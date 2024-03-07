الذهب يحقق مستوى قياسيًا عند التسوية للجلسة الخامسة على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
جولدمان ساكس يتوقع أداءً قويًا للأصول الهندية البرلمان الأوروبي يوافق على تمديد اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا الفيدرالي الأمريكي: خفض أسعار الفائدة يتوقف على تطور الاقتصاد
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال جلسة اليوم الخميس المتقلبة، مع متابعة الأسواق شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، واستيعاب المستثمرين بيانات اقتصادية.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.3% أو 7 دولارات عند 2165.2 دولار للأوقية، ليحقق العقد الأكثر نشاطًا مستوى قياسيًا للجلسة الخامسة على التوالي، بعد أن لامس 2172.2 دولار.
بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.5% عند 102.87 نقطة وهو أدنى مستوى منذ جلسة 24 يناير (102.77 نقطة).
وأعلن بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر السادس عشر على التوالي، حيث زادت احتياطيات الذهب بنحو 390 ألف أوقية في يناير، ليصل إجمالي حيازة المصرف المركزي إلى 72.58 أوقية أو ما يعادل قرابة 2257 طناً.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام، وقال:“ننتظر أن نصبح أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى 2%، وعندما نحصل على هذه الثقة – ونحن لسنا بعيدين عنها – سيكون من المناسب البدء”.
ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا غداً الجمعة، لاستشراف المزيد عن سوق العمل، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية، استقرار الطلبات الأولية لإعانة البطالة عند 217 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107951244
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.