى فهُم غالبًا ما يتميّزون بالهدوء وبالرصانة والاتّزان، ويكونون سعداء بما هُم فيه، فتراهم يُظهرون الريبة والحذَر والخوف من كلّ ما يمكن أن يُفسِد استقرارهم، وقد وَجَدَ ((الشبّان الهيغليّون))، أو ((الهيغليّون اليساريّون)) في فلسفة هيغل، ما حرّضهم على نقْد الدّين والسياسة بطريقةٍ راديكاليّة لم يسبق لها مثيل، وهذا ما فعله دافيد شترواس في كتابه: ((حياة المسيح)) الصادر سنة 1835، الذي انتقد فيه الأناجيل، مُعتبرًا إيّاها ((سرديّة لا واعية للمجموعات المسيحيّة الأولى))، ونَزَعَ الألوهيّة عن المسيح ليغدوَ ((كائنًا تاريخيًّا وأرضيًّا)).
مفهوم راديكالي لفلسفة هيغل
وبعد صدور الكتاب المذكور بثلاث سنوات، صدر كتابٌ آخر سوف يُعتبر في ما بَعد من أهمّ الكُتب الفلسفيّة في القرن التّاسع عشر. وهو بعنوان: ((مقدّمات نظريّة لفلسفة التاريخ)) للبولوني أوغست شسكوفسكي (1814 - 1894) الذي كان فيلسوفاً ورجلَ اقتصادٍ مرموقاً وعالِمَ اجتماعٍ ومُناضلاً سياسيّاً. وقد طبَّق شسكوفسكي جدليّة هيغل على تاريخ الفلسفة كاشفاً من خلال ذلك عن المستقبل. وهو يرى أنّ التاريخ يُشكّلُ وحدةً عضويّة يكون المستقبل جزءاً منها تماماً مثلما هو الحال بالنسبة إلى الماضي والحاضر؛ ثمَّ يمضي كشسكوفكي قُدماً ليؤكِّد أنّه إذا ما كانت المرحلتان الأولتان للإنسانيّة تتميّزان بالكينونة والفكر، فإنّ الحصيلة تكون الفعل (البراكسيس). وبذلك مَنَحَ شسكوفسكي مفهوماً ثوريّاً راديكاليّاً لفلسفة هيغل لتكون بالنسبة إليه ((فلسفة الفعل - البراكسيس)) بامتياز.
وكان اليهودي الألماني موسز هسّ (1812 - 1875) من أكبر المتأثّرين بأوغست شسكوفسكي، وهذا ما بَرز بالخصوص في مؤلّفه ((روما وأورشليم))، الذي سيُصبح منذ ذلك الحين السّند النظري الأساسي لـ((حركة الصهيونيّة العُمّاليّة))، والتي اعتماداً عليها أُنشئت ((الكيبوتزات)) لدى نشوء دولة إسرائيل. وكان لودفيك فويرباخ (1804 - 1872) من أتباع هيغل هو أيضًا، وتحديدًا في بداياته، واعتمادًا على الجانب المادّي في الفلسفة الهيغليّة، أَصدر فويرباخ سنة 1844 كتابه ((جوهر المسيحيّة))، الذي شدّدَ فيه على أنّ الله من خلق الإنسان، وأنّ الإنسان يخلق الله على صورته، وعلى الرّغم من أنّه لم يدّعِ الإلحاد، إلّا أنّه كان يَعتبر إدانة الإلحاد أمرًا مرفوضًا لأنّ الأخلاق تنبع من العقل الإنساني، ولأنّ الألوهيّة موجودة في جوهر الإنسان، كما أنّه كان يَعتبر الإيمان باللّه علامةً من علامات اغتراب الإنسان عن ذاته، نازِعًا عنه خصائصه الأساسيّة المُتمثّلة في الحريّة تحديدًا، وفي الوعي، وفي الإبداع. لذلك فإنّ المَهمّة الأساسيّة لنقد الإيمان باللّه هي أن يُعاد للإنسان كيانه المفقود. هجوم على أتباع هيغل
وكان ماكس شتيرنر (1808 - 1856) أكثر راديكاليّة في قراءته لفلسفة هيغل من دافيد شتراوس، وأوغست كشسكوفسكي ولودفيك فويرباخ، وفي كتابه: ((الأنا العليا وذاتها)) الصادر سنة 1845، شنّ هجومًا عنيفًا على أتباع هيغل، بمَن في ذلك الشبّان منهم، الذين ظلّوا بحسب رأيه سجناء ما سمّاه ((الحلقة السحريّة)) للمسيحيّة، وداخل هذه الحلقة هُم يُنظّرون خاضغين ((للكائن الأعلى))، ولـ((شبح)) قد يكون إلهًا، أو دولةً، أو مجتمعًا، أو الإنسان نفسه.
