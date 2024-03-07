«الناشر الأسبوعي» تحاور المستعرب الإسباني خوسيه بويرتا

أكد المستعرب الإسباني خوسيه ميغيل بويرتا، أن اللغة العربية شكّلت له معبراً لفهم أعمق لعمارة قصور الحمراء، كما مكّنته من العيش في عالمين في آن معاً.

وأشار خلال حوار لمجلة ((الناشر الأسبوعي)) إلى أن تناسي مدينة غرناطة التي عاشت فيها اللغة العربية طيلة ثمانية قرون، أمر لا يمكن تفسيره سوى بالتجاهل المتعمّد الذي تبعته السلطات التربوية والأكاديمية للماضي الأندلسي في أواخر السبعينات من القرن الفائت.

وكتب أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، افتتاحية عدد مارس الجاري، من ((الناشر الأسبوعي))، بعنوان ((ذاكرة المهرجان القرائي)) جاء فيها: ((قبل 15 عاماً، خرجت إلى النور الدورة الأولى من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، ليكون أحد روافد مشروع الشارقة الثقافي والتنويري الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة)).

وقال: ((يعدّ المهرجان تجسيداً لرؤية الحاكم الحكيم، وتوجيهات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لتعمير العقول بالمعرفة، وتعمير القلوب بالمحبة منذ السنوات الأولى للأجيال الجديدة)).

وتناول العامري أثر المهرجان في تشكيل الوعي والذكريات، بقوله ((لكل دورة حكاية يصوغها فريق متكامل يعمل بدأب، كما أن لكل زائر حكاية تتشكّل بين رفوف الكتب وفي فضاء المهرجان وفي خيال المهرجان أيضاً))، مؤكداً أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل جاء ليكون حجر الأساس في بناء الوعي وتأجيج الخيال والتكوين المعرفي، كما جاء تعزيزاً للهوية واعتزازاً باللغة العربية من جهة، وفي الوقت نفسه الانفتاح على ثقافات العالم.

ونشرت المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب موضوعات تتعلق بالكتابة وصناعة النشر والقراءة، من بينها استطلاع عن المكتبات الشخصية، تحدث فيه عدد من المبدعين العرب عن أهمية المكتبة المنزلية وتكوين الصداقات والذكريات.

ونشرت المجلة مقالات ودراسات عن الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، والأديب الإسباني أنطونيو غالا، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. وفي زاوية ((رقيم))، كتب مدير تحرير ((الناشر الأسبوعي))، علي العامري، عن الثقافة بوصفها ضحية للحروب إلى جانب البشر.