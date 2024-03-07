القابضة للتشييد: طرح حصة إضافية من مصر الجديدة مرهون بزيادة قيمتها السوقية

MENAFN - Al-Borsa News) قال هانى سليمان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن طرح حصة إضافية من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى مرهون بالانتهاء من تطوير الشركة وزيادة قيمتها السوقية.

وأضاف سليمان، أن تلك الخطوة تأتى تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، حيث نسعى لتكرار تجربة شركة مدينة مصر بتمكين القطاع الخاص وإشراكه فى الإدارة لتحقيق أقصى استفادة للشركة والمساهمين.

موضوعات“مصر الجديدة” تقترب من الاتفاق مع أحد المستثمرين لتطوير“الميريلاند” “مورجان ستانلى” يتوقع ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 58 مليار دولار خلال 3 شهور البنك الأهلى يرفع حدود الاستخدام الدولى للبطاقات الائتمانية وتابع سليمان:“نستهدف الشراكة مع القطاع الخاص فى كافة الشركات التى تتبع القابضة للتشييد من قطاع التطوير العقارى والمقاولات”.