الفيدرالي الأمريكي: خفض أسعار الفائدة يتوقف على تطور الاقتصاد

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في شهادة أمام الكونجرس الأمريكي، الخميس، إن الفيدرالي على دراية تامة بالمخاطر التي يشكلها تشديد سياسته النقدية على العاملين، لكنه قال إن خفض أسعار الفائدة سيتوقف على تطور الاقتصاد مثلما يتوقع البنك باستمرار انخفاض التضخم.

وواجه باول موجة أخرى من الأسئلة حول مقترحات تعزيز متطلبات رؤوس أموال البنوك، وقال إن البنك المركزي“لن يتردد” في التخلي عن مسودة قواعد معينة أو حتى الاقتراح بأكمله الذي طُرح العام الماضي بينما يعمل المسؤولون نحو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة. ويتوقع أن تُصدر المجموعة النهائية من القواعد هذا العام.

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