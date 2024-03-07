تحقيق لـهآرتس يكشف عن استشهاد 27 معتقلا من غزة في قواعد عسكرية إسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، عن استشهاد 27 معتقلا من قطاع غزة أثناء احتجازهم في قاعدة "سديه تيمان" قرب بئر السبع أو قاعدة "عناتوت" في القدس أو خلال تحقيقات معهم في مرافق أخرى للتحقيق داخل أراضي عام 48.

وبينت الصحيفة، في تحقيق لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي بيانات عن ظروف استشهادهم.

ولفتت إلى أن اعتقال المواطنين من قطاع غزة تم بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يسمح لإسرائيل "سجن أي شخص من دون محاكمة إذا شارك في الأعمال العدائية ضد الدولة، ولم يتم تعريفه كأسير حرب في إسرائيل".

يذكر أنّه ومنذ بداية العدوان عملت حكومة الاحتلال، على تطويع القانون لترسيخ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.

ووفق معلومات قدمتها إدارة معتقلات الاحتلال لجمعية حقوق الفرد في إسرائيل، فإن سلطات الاحتلال تحتجز نحو 793 مواطنا من غزة بموجب هذا القانون، إضافة إلى بضع مئات آخرين محتجزين وفق إجراءات جنائية، وآخرين ما زالوا محتجزين لدى قوات الجيش.

وتعقيبا على ما نشرته وسائل الإعلام العبرية بهذا الخصوص، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس "إن ما تناوله الإعلام العبري حول استشهاد 27 معتقلا من قطاع غزة بمراكز التوقيف والسجون، نتيجة أولية لجريمة الإخفاء القسري التي مارستها دولة الاحتلال تجاه المعتقلين والمعتقلات من المحافظات الجنوبية".

وأضاف فارس، إن هذه الفاجعة تمثل مُقدمة للإعلان عن فظائع وجرائم أخرى مارستها دولة الاحتلال بحق المعتقلين في غزة على مدار خمسة أشهر متواصلة، إذ إن إخفاءهم قسريا كان يهدف أساسا إلى ارتكاب العديد من الجرائم مع سبق الإصرار والترصد، وقد تورطت مؤسسات دولة الاحتلال كافة ومنظومتها السياسية والأمنية والعسكرية فيها".

وبين فارس أن التواطؤ بالصمت من قبل المجتمع الدولي ومن مستوياته كافة، هو الذي شجع دولة الاحتلال على الإمعان بارتكاب العديد من الجرائم والتي ما زالت مستمرة.

وقال: "على الرغم من الخيبة الكبيرة لنا كشعب فلسطيني، إلا إننا نجدد دعوتنا لمؤسسات المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة التي من شأنها أن توقف إسرائيل عند حدودها، من خلال اتخاذ قرارات ضاغطة، وبمضامين عملية وليست فقط من خلال إعلان مواقف تتجاهلها إسرائيل بكل بساطة".

وفي السياق ذاته، قال نادي الأسير إنّه وفي ضوء ما كشفته الصحافة الإسرائيلية، عن معطيات تؤكّد استشهاد 27 معتقلًا من معتقلي قطاع غزة في معسكرات الاحتلال، فإن ذلك مؤشر على وجود المزيد من الشهداء بين صفوفهم، وأن جميع المعتقلين من غزة معرضون لعمليات إعدام وقتل ممنهجة في معسكرات الاحتلال، و"هذا ما سبق أن حذرنا منه منذ بدء العدوان بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

وأكّد نادي الأسير، في بيان له، أنّ "النداءات والمطالبات التي وجهناها لكافة المؤسسات الدولية بمستوياتها المختلفة، لوقف هذه الجريمة، لم تلق آذانا صاغية، وبعد مرور 153 يوما على العدوان، فإن الاحتلال يرفض الإفصاح عن أي معطيات بشأن معتقلي غزة"، مشيرا إلى أنّ التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسات الحقوقية المختصة في شؤون الأسرى، قضية معتقلي غزة.

وبين أنّ المعطيات المتوفرة حول معتقلي غزة، ضئيلة، ومنها ما نشرته إدارة سجون الاحتلال في نهاية شباط المنصرم عن احتجاز 793 من معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، صنفوا (كمقاتلين غير شرعيين)، وهم موزعون على عدة سجون.

وأشار إلى أن شهادات حصل عليها من معتقلين تم الإفراج عنهم، بينت أنّ عمليات تعذيب مروعة ينفّذها الاحتلال بحقّ معتقلي غزة في السجون، كان أبرزها حول قسم (23) في سجن "عوفر"، علما أن عدد المعتقلين الذين أعلن عن استشهادهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في سجون الاحتلال ومعسكراته بلغ 12 شهيدًا، منهم أربعة من غزة كان آخرهم الشهيد المسن أحمد رزق قديح، فيما لم تعرف هوية أحدهم، إضافة إلى ما كشف عنه إعلام الاحتلال في وقت سابق عن استشهاد مجموعة في معسكر (سديه تيمان) من معتقلي غزة دون الكشف عن هوياتهم وظروف استشهادهم، عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين.

وجدد نادي الأسير مطالبته لهيئة الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية كافة، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ المعتقلين.