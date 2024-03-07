النفط يمحو مكاسبه عند التسوية مع ضعف الطلب الصيني

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محت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق بيانات تجارية من الصين -ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم- أظهرت ضعف الطلب.
وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو عند 82.96 دولار للبرميل، بعد ارتفاع قيمتها في وقت سابق إلى 83.47 دولار.
بينما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.25% أو 20 سنتًا إلى 78.93 دولار للبرميل، بعد أن لامس خلال التداولات 79.53 دولار.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى 10.74 مليون برميل يوميًا، خلال الشهرين الأولين من عام 2024، لكن لا يزال الاتجاه العام ضعيفًا مقارنة بالواردات البالغة 11.39 مليون برميل يوميًا في ديسمبر.
وقالت مديرة وحدة أسواق النفط والصناعة في وكالة الطاقة الدولية، إن سوق النفط العالمي يستقبل إمدادات جيدة نسبيًا مع تباطؤ نمو الطلب، ونمو العرض من دول الأمريكتين، ولذلك تتوقع الوكالة أن تكون“الأسواق هادئة نسبيًا” على الرغم من قرار“أوبك” بتمديد خفض الإمدادات.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107951242
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