وفي سنوات شبابه، انتسب كارل ماركس (1818 - 1883) إلى ((الشبّان الهيغليّين))، وتحمَّس لأفكارهم الراديكاليّة، وخصوصًا في مجال السياسة والدّين، إلّا أنّه انشقَّ عنهم، وعن فلسفة هيغل برمّتها، ليؤسِّسَ منهجًا فلسفيًّا خاصًّا به، وعلى الرّغم من أنّه كان يعتقد مثل هيغل أنّ العالَم يتطوّر طبقاً لصيغةٍ جدليّة، إلّا أنّه يختلف عنه بشأن القوّة المحرِّكة لهذا التطوُّر. وهذه القوّة ليست ((العقل)) كما لدى هيغل، بل المادّة المرتبطة بالإنسان، وبالصراع بين الطبقات، وبالبنى الاجتماعيّة والاقتصاديّة.
وانطلاقًا من ذلك، أَطلق مفاهيم فلسفيّة جديدة مثل ((الجدليّة التاريخيّة))، و((الصراع الطبقي))، و((البنى الفوقيّة والتحتيّة)). وبذلك تكون التيّارات والمذاهب السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والفلسفيّة والفنيّة والأدبيّة خاضعة لنظريّة ((التطوُّر المادّي للتاريخ))، أي ثمرة نمط الإنتاج في كلّ حقبة من حقب التاريخ البشري.
وفي كتابه: ((الإيديولوجيا الألمانيّة)) الذي ألَّفه مع صديقه، فريدريك إنجلز، انتقدَ ماركس الجدليّة المثاليّة لدى هيغل، مُستبدِلاً إيّاها بالماديّة التاريخيّة، مُعتبرًا أنّ المادّة هي الأصل، وأنّ الفكرة تابعة لها؛ لذلك لا يُمكننا أن نفهم حركة التاريخ إلّا من خلال الجدليّة الماديّة التي بموجبها يُحدّدُ الواقعُ الاجتماعي الوعيَ الاجتماعي، أمّا هيغل فقد كان يرى أن التاريخ لا يُمكن أن يكون تتويجًا للعقل، وبتحقيق تدريجي للأفكار الكونيّة؛ لذلك اعتبر أنّ الثورة الفرنسيّة هي تجسيد في الواقع لفلسفة الأنوار التي بشَّر بها كلٌّ من فولتير، وروسو، وديدرو.
يُمكن القول إنّ جلّ كبار فلاسفة القرن العشرين، ومن مُختلف المذاهب والتيّارات، تأثَّروا بفلسفة هيغل، وكان ألكسندر كوجيف (1902 - 1968) من أكثر المتأثّرين به، وفكرته الأساسيّة المتمثّلة في مقولة ((نهاية التاريخ))، والمعجبون به، والذين كانوا يحضرون محاضراته عن هيغل، يقولون إنّه كان من أعظم فلاسفة القرن العشرين، ومن أكثرهم عمقاً ومعرفةً بالتّراث الفلسفي منذ الإغريق، وكان ألكسندر كوجيف يحذق لغات عدّة، ويتكلّم بها بطلاقة. لذلك اختارته الدّولُ الأوروبيّة لكي يكون موظّفًا ساميًا في منظّماتها الكبيرة. بعد سقوط جدار برلين
بعد سقوط جدار برلين في خريف عام 1989، وانهيار الأنظمة الشيوعيّة في بلدان أوروبا الوسطى، التي كانت تدور في فَلَكِ ما كان يُسمّى بالاتّحاد السوفياتي، عاد فرانسيس فوكوياما، الأمريكي من أصول يابانيّة، إلى هيغل، وتحديدًا إلى نظريّته حول نهاية التاريخ، ليقوم بقراءةٍ للأحداث المذكورة، طَرَحَ ذلك في مقالٍ حوَّله في ما بعد إلى كتابٍ أحرز شهرةً عالميّة واسعة، ومُلخّص الفكرة الأساسيّة لهذا الكتاب هو أنّه بعد انهيار الشيوعيّة، لن تتمكّن أيّة إيديولوجيا أخرى من البروز لمُناهضة الديمقراطيّة الغربيّة.
