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«ضاعف المغامرة» حملة مشتركة بين رأس الخيمة ومسندم في سلطنة عُمان

3/7/2024 9:19:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ووزارة التراث والسياحة في عُمان بالتعاون مع مجموعة عُمران حملة ((ضاعف المغامرة))، وهي أول حملة ترويجية مشتركة بين الطرفين تهدف إلى حث الزوار على استكشاف طبيعة إمارة رأس الخيمة ومحافظة مسندم المجاورة لها في عُمان في رحلة مليئة بالتجارب الاستثنائية خلال موسم الصيف القادم. ومن خلال الشراكة، تدعو الحملة الصيفية المسافرين لمضاعفة مغامرتهم من خلال الاستمتاع بالمرح وجمال الطبيعة، وصنع ذكريات لا تُنسى في الوجهتين. ولمزيد من التحفيز، تسلط الحملة الترويجية الضوء على عرض ((الأطفال مجاناً)) (Kids Go Free) المتوفر في العديد من الفنادق والوجهات السياحية في رأس الخيمة ومسندم.

وتم الكشف عن حملة ((ضاعف المغامرة)) رسمياً خلال معرض برلين، والذي اختتم أمس. ويأتي إطلاق الحملة بعد توقيع هيئتي السياحة مذكرة تفاهم في نوفمبر 2023 لتقديم مبادرات الترويج والتسويق السياحي للوجهتين، بهدف تعزيز السياحة الدولية إلى رأس الخيمة ومسندم. وتبرز الحملة للمسافرين كيفية تحقيق أكبر استفادة من تجربتهم من خلال زيارة وجهتين تبعد إحداهما عن الأخرى بـمقدار 90 دقيقة بالسيارة. وتستهدف جذب الزوار من خلال إبراز سهولة عبور الحدود والجمال الطبيعي المشترك لسلسلة جبال الحجر العظيمة، فضلاً عن التاريخ الغني والتراث الثقافي المشترك.

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