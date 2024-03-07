عقارات نيويورك للأثرياء فقط

بيع أكثر من ثلثي المنازل في نيويورك نقداً خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهي نسبة قياسية، في وقت تردع فيه أسعار الفائدة المرتفعة على الرهن العقاري الجميع، باستثناء أغنى المشترين.

وبينما تحوم معدلات الرهن العقاري حول 6 % حالياً، قالت رئيسة شركة كوركوران للوساطة العقارية، باميلا ليبمان، إن نحو 70% من المنازل التي بيعت في حي مانهاتن بنيويورك خلال الربع الأخير من 2023 تم شراؤها نقداً، مقارنة بـ 55% في الفترة نفسها العام 2022.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة تشكل تحدياً كبيراً للراغبين في شراء منزل ولا يملكون الموارد المالية الكافية للدفع نقداً. وهذا يحول مشتري المنازل المحتملين في نيويورك إلى مستأجرين.

وأظهر تقرير لشركة كوركوران، زيادة بنسبة 4% في عقود الإيجار الجديدة في مانهاتن وبروكلين في يناير 2024، مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت الإيجارات إلى أعلى مستوى متوسط لها على الإطلاق عند 3950 دولاراً. وقالت ليبمان، إن هذا يظهر أن الناس لا يرغبون في تحمل مستوى معين من الديون في الرهن العقاري.

وأضافت أن ارتفاع تكلفة الاقتراض لمشتري المنازل، خلق فراغاً في قلب سوق العقارات، حيث يزداد الأغنياء ثراء، بينما يضطر المشترون الذين لا يملكون القدرة على الشراء نقداً إلى تأجيل خططهم، في الوقت الذي تشهد فيه إيجارات المدينة ارتفاعاً مستمراً.

وأشارت إلى أن جزءاً مما يحدث يعود إلى عوامل نفسية لأن الجميع يعتقدون أن أسعار الفائدة ستنخفض، لذا يفضلون دفع ثمن العقار نقداً الآن وإعادة تمويله لاحقاً.

ووفقاً لشركة دوجلاس إليمان للوساطة العقارية، بلغ متوسط سعر بيع شقة في مانهاتن 1.15 مليون دولار في الربع الرابع من 2023، وهذا يمثل ارتفاعاً بنسبة 5 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، ويقترب من متوسط سعر البيع القياسي البالغ 1.25 مليون دولار في الربع الثاني من 2022، الذي تزامن مع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة. ونتيجة لذلك تباطأت عمليات شراء العقارات في المدينة.

وقارنت ليبمان، السوق بالمدن ذات الأسعار المعقولة، مثل مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، حيث ذكرت أن المنازل تباع خلال أيام، وغالباً في حرب مزايدات. أما في نيويورك فإن بعضاً من أفضل العقارات التي تطرح في السوق تظل معروضة للبيع لأشهر.

ووفقاً لليبمان، شهدت الولايات المتحدة العام الماضي أقل من 4 ملايين صفقة عقارية، انخفاضاً من ذروة جائحة كورونا البالغة 6 ملايين، وهو ليس بالأمر الجيد.

وقال توماس رايان، الخبير الاقتصادي في العقارات بشركة كابيتال إيكونوميكس، إنه رغم الارتفاع الطفيف في المعاملات العقارية في يناير، إلا أن سوق الإسكان في جميع أنحاء الولايات المتحدة لا يزال متجمداً عملياً، مع انخفاض المعاملات إلى أقل بكثير من متوسط 5.1 ملايين معاملة، الذي شهده العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأوضحت إيرين سايكس، وهي سمسارة عقارات في نيويورك وميامي وخبيرة اقتصادية لدى شركة نيست سيكرز، أن الشراء النقدي ارتفع بالفعل في بعض الأسواق التنافسية بالولايات المتحدة قبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع.

وأضافت سايكس: ((كان الكثير منهم يملكون أموالاً نقدية من قبل لأنهم كانوا بحاجة للفوز في حروب العطاءات، ولم يكن بإمكانك الفوز بقروض الطوارئ))، لذلك كانوا يضطرون للشراء نقداً ثم الحصول على القرض لاحقاً، إلا أن عمليات الشراء النقدي في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية أصبحت أكثر انتهازية، وفق قولها. وأوضحت: المشترون الجادون لإتمام صفقات عقارية الآن هم الأشخاص الذين لديهم سيولة أو يتحركون عكس السوق، إنهم غير قلقين لأنهم يرون فرصة لإبرام صفقات والحصول على عقارات بأسعار أقل.

وتفاقمت التحديات التي تواجه المشترين في نيويورك بسبب النقص المزمن في الوحدات السكنية، والذي يلقي المطورون باللوم فيه بطرق مختلفة على اللوائح التي حدت قدرة الملاك على زيادة الإيجارات، وكذلك انتهاء العمل بحافز ضريبي دعم تشييد العديد من المباني الجديدة.

كما انخفضت تصاريح مشاريع البناء السكني الجديدة بشكل حاد العام الماضي، وفقاً لمنظمة الشراكة من أجل نيويورك، بانخفاض 55% في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بالربع ذاته من 2022، ومن بين محاولات علاج الموقف، دعم عمدة المدينة إريك آدامز فكرة تحويل المباني المكتبية القديمة إلى أبراج سكنية، إلا أنه مسعى مكلف ويشوبه صعوبات تقنية، وسيؤدي إلى توفير عدد محدود فقط من الشقق الجديدة، وفقاً للمهندسين المعماريين والمطورين.

وأدت أزمة المعروض من العقارات في نيويورك، إلى انخفاض معدلات الشواغر من نحو 4.5% في العام 2021 إلى 1.4 %، أي أقل من معدل ما قبل الجائحة البالغ 3.6% وفقاً للمراقب المالي لمدينة نيويورك. وقال ليبمان، إن القدرة على تحمل التكاليف في نيويورك صعبة في الوقت الحالي، إنها تخرج الكثير من الناس من السوق.