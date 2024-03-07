165 عنواناً في «إضاءة على نوابغ العرب» بمكتبة محمد بن راشد

افتتحت مكتبة محمد بن راشد، أخيراً، معرض ((إضاءة على نوابغ العرب))، الذي يستمر حتى نهاية مارس الجاري، ويأتي هذا المعرض في إطار رؤية المكتبة واستراتيجيتها لتسليط الضوء على إنجازات العقول اللامعة من الكتَّاب والمبدعين في العالم العربي. كما اختتمت المكتبة ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أخيراً، فعاليات ملتقى ((التكنولوجيا وثقافة الغد)).

ويضم معرض ((إضاءة على نوابغ العرب)) أكثر من 165 عنواناً في مختلف مجالات الإبداع الأدبي، والتقدم العلمي والاقتصادي، بما في ذلك أعمال حاصلة على الجائزة العالمية للرواية العربية، حيث يبرز مساهمات كبار الكتّاب والمبدعين العرب مثل البروفيسور واسيني الأعرج، الخبير الاقتصادي د. محمد العريان، الطبيب والروائي د. أمير تاج السر، والروائية هدى بركات.

ويعتبر معرض ((إضاءة على نوابغ العرب)) حاضنة فكرية ومعرفية لإثراء المشهد الثقافي، وتعزيز قيمة القراءة والإبداع على الصعيدين الوطني والعربي، حيث يضم مجموعة رائعة من الأعمال الأدبية المتميزة، ومختارات من الروايات العربية البارزة، ومن بينها أعمال حائزة جائزة ((البوكر)) العالمية للرواية العربية، مثل: ((تغريبة القافر)) لزهران القاسمي، و((دفاتر الورّاق)) لجلال برجس، و((الديوان الإسبرطي)) لعبد الوهاب عيساوي، و((بريد الليل)) لهدى بركات، و((حرب الكلب الثانية)) لإبراهيم نصر الله، و((مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة)) لربعي المدهون، والعديد من الروايات الرائعة.

ويسهم المعرض بدور محوري في تعزيز الثقافة والمعرفة داخل المجتمع، وإثراء الحوار الثقافي وتبادل الأفكار، حيث يتيح للجمهور فرصة الاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية وأعمال الكتّاب الفائزة بجوائز عالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للقراءة والتحليل النقدي، بالإضافة إلى دعم الكتّاب العرب، وتوفير منصة متفردة، لعرض أعمالهم وزيادة الوعي بإنجازاتهم الأدبية.

ثقافة وتكنولوجيا

كما اختتمت مكتبة محمد بن راشد ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بنجاح كبير ومشاركة واسعة، أخيراً، فعاليات ملتقى ((التكنولوجيا وثقافة الغد))، والذي سلط الضوء على الثقافة والتكنولوجيا، وتأثيراتها على الراهن، من خلال سلسلة مهمة من الأبحاث العلمية الممنهجة.

وحضر الملتقى، معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور سليمان الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة المكتبة، إلى جانب لفيف من المثقفين، والإعلاميين، والباحثين الإماراتيين والعرب، والمهتمين.

توصيات مهمة

قال الدكتور محمد سالم المزروعي: ((سعداء بالنجاح الكبير والمشاركة الواسعة في ملتقى التكنولوجيا وثقافة الغد، والذي قدم العديد من التوصيات والمخرجات المهمة، والتي ستسهم بالتأكيد في تعزيز قطاع المعرفة على المستوى الوطني. إن استضافة مثل هذه الحوارات والملتقيات الثرية بين أروقة مكتبتنا تعكس بوضوح التزامنا الكبير بدمج التكنولوجيا في استراتيجيتنا ورؤيتنا لدعم النهضة التنموية الشاملة، وفتح آفاق جديدة للابتكار والإبداع، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير مبادرات وبرامج مستقبلية جديدة)). وأكد المزروعي حرص مكتبة محمد بن راشد على التوسع في الشراكات المعرفية مع المؤسسات المحلية والعالمية، وخلق قنوات مميزة للتبادل المعرفي في كافة المجالات والتخصصات، بما يدعم رؤيتها للارتقاء بالمشهد والحراك الثقافي والمعرفي وتطوير حلول مبتكرة لضمان تعزيز التأثير الإيجابي والبنّاء في المجتمع خلال الخمسين عاماً المقبلة، وبما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.

