هل انتهت الطفرة في سوق الساعات الفاخرة؟

اجتمع المسؤولون التنفيذيون لشركات المنتجات الفاخرة في ميامي خلال شهر يناير الماضي في المعرض السنوي للساعات الذي تقيمه ((إل في إم إتش))، لتفقّد ساعات تتراوح بين نموذج ((بيغ بانغ)) ذات اللون الأخضر الزاهي من صناعة ((هوبلو)) إلى آخر إبداعات ((تاغ هوير)) المرصعة بالألماس المستنبت في المختبر.

لكن المعرض المبهر أخفى نظرة مستقبلية تتسم بالضبابية وعدم اليقين لقطاع عادة ما يكون متسماً بالمرونة، فيما يتحتم عليه في الوقت الراهن مواجهة تباطؤ أوسع نطاقاً في الإنفاق على السلع الفاخرة وانحساراً لطفرة بدأت في حقبة الجائحة دفعت أسعار إعادة البيع إلى مستويات شديدة الارتفاع.

وأصدرت ((واتشز أوف سويتزرلاند))، أكبر بائع في المملكة المتحدة لساعات ((رولكس)) و((بريتلينغ)) و((كارتييه))، تحذيراً شديد اللهجة في يناير بشأن أرباحها، بعد اعترافها بالتهوين من شأن تداعيات تدهور أوضاع السلع الفاخرة، وهو ما ألقى بظلاله على أسهمها.

وبعد أيام، أفصحت ((سواتش غروب))، وهي الشركة السويسرية المالكة لعلامة ((أوميغا)) التجارية المصنعة للساعات الفاخرة إلى جانب الساعات البلاستيكية التي تحمل اسمها، عن عدم تمكّنها من تحقيق توقعاتها السنوية الأساسية للأرباح، وأطلعت المحللين على منح المستهلكين في البر الصيني الأولوية للفئات الأقل تكلفة.

وقال أرجين فان دي فال، الرئيس التنفيذي لدى ((واتش فايندر)) التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وتشتري وتبيع الساعات المُستعملة وهي مملوكة لشركة ريتشمونت، إن الطفرة في الطلب على الساعات الراقية إبان الجائحة كان ((حدثاً لمرة واحدة بكل جيل))، وأنه انتهى. وأوضح أن ((الأمر كان صيحة يمكن أن أقارنها بالعملات المُشفرة، وإلى حد ما بالسيارات الفارهة)).

وتتألف سوق الساعات الفاخرة من تجار تجزئة، مثل ((واتشز أوف سويتزرلاند)) و((بوشيريه)) التي اشترتها ((رولكس)) في العام الماضي، وكذلك بيوت تصميم مثل ((ريتشمونت)) و((إل في إم إتش)) التي تصنع وتبيع علاماتها التجارية.

أما ما يُطلق عليه بالثالوث المقدس لمصنعي الساعات السويسريين، فيتكون من ((أوديمار بيغيه)) المملوكة للعائلة، و((باتيك فيليب)) و((فاشيرون كونستانتين)) المملوكة لشركة ((ريتشمونت))، التي تبيع منتجاتها من خلال أطراف ثالثة وكذلك من خلال بوتيكاتها الخاصة.

وتمكّن المتسوقون الأثرياء القابعون في منازلهم في خضم الجائحة من اقتناص الساعات الفاخرة الجديدة بوتيرة أسرع مما كان يمكن للمصنعين السويسريين صنعه، وساعدتهم في ذلك المدخرات ذات الصلة بالجائحة في بيئة كانت أسعار الفائدة منخفضة بها، مما عزز الطلب على الساعات المُستعملة ودفع بالأسعار إلى مستويات مرتفعة جديدة، وهو أمر عاد بالنفع على متاجر التجزئة ومصنعي الساعات على حد سواء.

وفي الأعوام العشرة بين 2013 و2022، فاق أداء الساعات أصولاً أخرى قابلة للاقتناء، مثل المجوهرات وحقائب اليد والأعمال الفنية والأثاث، فنمت من حيث القيمة بمعدل سنوي قدره 7%، وبمقدار 27% بين عامي 2020 و2022، بحسب البيانات التي جمعتها شركة ((بي سي جي)).

أوضح جون ريردون، الرئيس العالمي السابق لقسم الساعات في دار ((كريستيز)) للمزادات ومؤسس ((كولكتابيليتي))، أن ساعات مثل ((نوتيلاس 5711/1 إيه)) التي توقفت ((باتيك فيليب)) عن إنتاجها والمصنوعة من الصلب، كانت تكلّف أقل من 40.000 دولار أمريكي قبل الأزمة، لكنها كانت تُباع بأكثر من 150.000 دولار في سوق إعادة البيع إبان الجائحة. لكن شهدت الأسعار في سوق إعادة بيع الساعات الفاخرة انخفاضاً طيلة سبعة أرباع سنوية، بعدما وصلت لذروتها في مايو 2022، بحسب بيانات ((مورغان ستانلي)) و((واتش تشارتس)).

وأشار ماثيو كلارك، كبير مديري تسويق الساعات لدى ((ذا ريل ريل)) لتجزئة الساعات الفاخرة المُستعملة، إلى قفزة بقيمة الساعات المُستعملة من علامات ((رولكس)) و((باتيك فيليب)) و((أوديمار)) بنحو 50% في المتوسط بين الربع الأول من 2020 والفترة ذاتها من عام 2022. لكن هبطت هذه القيم بأكثر من 20% بحلول الربع الرابع من العام الماضي.

