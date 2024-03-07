نوفارتس للأدوية توقع اتفاقية مع مستشفيات كليوباترا لدعم مرضى القلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة نوفارتس مصر للأدوية اتفاقية شراكة مع مجموعة مستشفيات كليوباترا لخدمة مرضى تصلب الشرايين.
وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية هى السبب الأول للوفاة فى العالم، حيث تحصد أكثر من 18 مليون حياة سنويًا، وهو عدد أكبر من حالات السرطان المجتمعة، ويعنى ذلك أيضاً أنها تفرض أعباءً اقتصادية هائلة لكل دول العالم.
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وقال أحمد عز الرئيس التنفيذى لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إن التعاون مع“نوفارتس” يهدف إلى خلق آليات مبتكرة وفعالة تسهم فى تعافى ومتابعة مرضى تصلب الشرايين بشكل لحظى.
وأضاف أن“كليوباترا” تسعى للحصول على أحدث الأدوية والأجهزة العلاجية وتحرص على متابعة المرضى والتأكد من تطبيقهم للبروتوكولات العلاجية بما يضمن تقليل نسب الوفاة والحصول على أقصى استفادة من العلاج وفقًا لأحدث الإرشادات العالمية.
وقال شريف أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نوفارتس مصر، إن الاتفاق يسعى لتحقيق تراجع ملموس فى معدلات الوفاة الناتجة عن مرض تصلب الشرايين خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن“نوفارتس” لديها رؤية مستقبلية لعالم يتم فيه القضاء على هذا المرض، وتعد اتفاقية التعاون مع“كليوباترا” شراكة استراتيجية وخطوة أساسية على الطريق لمزيد من الشراكات التى تساعد على تحقيق تلك الغاية.
وتهدف الاتفاقية إلى العمل مع مجموعة مستشفيات كليوباترا لتطوير خطط خروج لمرضى تصلب الشرايين، والذين خضعوا لعمليات القسطرة فى مستشفيات المجموعة، كما تضمن حصول هؤلاء المرضى على الرعاية والدعم والتوجيه من خلال برنامج“كليوهارت”.
ومن المقرر تسجيل مرضى تصلب الشرايين ASCVD قبل مغادرتهم المستشفى فى نظام متابعة دقيق يوفر لهم إجراء مجموعة من التحاليل الضرورية والمتابعة العلاجية وخدمات أخرى والتى ترعاها شركة نوفارتس مصر بالشراكة مع المجموعة.
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