الفيدرالي الأمريكي: خفض أسعار الفائدة يتوقف على تطور الاقتصاد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في شهادة أمام الكونجرس الأمريكي، الخميس، إن الفيدرالي على دراية تامة بالمخاطر التي يشكلها تشديد سياسته النقدية على العاملين، لكنه قال إن خفض أسعار الفائدة سيتوقف على تطور الاقتصاد مثلما يتوقع البنك باستمرار انخفاض التضخم.
وواجه باول موجة أخرى من الأسئلة حول مقترحات تعزيز متطلبات رؤوس أموال البنوك، وقال إن البنك المركزي“لن يتردد” في التخلي عن مسودة قواعد معينة أو حتى الاقتراح بأكمله الذي طُرح العام الماضي بينما يعمل المسؤولون نحو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة. ويتوقع أن تُصدر المجموعة النهائية من القواعد هذا العام.
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