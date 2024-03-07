لن يرحلوا : أغنية وطنية للفنانة عبير صنصور من بيت لحم توثق لصمود الفلسطينيين في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / اطلقت الفنانة الفلسطينية ابن بيت لحم عبير صنصور اغنية جديدة بعنوان لن يرحلوا التي تؤكد على صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رغم اهوال حرب الابادة الني يتعرضون اليها.

وتظهر الاغنية التي تقدمها المغنية عبير صنصور والتي تلبس الاسود في اغنيتها بشكل فني معاناة ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال مقاطع فيديو حقيقية تم تصويرها في غزة في لحظات القصف والتدمير.





الكليب بعنوان - لم يرحلو للفنانة عبير صنصور من كلمات سائد السويركي و الحان الفنانة نفسها عبير صنصور فيما تولى عملي توزيع الاغنية جون حنضل وقام بعمليات التصوير والمونتاج و الاخراج روبير حنضل

وفي المقابل يتم تصوير صمود وبقاء الفلسطينيين وتمسكهم بارضهم رغم اهوال الحرب التي تشنها إسرائيل في ظل صمت العالم ومشاهدته لما يجري.

.

من ناحيتها قالت الفنانة عبير صنصور ان هذه الاغنية تمثل صرخة فنية مم الشعب الفلسطيني للعالم تؤكد صمود الشعب الفلسطيني وتجذره بارضه رغم اهوال الحرب والعدوان المستمر منذ ستة اشهر بشكل همجي وسط صمت عالمي مريب.

وتؤكد الفنانة صنصور ان تفاصيل وفكرة الاغنية مفهومة بشكل واضح وهي ان شعبنا الفلسطيني صامد وثابت على ارضه ولن يرحل مهما كانت بشاعة العدوان معربة عن املها ان تساهم هذه الاغنية بنقل رسالة الشعب الفلسطيني واهالي قطاع غزة للعالم.