Friday, 08 March 2024 07:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيدرالي الأمريكي: خفض أسعار الفائدة يتوقف على تطور الاقتصاد

3/7/2024 11:16:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في شهادة أمام الكونجرس الأمريكي، الخميس، إن الفيدرالي على دراية تامة بالمخاطر التي يشكلها تشديد سياسته النقدية على العاملين، لكنه قال إن خفض أسعار الفائدة سيتوقف على تطور الاقتصاد مثلما يتوقع البنك باستمرار انخفاض التضخم.

وواجه باول موجة أخرى من الأسئلة حول مقترحات تعزيز متطلبات رؤوس أموال البنوك، وقال إن البنك المركزي“لن يتردد” في التخلي عن مسودة قواعد معينة أو حتى الاقتراح بأكمله الذي طُرح العام الماضي بينما يعمل المسؤولون نحو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة. ويتوقع أن تُصدر المجموعة النهائية من القواعد هذا العام.

موضوعات متعلقة جولدمان ساكس يتوقع أداءً قويًا للأصول الهندية الذهب يحقق مستوى قياسيًا عند التسوية للجلسة الخامسة على التوالي البرلمان الأوروبي يوافق على تمديد اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا المصدر:

MENAFN07032024000202011048ID1107951246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث