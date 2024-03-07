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نوفارتس للأدوية توقع اتفاقية مع مستشفيات كليوباترا لدعم مرضى القلب

3/7/2024 11:16:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة نوفارتس مصر للأدوية اتفاقية شراكة مع مجموعة مستشفيات كليوباترا لخدمة مرضى تصلب الشرايين.

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية هى السبب الأول للوفاة فى العالم، حيث تحصد أكثر من 18 مليون حياة سنويًا، وهو عدد أكبر من حالات السرطان المجتمعة، ويعنى ذلك أيضاً أنها تفرض أعباءً اقتصادية هائلة لكل دول العالم.

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وقال أحمد عز الرئيس التنفيذى لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إن التعاون مع“نوفارتس” يهدف إلى خلق آليات مبتكرة وفعالة تسهم فى تعافى ومتابعة مرضى تصلب الشرايين بشكل لحظى.

وأضاف أن“كليوباترا” تسعى للحصول على أحدث الأدوية والأجهزة العلاجية وتحرص على متابعة المرضى والتأكد من تطبيقهم للبروتوكولات العلاجية بما يضمن تقليل نسب الوفاة والحصول على أقصى استفادة من العلاج وفقًا لأحدث الإرشادات العالمية.

وقال شريف أمين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نوفارتس مصر، إن الاتفاق يسعى لتحقيق تراجع ملموس فى معدلات الوفاة الناتجة عن مرض تصلب الشرايين خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن“نوفارتس” لديها رؤية مستقبلية لعالم يتم فيه القضاء على هذا المرض، وتعد اتفاقية التعاون مع“كليوباترا” شراكة استراتيجية وخطوة أساسية على الطريق لمزيد من الشراكات التى تساعد على تحقيق تلك الغاية.

وتهدف الاتفاقية إلى العمل مع مجموعة مستشفيات كليوباترا لتطوير خطط خروج لمرضى تصلب الشرايين، والذين خضعوا لعمليات القسطرة فى مستشفيات المجموعة، كما تضمن حصول هؤلاء المرضى على الرعاية والدعم والتوجيه من خلال برنامج“كليوهارت”.

ومن المقرر تسجيل مرضى تصلب الشرايين ASCVD قبل مغادرتهم المستشفى فى نظام متابعة دقيق يوفر لهم إجراء مجموعة من التحاليل الضرورية والمتابعة العلاجية وخدمات أخرى والتى ترعاها شركة نوفارتس مصر بالشراكة مع المجموعة.

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