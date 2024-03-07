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%40 انخفاضا بالتمويل العقاري مع مقاومة العقار للهبوط

3/7/2024 11:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي حققت فيه منطقة تبوك الرقم القياسي الأعلى لأسعار العقارات على مستوى المناطق وخاصة خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث كانت منطقة تبوك الأعلى ارتفاعا في المؤشر للربع الثاني على التوالي بارتفاع قدره 5.9% على أساس سنوي وبفارق كبير عن المناطق الأخرى بعدما كانت منطقة الرياض هي الأعلى في الربعين الرابع 2022 والأول 2023، ثم منطقة الباحة بارتفاع بلغ 1.96% على أساس سنوي، بينما كانت منطقة جازان الأكثر تراجعا على أساس سنوي عند 4.2% وذلك للربع الثاني على التوالي، ثم منطقة حائل عند 2.9%. وذلك حسب تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ارتفاع الصفقات العقارية
أكد التقرير أنه مع نهاية عام 2023، عاودت الصفقات العقارية المنفذة في المملكة للارتفاع بعد موجة التراجعات السابقة لها لتسجل ارتفاعا نسبته 4.1% على أساس سنوي، ويلاحظ ارتفاعها على أساس ربعي بنسبة 25%، وذلك نتيجة لارتفاع عدد الصفقات السكنية المنفذة بنسبة 6%، ويعزى ذلك لارتفاع صفقات الشقق السكنية بأنواعها بنسبة 51%، يأتي ذلك مع التسهيلات التمويلية لدعم تملك السكن خاصة للشقق التي شهدت دعما بأقساط ميسرة خلال الربع الثالث 2023م.
تراجع صفقات الأراضي
فيما تراجعت صفقات الأراضي بنسبة 2%، وسجل إجمالي عدد الصفقات 48.6 ألف صفقة، ويمثل القطاع السكني 85% من إجمالي الصفقات المنفذة. أما الصفقات التجارية فقد تراجعت على أساس سنوي بنسبة 9%، ولكن بأقل حدة عن الأرباع الثلاث الماضية من 2023. ويلاحظ ارتفاعها على أساس ربعي بنسبة 12%.
انخفاض التمويل العقاري
فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف التجارية حوالي 18.4 مليار ريال بانخفاض قدره 40% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م، وتبعا لذلك تراجع عدد العقود التمويلية السكنية للأفراد بنسبة 39% على أساس سنوي ليسجل حوالي 23.8 ألف عقد، إلا أنه عند المقارنة مع الربع الثاني من عام 2023 يلاحظ ارتفاعه على أساس ربعي بمقدار 8% لترتفع العقود السكنية بـ 7%، ويعكس حجم التمويل -بالمقارنة مع عدد العقود المبرمة- التضخم في العقارات السكنية؛ إذ كان هذا الحجم من التمويل مقاربا للربع الثالث من عام 2019م وبعدد عقود يقارب 30 ألف عقد.
توازن سوق التمويل
الجدير بالذكر، استمر ارتفاع إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية وشركات التمويل بنسبة نمو بلغت 15.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023م، ولكن بوتيرة أقل منذ وصلت ذروتها في الربع الرابع من عام 2020م، ويأتي هذا التراجع بعد النمو المتسارع لأسعار الفائدة (تكلفة الإقراض) إذ كان لهذا العامل إضافة للعوامل الأخرى كارتفاع أسعار العقارات أثر في تراجع جزء من الطلب العقاري السكني في الفترة الراهنة. وتجدر الإشارة إلى بدء العودة للتوازن في سوق التمويل السكني بعد التسارع في منح التسهيلات.
ارتفاع أسعار العقار
سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات مع نهاية 2023م ارتفاعا بنسبة 0.7% على أساس سنوي، ولكن كان هذا النمو السنوي في الأسعار أقل من مستوياته السابقة، ويعزى الارتفاع في المؤشر إلى ارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1% على أساس سنوي نظرا لأهميته النسبية في المؤشر العام وانخفاض طفيف للأسعار في القطاع التجاري بنسبة 0.1% مع تراجع الأسعار في القطاع الزراعي بنسبة 0.3%، فيما ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات على أساس ربعي بعد استقراره في الربع الثاني من 2023، ليرتفع بواقع 0.2%.
ارتفاع سنوي
وجاء الارتفاع السنوي لأسعار العقارات السكنية نتيجة استمرار الارتفاع السنوي لأسعار الأراضي إذ ارتفعت بنسبة 1.2% وكذلك ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0.1% والتي ارتفعت للربع الخامس على التوالي، فيما واصلت أسعار كل من العمائر والفلل السكنية في تسجيل تراجعات سنوية للربع الرابع على التوالي إذ انخفضت أسعار كل منهما بنسبة 1.0% و4.0% على التوالي. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار القطاع السكني على أساس سنوي إلا أنه أقل تسارعا في الربعين الـ 2 و3 من العام 2023 بعدما وصل ذروته في الربع الرابع من عام 2022م.
تعافي العقار التجاري
وعاودت أسعار العقارات في القطاع التجاري التراجع قليلا بعد تعافيها لربعين متتاليين في 2023 نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، وفي المجمل ساهم نمو الطلب المتتالي على العقارات في الفترات الماضية في زيادة الأسعار للعقارات بأنواعها بدعم من التسارع السابق في القروض العقارية، غير أن ارتفاع فوائد القروض العقارية قد حد من هذا الطلب المرتفع، فيما ساهم استمرار تنفيذ مشاريع المملكة التنموية الضخمة في المحافظة على مستوى الطلب.
المناطق الأكثر ارتفاعا في العقار
تبوك 5.9%
الباحة 1.96%
المناطق الأكثر انخفاضا في العقار
جازان 4.2%
حائل 2.9%
%51 نسبة ارتفاع صفقات الشقق السكنية.
%2 نسبة تراجع صفقات الأراضي.
%0.2 نسبة ارتفاع العقار التجاري.
%40 نسبة انخفاض التمويل العقاري للأفراد.
18.4 مليار ريال حجم التمويل العقاري السكني.
48.6 ألف صفقة عدد الصفقات العقارية.

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