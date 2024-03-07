لوفتهانزا تعلن ثالث أفضل أداء في تاريخها خلال عام 2023

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أعلنت مجموعة“لوفتهانزا” – التي تضم العديد من الخطوط الجوية إلى جانب الشركة الألمانية التي تحمل اسمها – تحقيق أرباح للعام الثاني على التوالي في 2023، بعد عامين من الخسائر بسبب الإغلاقات الناجمة عن الجائحة.

وقال“كارستن سبور”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي:“استعادت لوفتهانزا قوتها المالية، وأود أن أشكر عملاءنا على ولائهم المستمر، وكل واحد من موظفينا البالغ عددهم حوالي 100 ألف، وبفضل التزامهم، جعلوا عام 2023 واحدًا من أفضل ثلاث سنوات في تاريخ المجموعة”.

وسجلت المجموعة أرباحًا صافية في عام 2023 قدرها 1.67 مليار يورو (1.82 مليار دولار)، مقارنة بـ 791 مليون يورو في عام 2022، لكنه أقل من توقعات المحللين عند 1.8 مليار يورو، وارتفعت الإيرادات بنسبة 15% إلى 35.4 مليار يورو.

وأضاف“سبور”:” قمنا باستثمار مبلغ قياسي قدره 4.5 مليار يورو، وكجزء من أكبر عملية تحديث للأسطول في تاريخنا، نتوقع أن نتسلم ما لا يقل عن 30 طائرة جديدة هذا العام، بما في ذلك حوالي 20 طائرة طويلة المدى، وهو رقم قياسي آخر”.

وأشادت“لوفتهانزا” بالنتائج في بيان نشرته الخميس على موقعها الرسمي، أوضحت فيه ارتفاع عدد الركاب بنسبة 20% ليصل إلى أكثر من 120 مليون مسافر، مع تزايد زخم الحجوزات.

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