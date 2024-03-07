البرلمان الأوروبي يوافق على تمديد اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا

MENAFN - Al-Borsa News) أقر البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالموافقة على مُقترح لتجديد التعليق المؤقت لرسوم التصدير والاستيراد للمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر مع بعض التحفظات.

وذكر البرلمان الأوروبي – في بيان على موقعه الإلكتروني – أنه وافق على توسيع إجراءات تحرير التجارة لدعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا، حيث وافق أعضاء البرلمان في لجنة التجارة الدولية بأغلبية 26 صوتًا مع القرار، فيما بلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا ضد القرار 10 أصوات، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت، على اقتراح تجديد التعليق المؤقت لرسوم الاستيراد والصادرات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي، من 6 يونيو 2024 إلى 5 يونيو 2025، لدعم أوكرانيا وسط الحرب المستمرة مع روسيا.

موضوعاتجولدمان ساكس يتوقع أداءً قويًا للأصول الهندية الذهب يحقق مستوى قياسيًا عند التسوية للجلسة الخامسة على التوالي الفيدرالي الأمريكي: خفض أسعار الفائدة يتوقف على تطور الاقتصاد

وأشار البيان إلى أن التشريع المفوضية الأوروبية يمنح سلطة اتخاذ إجراءات سريعة في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي أو في أسواق واحدة من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي أو أكثر من دولة وذلك بسبب الواردات الأوكرانية.

كما نص البيان على وقف توريد المنتجات الأوكرانية للمنتجات الزراعية الحساسة بشكل خاص، وهي الدواجن والبيض والسكر، مما يعني أنه إذا تجاوزت واردات هذه المنتجات متوسط الحجم لعامي 2022 و2023، فسيتم فرض الرسوم الجمركية، حيث أن إجراءات التحرير هذه تعتمد على احترام أوكرانيا للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك بحسب ما جاء في البيان الصحفي.

المصدر: