لوفتهانزا تعلن ثالث أفضل أداء في تاريخها خلال عام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
جولدمان ساكس يتوقع أداءً قويًا للأصول الهندية الذهب يحقق مستوى قياسيًا عند التسوية للجلسة الخامسة على التوالي البرلمان الأوروبي يوافق على تمديد اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا
أعلنت مجموعة“لوفتهانزا” – التي تضم العديد من الخطوط الجوية إلى جانب الشركة الألمانية التي تحمل اسمها – تحقيق أرباح للعام الثاني على التوالي في 2023، بعد عامين من الخسائر بسبب الإغلاقات الناجمة عن الجائحة.
وقال“كارستن سبور”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي:“استعادت لوفتهانزا قوتها المالية، وأود أن أشكر عملاءنا على ولائهم المستمر، وكل واحد من موظفينا البالغ عددهم حوالي 100 ألف، وبفضل التزامهم، جعلوا عام 2023 واحدًا من أفضل ثلاث سنوات في تاريخ المجموعة”.
وسجلت المجموعة أرباحًا صافية في عام 2023 قدرها 1.67 مليار يورو (1.82 مليار دولار)، مقارنة بـ 791 مليون يورو في عام 2022، لكنه أقل من توقعات المحللين عند 1.8 مليار يورو، وارتفعت الإيرادات بنسبة 15% إلى 35.4 مليار يورو.
وأضاف“سبور”:” قمنا باستثمار مبلغ قياسي قدره 4.5 مليار يورو، وكجزء من أكبر عملية تحديث للأسطول في تاريخنا، نتوقع أن نتسلم ما لا يقل عن 30 طائرة جديدة هذا العام، بما في ذلك حوالي 20 طائرة طويلة المدى، وهو رقم قياسي آخر”.
وأشادت“لوفتهانزا” بالنتائج في بيان نشرته الخميس على موقعها الرسمي، أوضحت فيه ارتفاع عدد الركاب بنسبة 20% ليصل إلى أكثر من 120 مليون مسافر، مع تزايد زخم الحجوزات.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107951247
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.