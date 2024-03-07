«شروق» تنقل تجربة وجهاتها بتقنيات الواقع الافتراضي إلى بورصة برلين

استعرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا والواقع الافتراضي منهجها الرائد في قطاع الضيافة والتزامها بالسياحة المستدامة أمام أكثر من 90 ألف زائر من زوار ((معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر))، الذي اختتم أمس.

وخلال مشاركتها ضمن وفد إمارة الشارقة تحت مظلة ((هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة))، صممت ((شروق)) منصتها لتعريف العالم على جوهر رؤيتها ورسالتها وتقديم تجربة استثنائية للزوار، واستخدمت التكنولوجيا فائقة التطور لاصطحاب الزوار في رحلة سردية افتراضية يتفاعلون فيها مع مجموعة من أرقى وجهات ومشروعات الضيافة والسياحة التي تجسد التزامها بالأصالة والحفاظ على التراث الثقافي.

وتضمنت تلك الوجهات كلاً من ((مركز مليحة للآثار))، و((جزيرة النور))، و((لوكس منتجع الجبل))، و((لوكس منتجع البردي))، و((فندق ذا تشيدي البيت الشارقة))، إلى جانب المشروعات التي تنضوي تحت مظلة علامة ((مجموعة الشارقة للضيافة))، والتي تشمل ((واحة البداير))، و((نزل الفاية))، و((نزل الرفراف))، و((نزل القمر))، إضافة إلى ((رحّال))، ومشروع ((نجد المقصار))، وعززت ((شروق)) تلك الرحلة التفاعلية الافتراضية الفريدة بالتجارب الحسية من صوت وصورة ورائحة.