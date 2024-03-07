النفط يمحو مكاسبه عند التسوية مع ضعف الطلب الصيني

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتعقود الغاز الأمريكية تتراجع بنحو 4% مع تقييم بيانات المخزونات تداول 35 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط “خالدة للبترول” تعتزم ضخ استثمارات بـ1.2 مليار دولار فى 2024-2025

محت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم الأسواق بيانات تجارية من الصين -ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم- أظهرت ضعف الطلب.

وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو عند 82.96 دولار للبرميل، بعد ارتفاع قيمتها في وقت سابق إلى 83.47 دولار.

بينما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.25% أو 20 سنتًا إلى 78.93 دولار للبرميل، بعد أن لامس خلال التداولات 79.53 دولار.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام بنسبة 3.3% على أساس سنوي إلى 10.74 مليون برميل يوميًا، خلال الشهرين الأولين من عام 2024، لكن لا يزال الاتجاه العام ضعيفًا مقارنة بالواردات البالغة 11.39 مليون برميل يوميًا في ديسمبر.

وقالت مديرة وحدة أسواق النفط والصناعة في وكالة الطاقة الدولية، إن سوق النفط العالمي يستقبل إمدادات جيدة نسبيًا مع تباطؤ نمو الطلب، ونمو العرض من دول الأمريكتين، ولذلك تتوقع الوكالة أن تكون“الأسواق هادئة نسبيًا” على الرغم من قرار“أوبك” بتمديد خفض الإمدادات.

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