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مصر الجديدة تقترب من الاتفاق مع أحد المستثمرين لتطوير الميريلاند

3/7/2024 11:16:33 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اقتربت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من التوقيع النهائى مع أحد المستثمرين لتطوير حديقة الميريلاند.

وقال سامح السيد العضو المنتدب للشركة، إن“مصر الجديدة” تلقت عرضًا من أحد المستثمرين لتطوير حديقة الميريلاند، ويجرى التفاوض على الجزء المالى للتعاقد.

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وتصل مساحة حديقة الميريلاند 44 فدانا، وتم تطوير منطقة بمساحة 14 فدانًا، وتسعى الشركة لتطوير المساحة المتبقية من الحديقة.

وأضاف السيد، خلال مؤتمر عقدته الشركة اليوم الخميس، أن التعاقدات الأخيرة التى وقعتها الشركة لتطوير عدد من المشروعات بأراضيها فى مدينة نيوهليوبوليس، وكذلك المشروعات المرتقب الانتهاء منها ستضمن لها استقرار إيراداتها بحلول النصف الثانى من العام المقبل.

وأوضح أن الشركة تلقت 4 عروض لتطوير أرض مدينة نيوهليوبوليس، وتفاضل حاليًا بين أكثر من عرض من بينهم“مدينة مصر” و”ماونتن فيو”، وعرض مقدم من إحدى الشركات الإنجليزية.

وقال إن الشركة تدرس حاليًا أوجه توظيف حصيلة بيع أرض“هليوبارك” البالغة نحو 15 مليار جنيه بعد بيعها مؤخرًا لهيئة التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن الشركة بصدد عقد جمعية عمومية بعد شهر رمضان لإقرار القوائم المالية، ومناقشة إجراءات تتعلق بتوزيعات الأرباح وزيادة رأس المال.

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