مذكرة تفاهم

من جانبه، قال الدكتور سليمان الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية: ((إن هذا الملتقى يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين مكتبة محمد بن راشد وبين مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، تعزيزاً لأواصر التعاون العلمي والثقافي، بما يخدم قضايا الثقافة المشتركة في المجتمع وينعكس إيجاباً على النشاط المعرفي بكل مفرداته)).

وتابع: ((تقود التكنولوجيا تحولات ثقافية بدأت تتسلل شيئاً فشيئاً، إلى حياتنا وقد بدأت تمس عالم المفاهيم الأخلاقية والإبداعية وتسهم (بشكل ناعم) في تغير القيم الأخلاقية والسلوك المرتبط، فما هو أثر هذا التبدل على مجتمعنا، وكيف سيتم التعامل معها مستقبلاً، وهل يمكننا أن نغلق الباب دونها بينما هي منفتحة على الجميع، وفي المقدمة جيل الشباب الذين يصادقون التكنولوجيا ويتعايشون معها عن كثب)). وقدم الملتقى العديد من المخرجات والتوصيات المهمة في يومه الأول من خلال خمسة بحوث قيمة عن ((الذكاء الاصطناعي ومحاكاة الثقافة))، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأوراق البحثية والتي شملت عدة عنوان: ((ما هي ثقافة التكنولوجيا وما هو الذكاء الاصطناعي؟ للدكتور عبدالله الجسمي، و((هل أصبحت التكنولوجيا الأساس الذي تقام عليه الثقافة؟)) للدكتورة زهور كرام، و((موقف فلسفات أزمة الحداثة وما بعدها من التكنولوجيا)) للدكتور مجدي عبدالحافظ، و((تأثير التكنولوجيا على منظومة القيم الأخلاقية والجمالية)) للدكتور أحمد برقاوي، و((الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الوظائف)) للدكتور سعيد الظاهري.

وتضمن اليوم الثاني للملتقى، ستة بحوث متميزة شملت: ((سطوة التكنولوجيا على دور المثقف في توجيه المجتمع)) للدكتور نادر البزري، و((كيفية استثمار عالمنا المعاصر لثقافة التكنولوجيا؟)) للباحث أسامة إبراهيم، و((تكييف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للحفاظ على التراث الثقافي)) للدكتور عيسى البستكي، و((تأثير الذكاء الاصطناعي على تمثيل وإتاحة المعرفة بالمكتبات ومؤسسات المعلومات)) للدكتور خالد عبدالفتاح، و((التحديات التقنية التي تواجه المكتبات الحديثة))، للباحث محمد الفريح، و((الأمن السيبراني والارتقاء بدرجة الأمان في المكتبات)) للدكتور محمد الكويتي.

تقنيات حديثة

وأسهمت الجلسات النقاشية الختامية، في تعميق الفهم وتوسيع الآفاق حول دور التقنيات الحديثة وأثرها المتعدد الجوانب على المجتمع، والتأثيرات الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، وكيفية استغلال التكنولوجيا لتعزيز الرفاهية الصحية، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، وأهمية الابتكار والتكيف المستمر مع التقدم التكنولوجي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وخلص ملتقى ((التكنولوجيا وثقافة الغد))، إلى أهمية ودور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل المجتمعات، والحاجة إلى استخدام هذه الأدوات بحكمة ومسؤولية لضمان تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والاستدامة الثقافية والاجتماعية.