«براند دبي» يطلق «دليل الفن في دبي»

في إطار المبادرات التي تعزز مكانة دبي العالمية على الأصعدة كافة، أعلن ((براند دبي))؛ الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن إطلاق ((دليل الفن في دبي))، الذي يحتفي بالمشهد الثقافي والفني الثري في الإمارة، من خلال توثيق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية المتنوعة في دبي، التي تقدم فرصة للسكان والمقيمين وزوار الإمارة لزيارة عدد من المتاحف، والمعارض، والاستوديوهات والمقاهي الفنية في دبي، والتي يمكن زيارتها والاطلاع على تجاربها خلال #موسم_دبي_الفني.

يأتي الدليل ضمن مبادرة ((وجهات دبي)) التي تنفذها براند دبي على مدار السنة، وتسلط الضوء على الفعاليات، والأنشطة، والتجارب التي تتميز بها الإمارة، تأكيداً على توثيق وإبراز العناصر التي تجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم.

مركز ثقافي

وفي هذه المناسبة أكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي: أهمية ((دليل الفن في دبي)) ودوره في مد جسور التواصل والاطلاع على المخزون الثقافي والفني الثري في دبي.

وقالت السويدي: يعبر هذا الدليل الذي يوثق أهم الفعاليات والانشطة الفنية في المتاحف، والمعارض، والاستوديوهات والمقاهي الفنية في الإمارة، عن روح إمارة دبي وهويتها الفريدة الغنية بمقومات الثقافة والفن، والتي تشكل منبراً لفنانين العالم ومتنفساً للمواهب ومحبي الفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة. مشيرة إلى مساهمة الدليل في تنمية روح الابتكار لدى المواهب الإبداعية وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام شرائح المجتمع وزوار المدينة، بأسلوب يسهم في زيادة الوعي بقيمة الإبداع الذي يشكل إحدى السمات المميزة لدبي ومجتمعها العالمي.

ويشمل الدليل التفاعلي الجديد معلومات حول المتاحف، والمعارض، والاستوديوهات والمقاهي الفنية والانشطة والفعاليات الثقافية المتنوعة في دبي، حيث يمثل محتوى الدليل فرصة لكل من يجد في نفسه شغفاً للاطلاع على المشهد الفني والثقافي الثري في الإمارة. ويمكن للجمهور التعرف على الدليل من خلال الرابط التالي: