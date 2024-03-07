الذهب يحقق مستوى قياسيًا عند التسوية للجلسة الخامسة على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتجولدمان ساكس يتوقع أداءً قويًا للأصول الهندية البرلمان الأوروبي يوافق على تمديد اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا الفيدرالي الأمريكي: خفض أسعار الفائدة يتوقف على تطور الاقتصاد

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال جلسة اليوم الخميس المتقلبة، مع متابعة الأسواق شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، واستيعاب المستثمرين بيانات اقتصادية.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.3% أو 7 دولارات عند 2165.2 دولار للأوقية، ليحقق العقد الأكثر نشاطًا مستوى قياسيًا للجلسة الخامسة على التوالي، بعد أن لامس 2172.2 دولار.

بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.5% عند 102.87 نقطة وهو أدنى مستوى منذ جلسة 24 يناير (102.77 نقطة).

وأعلن بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر السادس عشر على التوالي، حيث زادت احتياطيات الذهب بنحو 390 ألف أوقية في يناير، ليصل إجمالي حيازة المصرف المركزي إلى 72.58 أوقية أو ما يعادل قرابة 2257 طناً.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام، وقال:“ننتظر أن نصبح أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى 2%، وعندما نحصل على هذه الثقة – ونحن لسنا بعيدين عنها – سيكون من المناسب البدء”.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا غداً الجمعة، لاستشراف المزيد عن سوق العمل، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية، استقرار الطلبات الأولية لإعانة البطالة عند 217 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس.

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