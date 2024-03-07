«إيميرسي» في دبي.. فنون وتكنولوجيا تنسج إبداعات مستدامة

وجهة إبدعية جديدة تحتضنها دبي، تعزز مكانتها في حقول وميادين الفنون والثقافة، أعلن عنها أمس، تتفرد بخصوصية مزجها وجمعها بين روائع الفنون والتقنيات التكنولوجية، إذ أطلقتها المدينة المستدامة في دبي تحت مسمى ((إيميرسي))، لتمثل وجهة تفاعلية متميزة، ومساحة مبتكرة مخصصة لإحداث تحول نوعي في طريقة طرح المواد التعليمية والثقافية في مجال الاستدامة من خلال العروض التفاعلية والتشاركية التي تعزز الإبداع البصري.

وتمتاز الوجهة، المركز الجديد، بموقعها ضمن معهد ((سي إنستيتيوت))؛ المبنى الرائد في مجال الاستدامة الذي يسعى إلى تحقيق صافي صفرية الانبعاثات بحلول العام 2030، وسيبدأ تشغيل ((إيميرسي)) بالاعتماد حصراً على الطاقة النظيفة التي تنتجها الألواح الشمسية، وستستفيد من قدرة المعهد على إنتاج %300 من احتياجاته من الطاقة.

تجربة استثنائية

وتعتمد الوجهة الجديدة على الفنون والتكنولوجيا لتوفر تجربة استثنائية تتخطى حدود الرواية القصصية والتعبير الفني، وستقدم محتوى فنياً مختاراً بعناية يلهم زوارها؛ أفراداً ومجتمعاتٍ؛ ويحثهم على إحداث تغيير إيجابي عبر اتباع أسلوب حياة مستدام، كما تعد موقعاً مثالياً لاستضافة الأحداث والفعاليات.

ويمتد المركز/ الوجهة، على مساحة 500 متر مربع، ويقدم عروضاً فنية وثقافية تفاعلية تتضمن مجموعة الفن الرقمي التي تسلط الضوء على مواهب فنية عالمية، كما تشمل البرامج عروض أفلام بدرجة 360 تروي قصص صُناع التغيير وتتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية والبيئية التي تشجع على الحوار وتلهم الزوار على المشاركة الفعالة في تبني نمط حياة أكثر استدامة.

برامج وجلسات

وسيقدم المركز كذلك، برامج وجلسات تأمل تحفز حواس الزوار وتأخذهم في رحلة تجمع بين الاسترخاء والعافية تندرج ضمن مبادرات الاستدامة الاجتماعية التي تعمل على تحسين جودة حياة السكان والزوار.

ويشكل إطلاق مركز((إيميرسي)) تأكيداً جديداً على التزام المدينة المستدامة المتواصل بتعزيز الممارسات المستدامة والمسؤولية البيئية، ويدعم كذلك مساعي وتطلعات معهد ((سي إنستيتيوت)) للارتقاء بالتعليم ونشر الوعي بمفاهيم وممارسات الاستدامة بين مختلف شرائح المجتمع.

وسيوفر مركز ((إيميرسي)) مجموعةً من العروض خلال عطلات نهاية الأسبوع اعتباراً من منتصف شهر مارس الجاري، تتضمن معرض الفن الرقمي وعروض الأفلام الهادفة وجلسات التأمل الجماعية.