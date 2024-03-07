مجلس «برجيل القابضة» يوصي بتوزيع 65 مليون درهم أرباحاً نهائية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة برجيل القابضة، عن نتائجها المالية للعام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح 52.4% ليصل إلى 540 مليون درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل إلى مليار درهم، بزيادة 17.7%، وارتفعت الإيرادات 15.6% إلى 4.5 مليارات درهم.
وأوصت الإدارة، بأن يقوم مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 65 مليون درهم، بصرف النظر عن الجهود المكثفة لخفض الديون والاستثمار في مشاريع إنمائية ذات مردود عالٍ، وقد بلغ إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2023، بالإضافة إلى الأرباح المرحلية المدفوعة مسبقاً، 160 مليون درهم.
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