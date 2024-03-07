جولدمان ساكس يتوقع أداءً قويًا للأصول الهندية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يحقق مستوى قياسيًا عند التسوية للجلسة الخامسة على التوالي البرلمان الأوروبي يوافق على تمديد اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا الفيدرالي الأمريكي: خفض أسعار الفائدة يتوقف على تطور الاقتصاد

أعرب محللو بنك“جولدمان ساكس” الخميس، عن تفاؤلهم ونظرة إيجابية بشأن آفاق الأصول الهندية، بما في ذلك الأسهم والسندات وكذلك الروبية.

وسجلت الأسهم الهندية مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر“نيفتي 50” إلى 22474 نقطة، وقفز مؤشر“سينسكس” إلى 74086 نقطة.

وقال“سونيل كول”، نائب مدير محفظة آسيا والمحيط الهادئ في البنك الاستثماري، لشبكة“سي إن بي سي” اليوم، إن ارتفاع الأسهم الهندية العام الماضي كان بسبب نمو الأرباح، ولا يزال هناك“مجال” للمزيد هذا العام.

وأضاف:“حققت الهند نموًا في الأرباح بنسبة 20% وارتفع السوق بنسبة 20%، لذا فإن الارتفاع بأكمله في العام الماضي كان مدفوعًا بتراكم الأرباح”.

وأوضح المحلل الاستراتيجي أيضًا أن الهند قد تشهد ارتفاعًا في أسعار السندات بمجرد إدراجها ضمن مؤشر سندات“جيه بي مورجان” في يونيو.

نما الاقتصادي الهندي بنسبة 8% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 6.6%، فيما وصفه البنك الدولي بأنه الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم.

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