وقال لوكا سولكا، محلل التجزئة لدى ((برينستين ألاينس)): ((فوجئت الصناعة بدرجة كبيرة، ولم يكن هناك مخزون لتلبية الطلب، لكن الأوضاع على هذا الصعيد تعود إلى طبيعتها)). ويُعد انخفاض قيم إعادة البيع دليلاً على تباطؤ الطلب على الساعات، سواء الجديدة أو المُستعملة، ما يجعل المصائر متغيرة. وأفاد نيكولاس ليناس، الشريك لدى ((بي سي جي)): ((هناك استقطاب بكل تأكيد للاعبين في السوق))، مع ابتعاد العملاء الطامحين عن الإنفاق.

ويعتقد محللو ((سيتي)) أن القطاع حالياً بصدد دخول مرحلة ((قتال بالأيدي)). ولفت المحللون إلى أن فئة الساعات الفاخرة ((ما زالت تواجه أنماطاً متقلبة للطلب، ومعوقات هيكلية، واستقطاباً أكبر بين العلامات التجارية)). وجاءت تعليقاتهم بعد تحديث فصلي من ((ريتشمونت)) المالكة لـ ((كارتييه))، أعلنت فيه ارتفاع مبيعات المجوهرات بواقع 12%، متخطية مبيعات الساعات البالغة 3% فقط.

وصرّح برايان دافي، الرئيس التنفيذي لـ((واتشز أوف سويتزرلاند))، للمحللين الشهر الماضي أنه: ((في نهاية المطاف، تحصل الفئة الفاخرة إجمالاً على نسبة أكبر حينما تنخفض الأسواق، فالمستهلك الثري لا يكون متأثراً بتكلفة المعيشة، وتحصل العلامات التجارية الأقوى على حصة أكبر من هذا المزيج)).

وحتى ((رولكس)) التي تهيمن على السوق، فيبدو أنها تتأثر بهذا الوضع، مع نظر المتسوقين في الشراء بشكل أكثر حذراً. ورغم أنها لا تنشر أي بيانات بشأن أسعارها ورفضت الإدلاء بتعليق حول هذا التقرير، فإن تقديرات ((مورغان ستانلي)) تشير إلى أن زيادات الأسعار لحفنة من نماذج ساعات ((رولكس)) في الولايات المتحدة، وهي سوق مهمة، توقفت هذا العام للمرة الأولى منذ 2015.

وفي الوقت ذاته، تضاءلت الفجوة السعرية بين ساعات ((رولكس)) المُستعملة والنماذج الجديدة على نحو كبير مقارنة بذروة مارس 2022، فانخفضت إلى علاوة على سعر إعادة البيع تبلغ 20% في المتوسط اليوم، مقابل علاوة تشير التقديرات إلى بلوغها 90%، وفقاً لـ ((مورغان ستانلي)). وتتخذ الشركة على ما يبدو نهجاً أكثر تحفظاً فيما يتعلق بالساعات التي تصنعها.

وأعلنت ((واتشز أوف سويتزرلاند)) في يناير، التي تجني أكثر من نصف أرباحها من ((رولكس))، تلقيها عدداً أكبر من الساعات المصنوعة من الصلب وليس تلك الأكثر تكلفة المصنوعة من مزيج من الصلب والذهب، ما ألقى بظلاله على متوسط أسعارها للبيع.

وتأتي هذه الديناميكيات في ضوء تباطؤ أوسع نطاقاً للطلب على السلع الفاخرة، الذي انتقل من الولايات المتحدة وحتى البر الصيني وهونغ كونغ، وهي عادة ما تكون أكبر سوق لصادرات الساعات السويسرية.

ولفت صامويل لي، المستشار الفخري لاتحاد تجارة وصناعة الساعات في هونغ كونغ: ((لا يُبلي أي من اقتصاد الصين وهونغ كونغ جيداً. أما المستهلكون، فهم أكثر حرصاً بشأن كيفية إنفاق أموالهم اليوم، في ضوء ضعف اليوان، ضمن عوامل أخرى)).

وأضاف لي: ((يتضاءل الهامش بين سوقي التجزئة وتلك الثانوية، كما أصبح الناس أكثر حذراً عند الشراء، في ضوء القيمة المُتوقعة المنخفضة))، وأسهب: ((لا يتوقع الكثير من المُشترين في الحقيقة ارتفاع القيمة، لكن يختارون عوضاً عن ذلك القطع التي أعجبتهم حقاً لاستخدامهم الشخصي)). وأفادت ((سواتش)) لمحللين في الشهر الماضي بأنه في حين ينتعش الطلب في هونغ كونغ، فإن بعض المستهلكين في البر الصيني قرروا إرجاء المُشتريات الباهظة، وسط تحوّل واسع النطاق نحو الساعات منخفضة ومتوسطة السعر، بحسب مذكرة صادرة عن ((بيرنستين ألاينس)).

وفي الوقت ذاته، أعلنت ((إل في إم إتش))، المالكة لعدد من العلامات التجارية للساعات وتشمل ((تاغ هوير)) و((هوبلو)) و((زينيث))، أن مبيعات الساعات والمجوهرات حققت ارتفاعاً عضوياً نسبته 7% على أساس سنوي في 2023، مقابل 12% في العام السابق، ما يؤكد التباطؤ الأوسع نطاقاً للطلب.

ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن الساعات ستظل مرنة باعتبارها مستودعاً للقيمة. وتوقع تقرير صدر مؤخراً عن ((بيرنستين)) و((بيزنس أوف فاشون))، اكتساب كل من المجوهرات والساعات حصة من الإنفاق المقدر على السلع الفاخرة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، وتعثر قطاع المنتجات ((الجاهزة للارتداء))، وأن ((السلع المعمرة ستُبقي على قيمتها على الأرجح في ضوء بيئة اقتصادية غير أكيدة)).