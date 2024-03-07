البرلمان الأوروبي يوافق على تمديد اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالموافقة على مُقترح لتجديد التعليق المؤقت لرسوم التصدير والاستيراد للمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر مع بعض التحفظات.
وذكر البرلمان الأوروبي – في بيان على موقعه الإلكتروني – أنه وافق على توسيع إجراءات تحرير التجارة لدعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا، حيث وافق أعضاء البرلمان في لجنة التجارة الدولية بأغلبية 26 صوتًا مع القرار، فيما بلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا ضد القرار 10 أصوات، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت، على اقتراح تجديد التعليق المؤقت لرسوم الاستيراد والصادرات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، من 6 يونيو 2024 إلى 5 يونيو 2025، لدعم أوكرانيا وسط الحرب المستمرة مع روسيا.
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وأشار البيان إلى أن التشريع المفوضية الأوروبية يمنح سلطة اتخاذ إجراءات سريعة في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي أو في أسواق واحدة من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي أو أكثر من دولة وذلك بسبب الواردات الأوكرانية.
كما نص البيان على وقف توريد المنتجات الأوكرانية للمنتجات الزراعية الحساسة بشكل خاص، وهي الدواجن والبيض والسكر، مما يعني أنه إذا تجاوزت واردات هذه المنتجات متوسط الحجم لعامي 2022 و2023، فسيتم فرض الرسوم الجمركية، حيث أن إجراءات التحرير هذه تعتمد على احترام أوكرانيا للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك بحسب ما جاء في البيان الصحفي.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107951245
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