جولدمان ساكس يتوقع أداءً قويًا للأصول الهندية

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أعرب محللو بنك“جولدمان ساكس” الخميس، عن تفاؤلهم ونظرة إيجابية بشأن آفاق الأصول الهندية، بما في ذلك الأسهم والسندات وكذلك الروبية.
وسجلت الأسهم الهندية مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر“نيفتي 50” إلى 22474 نقطة، وقفز مؤشر“سينسكس” إلى 74086 نقطة.
وقال“سونيل كول”، نائب مدير محفظة آسيا والمحيط الهادئ في البنك الاستثماري، لشبكة“سي إن بي سي” اليوم، إن ارتفاع الأسهم الهندية العام الماضي كان بسبب نمو الأرباح، ولا يزال هناك“مجال” للمزيد هذا العام.
وأضاف:“حققت الهند نموًا في الأرباح بنسبة 20% وارتفع السوق بنسبة 20%، لذا فإن الارتفاع بأكمله في العام الماضي كان مدفوعًا بتراكم الأرباح”.
وأوضح المحلل الاستراتيجي أيضًا أن الهند قد تشهد ارتفاعًا في أسعار السندات بمجرد إدراجها ضمن مؤشر سندات“جيه بي مورجان” في يونيو.
نما الاقتصادي الهندي بنسبة 8% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 6.6%، فيما وصفه البنك الدولي بأنه الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107951240
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