جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة لدورتها الـ 18

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، عن القوائم القصيرة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشرة لفروع ((الآداب))، ((المؤلف الشاب))، ((الترجمة))، ((التنمية وبناء الدولة))، و((الثقافة العربية في اللغات الأخرى))، و((تحقيق المخطوطات)) و((النشر والتقنيات الثقافية))، حيث ضمّت القائمة أعمالاً مميزة من مختلف أنحاء العالم.

واعتمدت الهيئة العلمية للجائزة القوائم القصيرة، خلال اجتماع برئاسة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام للجائزة، وحضور أعضاء الهيئة، وهم سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور خليل الشيخ من الأردن، والدكتورة بدرية البشر من المملكة العربية السعودية، ويورغن بوز من ألمانيا، والبروفيسور فلوريال ساناغستان من فرنسا، والدكتورة ناديا الشيخ من لبنان، والدكتورة أماني فؤاد جاد الله من مصر، و مصطفى السليمان من الأردن، وبحضور عبد الرحمن النقبي مدير إدارة الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية.

وأثنى الدكتور علي بن تميم على الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء اللجنة، ودورهم في الارتقاء بالجائزة، مؤكداً أن ما تتمتّع به اللجنة من خبرات وتجارب غنية، يسهم في تحقيق قيمة مضافة للجائزة، ويزيد من حضورها في الأوساط العالمية.

وضمت القائمة القصيرة لفرع ((الآداب)) ثلاثة أعمال، شملت ((فرصة لغرام أخير)) لحسن داوود، من لبنان، و((الحلواني.. ثلاثية الفاطميين)) لريم بسيوني، من مصر، و((نشيج الدودوك)) لجلال برجس، من الأردن. وتشهد القائمة القصيرة لفرع ((المؤلف الشاب)) تنافساً بين ثلاثة أعمال، هي ((نعيشُ لنحكي: بلاغة التخييل في كليلة ودمنة)) لمصطفى رجوان، من المغرب، و((سيميائيات القراءة: دراسة في شروح ديوان المتنبّي في القرن السابع الهجري))، للدكتور علوي أحمد الملجمي، من اليمن، و((المَشهَد المُوريسكي: سرديّات الطّرد في الفكر الإسباني الحديث))، للدكتور حسام الدين شاشية، من تونس.

واشتملت القائمة القصيرة لفرع ((الترجمة)) على ثلاثة أعمال، تضمنت: ((العَالَمُ إرادةً وتمثلاً)) لآرتور شوبنهاور، ترجمه من الألمانية إلى العربية سعيد توفيق من مصر، و((لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟)) لايتالو كالفينو، ترجمته من الإيطالية إلى العربية دلال نصر الله من الكويت، و((العلم الجديد)) لجيامباتيستا فيكو، ترجمه من الإيطالية إلى العربية د. أحمد الصمعي من تونس.

وضّمت القائمة القصيرة لفرع ((التنمية وبناء الدولة))، الأعمال الآتية: ((الأسماء الجغرافية - ذاكرة أجيال)) للدكتور خليفة الرميثي من دولة الإمارات العربية المتحدة، و((سكة الترامواي: طريق الحداثة مرّ بدمشق)) لسامي مروان مبيّض من سوريا، و((العَرَبيّةُ لُغَةُ العَينِ: دراسة دلاليّة عرفانيّة)) للدكتورة فاطمة البكوش من تونس.

واشتملت القائمة القصيرة لفرع ((الثقافة العربية في اللغات الأخرى)) على خمسة أعمال، تضّمنت: ((بناء الفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام)) لفرانك غريفيل، الصادر عن دار نشر جامعة أكسفورد باللغة الإنجليزية، و((على الأرض أم في القصائد: سيرة الأندلس المتعددة)) لإيريك كالدروود، الصادر عن دار نشر جامعة هارفرد باللغة الإنجليزية.

وأما باللغة الألمانية ((لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية؟))، لتوماس باور. وفي اللغة الإيطالية ((أدب الأدب))، للكاتبة أنطونيلا غيرسيتي. وفي اللغة الفرنسية ((لويس ماسينيون والتصوف: تحليل المساهمة في الإسلام))، للكاتبة فلورينس أوليفري.

وشملت القائمة القصيرة لفرع ((تحقيق المخطوطات)) ثلاثة أعمال، تضّمنت: ((شرح ديوان ذي الرمة لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي الأندلسي)) لعوض بن محمد سالم الدحيل العولقي، من السعودية، و((الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية ((تذكرة النهروالي))، للمهدي عيد الرواضية، من الأردن، و((سفينة المُلك ونفيسة الفُلك (شهاب الدين) الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس))، للدكتور مصطفى سعيد، من مصر.

وأخيراً، يشهد فرع ((النشر والتقنيات الثقافية)) تنافس كل من المكتبة الدولية للشباب في ميونيخ بألمانيا، والمجلس الوطني الإسباني للبحوث، وبيت الحكمة للصناعات الثقافية في الصين، و((بودكاست فنجان)) من المملكة العربية السعودية.