وصحيح أنّ هناك حروبًا سوف تندلع بسبب تنامي الأصوليّات الدّينيّة المتطرّفة، وبروز النّزعات القوميّة الشوفينيّة، إلّا أنّها لن تكون مُؤثّرة في مَسار التاريخ لافتقارها إلى الأفكار المهمّة والعظيمة مثلما هو الحال بالنسبة إلى الشيوعيّة. وفي البداية، يطرحُ فوكوياما السؤالَ التالي: ما هو الرّهان بالنسبة إلى شعوب العالَم برمّته، من إسبانيا إلى الأرجنتين، مرورًا ببولونيا والمَجر عندما تقوم بالإطاحة بالديكتاتوريّة لتُقيمَ نظامًا ديمقراطيًا ليبيراليًا؟ ومُجيبًا بنفسه عن هذا السؤال، يكتب فوكوياما قائلاً: ((في مستوى مُعيّن يكون الجواب سلبيًا قائمًا على أخطاء ومظالم النظام المنهار، إذ إنّ الناس يريدون التخلُّص من العسكريّين المكروهين، أو من زعماء الأحزاب الذين كانوا يضْطهدونهم، أو العيش متحرّرين من الخوف من توقيفٍ تعسُّفي، والذين يعيشون في أوروبا الشرقيّة أو في الاتّحاد السوفياتي يظنّون أنّهم سيحصلون على الترف الرأسمالي، أو هُم يأملون في ذلك بما أنّ الرأسماليّة والديمقراطيّة ترتبطان معًا في أذهان الكثيرين، لكن من المُحتمَل أيضًا الحصول على الترف من دون حريّة مثلما هو الحال بالنسبة إلى إسبانيا وكوريا الجنوبيّة وتايوان التي حكمتها أنظمةٌ تسلّطيّة.
مع ذلك لم يكُن الترف كافيًا، وكلّ محاولة لتوصيف الاندفاع البشري الذي كان سببًا في اندلاع الثورات اللّيبراليّة في أواخر القرن العشرين، وأيضًا كلّ الثورات من هذا النمط منذ الثورة الأمريكية والفرنسية في القرن الثامن عشر، كما لو أنّه اقتصادي فقط، كانت مبتورة بشكلٍ جذري)). ويواصل فوكوياما كلامه قائلاً: ((إنّ فشل التفسير الاقتصادي للتاريخ يعود بنا إلى هيغل، وليس إلى ماركس، لأنّ هيغل يُحلِّل السيرورة التاريخيّة بطريقةٍ ليست اقتصاديّة مُطلقًا بالنسبة إلى هيغل، تأسَّس التاريخ على الصراع من أجل الاعتراف))، ولكي نكتشف معنى هذه العبارة، يتوجّب علينا أن نعود إلى التفسير الذي يقدّمه عن بداية التاريخ، وهو تفسير يُمكن مُقارنته بتفاسير ((الحالة الطبيعيّة)) لدى أوائل المُنظِّرين المُعاصرين للّيبراليّة، والذين كانوا سابقين له، أي هوبز ولوك وروسّو.
وكان هيغل يرفض بلْورةَ نظريّةٍ عن ((الحالة الطبيعيّة))، ومن المؤكَّد أنّه كان سيرفض مفهومَ طبيعة بشريّة ساكنة وجامدة ومتواصِلة، وبالنسبة إليه، الإنسان حرٌّ، وليس مُحدَّدًا، وإذن هو قادر على أن يبتكر طبيعته الخاصّة به خلال مَسار التاريخ.
مع ذلك نحن نجد لدى الفيلسوف الألماني نظريّةً تعود إلى ((الحالة الطبيعيّة))، وفي ((فينومينولوجيا الروح)) هو يَصِف ((الإنسان الأوّل)) البدائي، الذي يعيش في بداية التاريخ كنموذجٍ للكائن البشري الذي يَمتلك كلّ الخصائص الأساسيّة للإنسانيّة السابقة للمُجتمع المدني ولتطوُّر التاريخ.
*كاتب من تونس
*ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية

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