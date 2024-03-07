مصر الجديدة تقترب من الاتفاق مع أحد المستثمرين لتطوير الميريلاند

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اقتربت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من التوقيع النهائى مع أحد المستثمرين لتطوير حديقة الميريلاند.
وقال سامح السيد العضو المنتدب للشركة، إن“مصر الجديدة” تلقت عرضًا من أحد المستثمرين لتطوير حديقة الميريلاند، ويجرى التفاوض على الجزء المالى للتعاقد.
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وتصل مساحة حديقة الميريلاند 44 فدانا، وتم تطوير منطقة بمساحة 14 فدانًا، وتسعى الشركة لتطوير المساحة المتبقية من الحديقة.
وأضاف السيد، خلال مؤتمر عقدته الشركة اليوم الخميس، أن التعاقدات الأخيرة التى وقعتها الشركة لتطوير عدد من المشروعات بأراضيها فى مدينة نيوهليوبوليس، وكذلك المشروعات المرتقب الانتهاء منها ستضمن لها استقرار إيراداتها بحلول النصف الثانى من العام المقبل.
وأوضح أن الشركة تلقت 4 عروض لتطوير أرض مدينة نيوهليوبوليس، وتفاضل حاليًا بين أكثر من عرض من بينهم“مدينة مصر” و”ماونتن فيو”، وعرض مقدم من إحدى الشركات الإنجليزية.
وقال إن الشركة تدرس حاليًا أوجه توظيف حصيلة بيع أرض“هليوبارك” البالغة نحو 15 مليار جنيه بعد بيعها مؤخرًا لهيئة التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن الشركة بصدد عقد جمعية عمومية بعد شهر رمضان لإقرار القوائم المالية، ومناقشة إجراءات تتعلق بتوزيعات الأرباح وزيادة رأس المال.
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