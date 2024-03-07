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الدوري القوي هل يصنع منتخبا مرعبا

3/7/2024 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) رغم أن هدف الاتحاد السعودي لكرة القدم هو صنع دوري قوي وتنافسي مثير، إلا أن ذلك سينعكس على مستويات الأخضر، وسيؤثر على المنتخب السعودي، فربما ينجح في صنع دوري قوي لكن المنتخب الوطني ربما يكون هشا في ظل شح المواهب وندرة مشاركة اللاعب السعودي في المباريات الرسمية مع الأندية الكبرى في الدوري، وعدم احتراف اللاعب المحلي خارجيا، إلا أن الآمال معلقة على نجاح برنامج صقور المستقبل، الذي ينفذه برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، شريطة تصدير اللاعبين للاحتراف خارجيا، وليس للأندية المحلية.
معضلة كبرى

سيكون مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني أمام اختبار صعب للغاية، خلال الأيام المقبلة، من أجل اختيار الأسماء التي سيستدعيها لخوض مواجهتي طاجيكستان في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الـ21 والـ26 من مارس الجاري، لا سيما في ظل شح اللاعبين المحليين الذي يشاركون في المنافسات المحلية وخصوصا دوري روشن السعودي للمحترفين، بشكل متواصل، أو شبه متواصل، نظرا لأن الأندية السعودية، تخوض مبارياتها بـ8 لاعبين أجانب، وعدم فائدة الدوري الرديف وعدم تقديمه لأسماء محلية مميزة، خصوصا وأن المشاركة فيه اقتصرت على 7 أندية فقط، ولن تكون المشكلة مؤقتة بل على العكس ستطول لعدم توفر الحلول من أجل إعادة اللاعب المحلي للمشاركة الدائمة مع الأندية، واستسلام الاتحاد السعودي لكرة القدم لرأي الأندية بعدم المشاركة الإلزامية لأندية دوري روشن في الدوري الرديف، إضافة إلى أن الاتحاد اتخذ قرارا بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 10 لاعبين منهم 8 لاعبين يشاركون كأساسيين، وتقليص عدد قوائم الأندية إلى 25 لاعبا، مما يقود إلى صعوبة جديدة تواجه اللاعب السعودي، إذ ستقتصر قوائم الأندية على 15 لاعبا محليا.
تجارب سابقة

نادرا ما يصنع الدوري القوي المليء باللاعبين الأجانب، منتخبا قويا، لا سيما وأن اللاعب المحلي لا يحترف خارجيا، ويرفض مغادرة الدوري المحلي، أو لارتفاع عقده الذي يتقاضاه مع ناديه، والأمثلة كثيرة، على النقيض تجد أن البلدان التي تصدر لاعبيها منذ وقت مبكر، أمثال منتخبات أمريكا الجنوبية، وتحديدا البرازيل والأرجنتين الذين يعتمدون على تصدير اللاعبين المميزين إلى أوروبا، لتعود الفائدة على المنتخب الوطني، رغم أن الدوريين البرازيلي والأرجنتيني لا يعتبران من الدوريات الكبرى والقوية عالميا، وكذلك دوريات البرتغال وبلجيكا وكرواتيا وهولندا، لا تعد من أقوى الدوريات العالمية أو الدوريات الكبرى، بينما منتخباتها متواجدة في قائمة المنتخبات الكبرى عالميا، وعربيا نجد أن الدوري المغربي ليس بذلك الدوري القوي، إلا أن احتراف اللاعب المغربي خارجيا صنع منتخبا قويا كما ظهر في مونديال 2022، وعلى النقيض، فالدوري الإنجليزي يعتبر الدوري الأقوى عالميا، إلا أن منتخب الأسود الثلاثة ليس بالمنتخب المخيف والمرعب، رغم أن هناك لاعبين إنجليز يشاركون في الدوريات الكبرى الأخرى، وهو ما ينطبق حاليا على المنتخب الإسباني وكذلك الإيطالي اللذين بات لاعبوهم بعيدين عن الاحتراف خارجيا إلا ما قل وندر، ورغم أن الدوري الفرنسي أقل الدوريات الكبرى إثارة، إلا أن توزع اللاعبين الفرنسيين في جميع الدوريات الكبرى صنع منتخبا قويا ومنافسا على البطولات الكبرى.
الاحتراف الخارجي

يعتبر احتراف اللاعب السعودي خارجيا حتى وإن كان في الدوريات الخليجية أو العربية أو الأوروبية الأقل تصنيفا عالميا، واحدا من الحلول المناسبة، لكن الأمر يوجب أن ينخفض سعر اللاعب السعودي، وأن يكون في متناول الأندية الخارجية، أو أن يقوم اتحاد القدم بتحمل جزء من رواتب اللاعب، كما فعل الاتحاد الياباني سابقا، حتى تمكن اللاعب الياباني من فرض تواجده في الدوريات الكبرى.
خفض الراتب

تعد ندرة مشاركة اللاعب المحلي في المباريات الرسمية للأندية واحدة من أهم المشاكل التي تواجه المدربين الذين يتناوبون على قيادة الأخضر، كون تواجد 8 لاعبين أجانب في القائمة الأساسية لكل ناد تقلص من مشاركة اللاعب السعودي إلى 3 لاعبين، ما لم يتنازل اللاعب السعودي عن الراتب العالي الذي يتقاضه محليا، خصوصا اللاعبين الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم 23 عاما، وهذا سيؤدي إلى منح اللاعب فرصة المشاركة الدائمة، ومن ثم تطوير مستواه، والأهم أن الفائدة ستعود على الأخضر.
التصدير للخارج

لم تعد الأندية مهتمة باكتشاف المواهب، ونشر الكشافين في جميع أنحاء المملكة، من أجل الظفر باللاعبين السعوديين المميزين، كونها رمت بجل اهتمامها في كيفية التعاقد مع 8 لاعبين، ولم تعد تهتم باللاعب المحلي بشكل كبير، إلا أنها في حال نجاح لاعب أو اثنين في الاحتراف الخارجي، ستجعل الأندية تعمل على العودة إلى اكتشاف المواهب ومن ثم تصديرها للخارج.
الحل في المستقبل

يعتبر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم من الحلول المؤدية إلى احتراف اللاعب المحلي خارجيا، خصوصا وأنها حاليا تنفذ برنامج صقور المستقبل، بمعسكرات دائمة للموهوبين، الذين يكتشفهم كشافوه، إلا أن السنتين الماضيتين لم تقدما حتى الآن لاعبين للمنتخب الأول، إلا أنها تغذي المنتخبات السنية، وفي حال نجاح البرنامج فإن ذلك سيعود بالنفع على المنتخبات السعودية في كافة الفئات السنية، شريطة أن يكون تصدير اللاعبين للخارج لا للأندية

- اتحاد القدم يهدف إلى صنع دوري قوي.
- ندرة مشاركة اللاعب المحلي تؤثر على الأخضر.
- احتراف اللاعب السعودي خارجيا أبرز الحلول.
- نجاح برنامج صقور المستقبل الأمل في احتراف اللاعبين السعوديين.
- تصدير اللاعبين المحليين خارجيا يساعد على تطوير الأخضر.
- استمرار اللاعب السعودي بالاحتراف المحلي يؤدي لهشاشة المنتخب.
- تخفيض راتب اللاعب السعودي يساعد على احترافه خارجيا.

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