مجلس «برجيل القابضة» يوصي بتوزيع 65 مليون درهم أرباحاً نهائية

أعلنت شركة برجيل القابضة، عن نتائجها المالية للعام 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح 52.4% ليصل إلى 540 مليون درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل إلى مليار درهم، بزيادة 17.7%، وارتفعت الإيرادات 15.6% إلى 4.5 مليارات درهم.

وأوصت الإدارة، بأن يقوم مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 65 مليون درهم، بصرف النظر عن الجهود المكثفة لخفض الديون والاستثمار في مشاريع إنمائية ذات مردود عالٍ، وقد بلغ إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2023، بالإضافة إلى الأرباح المرحلية المدفوعة مسبقاً، 160 مليون درهم.