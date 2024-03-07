القابضة للتشييد: طرح حصة إضافية من مصر الجديدة مرهون بزيادة قيمتها السوقية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال هانى سليمان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن طرح حصة إضافية من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى مرهون بالانتهاء من تطوير الشركة وزيادة قيمتها السوقية.
وأضاف سليمان، أن تلك الخطوة تأتى تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، حيث نسعى لتكرار تجربة شركة مدينة مصر بتمكين القطاع الخاص وإشراكه فى الإدارة لتحقيق أقصى استفادة للشركة والمساهمين.
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