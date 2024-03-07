«مسرح رأس الخيمة» و«معهد الفنون الروسي» يناقشان سبل تعزيز التعاون

بحث مسرح رأس الخيمة الوطني سبل وفرص تعزيز التعاون مع معهد الفنون المسرحية الروسي.

جاء ذلك خلال استضافة مسرح رأس الخيمة الوطني أعضاء من الوفد الروسي المشارك في المؤتمر العالمي الرابع للدبلوماسية الثقافية،حيث استقبل الوفد الدكتور حمد محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة المسرح وأعضاء المجلس.. وضم الوفد الروسي ديمتري توملين رئيس معهد الفنون المسرحية في موسكو والموسيقار الروسي المعروف ايجور سكوفيسك والسيدة اولجا من المكتب الثقافي لبريكس في روسيا وعدداً من أعضاء الوفد.

وقد وجه الوفد الروسي خلال اللقاء دعوة لمسرح رأس الخمية للمشاركة في مهرجان المسرح لدول بريكس، وسيشارك المسرح بمسرحية ((ضيف محارب الضوء)) من تأليف الكاتب أحمد العويني وإخراج الشاب الفنان إسماعيل بلهون.

وقال الدكتور حمد بن صراي بحثنا خلال اللقاء مع أعضاء من الوفد الروسي برئاسة ديمتري توملين رئيس معهد الفنون المسرحية في موسكو أُطر التعاون المشترك بين مسرح رأس الخيمة الوطني وبين معهد الفنون المسرحية الروسي. وشكل اللقاء فرصة للحوار وتبادل الآراء حول العمل المسرحي في إمارة رأس الخيمة.